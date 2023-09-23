В ЕС рассказали, как работают морские беспилотники. Зачем они нужны?

5:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал статью военного эксперта Джонатана Бентама об использовании морских дронов в ходе боевых действий. Бентам подчеркивает, что в условиях конфликта на Украине этот вид вооружений приобрел особую популярность. Бентам рассказал о том, какие бывают виды морских дронов, как и где они применяются.

Фото: Министерство обороны Украины

Pravda.Ru предоставляет перевод наиболее важных фрагментов материала Бентама. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с законодательством РФ.

Хотя беэипажные морские аппараты (UMV) не совсем новы, спецоперация России на Украине становится таким же катализатором их внедрения, каким стала война в Афганистане для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Украина продемонстрировала асимметричное преимущество, которое небольшой флот может получить от инновационного использования БПЛА для отражения более крупных и традиционных платформ. [...] Тактика, которую использует Киев, также иллюстрирует головную боль, которую такие системы создают для военно-морских сил высшего уровня в таких регионах, как Персидский залив, где UMV могут действовать как барражирующие торпеды или подавлять защиту корабля в результате групповой атаки, что представляет угрозу как для коммерческих, так и для военных судов.

Военно-морские силы по всему миру — от Черного моря до Персидского залива, Индо-Тихоокеанского региона и США — используют эти технологии в самых разных миссиях. Несмотря на то, что UMV совершенно отличаются от своих традиционных аналогов, они все чаще используются совместно. Например, 59-я оперативная группа ВМС США в Персидском заливе и Красном море демонстрирует совместное проведение операций беэипажных морских аппаратов и кораблей с экипажем.

Многие особенностит UMV все еще являются экспериментальными, но сама технология в той или иной форме в любом случае останется. [...]

Что такое UMV?

UMV делятся на две основные категории: безэкипажные платформы и безэкпиажные системы. Первые крупнее и могут дополнять более традиционные военно-морские суда. Популярными примерами этой технологии являются, например, необитаемый надводный корабль ВМС США Sea Hunter (безэкипажный надводный аппарат) или безэкипажные надводные аппараты Protector ВМС Республики Сингапур. Безэкипажные системы, напротив, обычно работают вместе с другими системами и оборудованием для достижения эффекта. Типичными примерами являются машины для обнаружения и обезвреживания мин SeaFox или семейство сенсорных систем REMUS.

Как безэкпажные платформы, так и системы делятся на два эксплуатационных типа: безэкипажные надводные аппараты (БНА) и беэкипажные подводные аппараты (БПА).

База данных Military Balance+ классифицирует функции беэкипажные платформы и системы по пяти категориям:

Морская безопасность: те, что выполняют более традиционные функции, такие как патрулирование или перехватывание;

те, что выполняют более традиционные функции, такие как патрулирование или перехватывание; Сбор военных данных: основной целью является сбор информации о морской среде. Это может включать в себя более чем одну традиционную роль, например, гидрографические или океанографические исследования или инспекцию окружающей среды в условиях минной войны;

основной целью является сбор информации о морской среде. Это может включать в себя более чем одну традиционную роль, например, гидрографические или океанографические исследования или инспекцию окружающей среды в условиях минной войны; Борьба с минами: для дронов, используемых для обнаружения или обезвреживания морских мин. Сюда входят дроны, предназначенные для сбора военных данных и ориентированные исключительно на обнаружение мин;

для дронов, используемых для обнаружения или обезвреживания морских мин. Сюда входят дроны, предназначенные для сбора военных данных и ориентированные исключительно на обнаружение мин; Демонстрация технологий: те, что имеют явный военный потенциал и оперативную роль, но чья цель больше ориентирована на демонстрацию и развитие потенциала, чем на выполнение обязанностей на передовой;

те, что имеют явный военный потенциал и оперативную роль, но чья цель больше ориентирована на демонстрацию и развитие потенциала, чем на выполнение обязанностей на передовой; Остальные: дроны, которые либо не подпадают ни под одну из вышеперечисленных классификаций, либо для тех, которые охватывают две или более из вышеперечисленных классификаций.

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Полный вперед

Еще до конфликта на Украине применение UMV в таких областях, как минная война и сбор военных данных, за последние 20 лет создало условия для более широкого внедрения этой технологии в более традиционные функции морской безопасности в военно-морских силах, больших и малых. В частности, у ВМС США есть серьезные планы по включению UMV в свой будущий состав флота. Успех Киева лишь усилил эту динамику, продемонстрировав способность сочетать недорогие технологии с большим оперативным эффектом.

Тем не менее, перед военно-морскими силами и будущим UMV остаются серьезные проблемы, в том числе связанные с тем, как сохранить правильный баланс между традиционными военно-морскими платформами и UMV для удовлетворения оперативных потребностей. Наконец, еще один вопрос, который необходимо будет решить, — это то, как внедрить экономически эффективную защиту от этих систем.