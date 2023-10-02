Ликвидация предателей - снова закон в РФ. Кузьминов до суда не доживёт

4:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

Офицеры ГРУ Минобороны пообещали найти и уничтожить до суда предателя и убийцу Максима Кузьминова. В СССР в 30-40 годы был негласный закон о ликвидации предателей. Тяжёлые времена вернулись, вернулся и закон.

Фото: скрин из фильма https://www.vesti.ru/article/3578598

Кузьминов будет отдан под суд за предательство и убийство

В программе "Вести недели" с Дмитрием Киселёвым 1 октября впервые подробно рассказано об угоне в августе вертолета Ми-8 на Украину пилотом Максимом Кузьминовым.

Кузьминов являлся секретоносителем, и по факту совершенного им разглашения секретных данных силовые структуры "проводят мероприятия, направленные на его розыск, без срока давности", говорит в начале сюжета представитель контрразведки РФ.

Российский криминалист в сюжете рассказывает, что тела двух других членов экипажа были доставлены через три недели после гибели. На месте входных отверстий от пуль была срезана одежда, чтобы не определить расстояние, с которого был сделан выстрел. Но оба сделаны слева — с той стороны, где сидел Кузьминов.

Кратко говорится также о том, как произошла трагедия: экипаж получил груз и взлетел, потом связь пропала — очевидно, что командир перевел её в режим молчания, уже застрелив свой экипаж. Затем он резко изменил курс и пересёк линию фронта.

"Капитан Америка" — человек-урод

Показан и сам Кузьминов — в шортах и носках — с логотипом "капитан Америка", дающий интервью украинскому журналисту. Он не считает себя предателем, а Украину называет "наша страна", в победе которой уверен.

"Просто, спутано поясняет Кузьминов, ещё не пришло время побеждать".

Приводится мнение командира полка, где служил предатель, который говорит, что он "дёшево продался" и "возмездие его найдет" до окончания СВО.

Другой сослуживец говорит, что он сам повесится, "как Иуда".

"История его запомнит как человека-урода", — говорит третий, который не прочь бы и сам с Кузьминовым поквитаться.

У спецназа ГРУ — "длинные руки"

Офицеры спецназа ГРУ, показанные в завершение сюжета, говорят, что приказ уже получен: Кузьминова найдут и поквитаются по законам военного времени.

"До суда не доживет, у нас руки длинные — дотянемся", — отметил один из офицеров.

Хронология предательства

9 августа офицер 319-го отдельного вертолётного Краснознамённого полка капитан Кузьминов пересёк государственную границу и приземлился в поле Харьковской области — на территории, подконтрольной киевскому режиму.

28-летний Кузьминов был завербован ГУР Украины, организовавшей побег. Российские источники сообщали, что переговоры о передаче тел Хушбахта Турсунова и Никиты Кирьянова шли тяжело. За тела штурмана и бортового техника российские военные должны были отдать суммарно четверых военнопленных ВСУ. Отмечается, что Хушбахт был уроженцем Таджикистана и несколько лет назад принял гражданство России.

О побеге Кузьминова, видимо, знала его мать Инна Кузьминова, которая за несколько месяцев до этого бесследно исчезла в Приморье — она ушла в отпуск и перестала выходить на связь. По словам источников, Инна сильно переживала из-за мобилизации и признавалась знакомым, что не хочет, "чтобы сын шёл на СВО".

В переговорах с представителями спецслужб Украины, вероятно, участвовала именно она и выторговала сумму в полмиллиона долларов за предательство.

Знакомые семьи рассказали, что Максим рос без отца, а парня воспитывал дед — заслуженный лётчик России Герман Кузьминов, который разбился на вертолёте, когда внуку было 17 лет.

Военные законы возвращаются

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заметил в интервью, что самое страшное наказание для тех, кто изменил своему долгу, продал Родину, подставил, а иной раз обрек на заключение или смертную казнь товарищей — вовсе не смерть, а "продолжать жить, а вернее, доживать свои дни с неподъемным грузом на совести".

По его словам, ликвидация перебежчиков противоречит устоявшимся в российском разведсообществе представлениям о "заслуженном предателями возмездии".

Хорошо, что в ГУР Минобороны другие взгляды на предателей.

В Советском Союзе в 30-40 годы существовал закон об их безусловной ликвидации. После Великой Отечественной войны он постепенно перестал действовать. Сегодня война вернулась — вернулся и закон.

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