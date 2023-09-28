Российские военные пытались договориться с украинской стороной о возврате тел членов экипажа угнанного в августе по заданию ГУР на Украину предателем Максимом Кузьминовым вертолёта Ми-8 почти полтора месяца. Об этом сообщает "База".
Издание отмечает, что переговоры шли тяжело и сопровождались торгом. Украинцы изначально требовали за Хушбахта Турсунова и Никиту Кирьянова "двое живых за одного убитого". То есть за тела штурмана и бортового техника российские военные должны были отдать суммарно четверых военнопленных ВСУ.
Неизвестно, на каких условиях стороны в итоге пришли к соглашению, но останки Хушбахта и Никиты удалось вернуть в Россию.
Также неясно, при каких обстоятельствах погиб экипаж, пишет Telegram-канал. Кузьминов, похитивший Хушбахта и Никиту вместе с вертолётом, утверждал, что они не знали об угоне, не хотели сдаваться, начали "немножко агрессивно себя вести" и после приземления на Украине их могли "ликвидировать".
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