Палестинские бойцы успешно развивают наступление, освобождая свои земли

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Бойцы ХАМАС развивают наступление на оккупированных Израилем палестинских землях. Израиль не учёл опыта последних военных конфликтов.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Напоминаем, что ООН считает земли сектора Газа палестинскими и оккупированными Израилем. Согласно плану ООН по разделу Палестины (1947) на арабское и еврейское государства, сектор входил в состав территории, выделенной для создания арабского государства. Сейчас ООН требует создания независимого арабского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль этому препятствует с поддержкой США,

Тотальный разгром армии Израиля

Группа ХАМАС — управляющая сектором Газа, заявила, что её операция — это ответ на осквернение мечети Аль-Акса и рост насилия со стороны израильских поселенцев.

Израиль подвергается обстрелам примерно с семи утра по мск. Около 5 тыс. ракет одновременно ударили по аэропортам и военным укреплениям. Затем в наступление пошли "летучие отряды" ХАМАС в сопровождении разведывательных и ударных БПЛА. Укреплённая граница была пересечена во многих местах.

Израильтян застали врасплох и вся укреплённая линия обороны посыпалась. В публикуемых роликах видно, как большую часть приграничного гарнизона одного из блокпостов расстреляли спящими. Палестинцы линчевали танкистов, захватывали заложников, число пленных израильских солдат уже составляет более 50 человек.

Корреспондент "Аль-Араби" сообщил, что "десятки бойцов" палестинского сопротивления смогли проникнуть в город Сдерот (30 тыс. населения), им удалось взять под контроль штаб-квартиру израильской полиции.

Бойцы ХАМАС замечены также в Ашкелоне (примерно 150 тыс. населения), там взята штурмом тюрьма, освобождены палестинские заключенные. Руководство ХАМАС дало израильским оккупационным властям срок для эвакуации города Ашкелон в течение двух часов.

Израильские СМИ сообщают о присутствии десятков палестинских бойцов в поселении Нетивот (40 тыс.), а израильские силы закрывают все военные контрольно-пропускные пункты вокруг города Иерусалим.

Тактика бойцов ХАМАС основана на опыте конфликта на Украине

Как пишет в Telegram военный блогер Юрий Подоляка, полного контроля у арабов на отвоёванной территории нет. По его мнению, это контроль примерно такого же характера, который был у ВС РФ в Сумской и Черниговской областях в феврале-марте 2022 года, когда армия России шла на Киев.

Подоляка считает, что тактика ХАМАС основана на опыте последних конфликтов с использованием мобильных групп, разведки и БПЛА. Выдвижение происходит за считанные минуты, что не позволяет выбивать группы на марше. А БПЛА позволяют полностью контролировать передвижение частей ЦАХАЛ (армия Израиля) и атаковать их в наиболее уязвимых местах.

По данным Подоляки, есть заявления о пленении высокопоставленного израильского офицера и это позор для армии Израиля.

"Превосходство в тяжелой технике, благодаря дронам во многом нивелировано, а опыт боев на Украине "успешно" ЦАХАЛ был проигнорирован. А отсюда и катастрофа на юге страны", — уточнил Подоляка.

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и 4 командным пунктам ХАМАС в секторе Газа, об освобождении захваченных населённых пунктов пока ничего не сказано.

Выражена готовность отключить подачу электроэнергии в Газу.

Реакция в мире

Все западные страны осудили действия палестинцев. Все арабские страны возложили ответственность на Израиль. Иран поддержал операцию палестинцев, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави.

Замглавы МИД России Михаил Богданов сказал, что Россия находится в контакте с Израилем, Палестиной и арабскими странами, призывает стороны конфликта прекратить огонь

"Это рецидив конфликта, длящегося 75 лет. Москва находится в контакте со всеми сторонами, в том числе и с арабскими странами. Мы призываем к немедленному прекращению огня и миру", — сказал он.

Израиль в глубоком нокдауне

Юрий Подоляка считает, что израильтянам нужно прикрывать границу везде — они не могут оставить без защиты ни один населенный пункт. И пока не будет полностью перекрыт весь периметр фронта, атаки арабских отрядов будут успешно продолжаться. Подоляка уверен, что уже во второй половине дня части ЦАХАЛ переломят ситуацию в свою пользу:

"Местной самообороны тут вполне хватит. Это сразу свяжет руки летучим отрядам ХАМАС и вырвет у них из рук инициативу". "Израилю нанесен мощнейший удар, и он отходить от него будет еще очень и очень долго. И всё потому что, кто-то, как и в других армиях мира, мирно почивал на лаврах прошлых побед и не изучал опыта последних конфликтов, которые сильно изменили тактику ведения боёв", — сделал вывод эксперт.

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