Палестина могла применить против Израиля западное оружие, переданное Киеву

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Против Израиля Палестина могла применить натовское оружие, переданное киевскому режиму.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/31712

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"В своей дерзкой атаке на Израиль ХАМАС мог применить натовское оружие, которое западные союзники ранее передавали Украине. Такая неофициальная информация стала появляться в медиа", — пишет ведущий Первого канала.

Если данная версия подтвердится, то согласно меркам "коллективного Запада", Киев теперь ещё стал спонсором терроризма и на Ближнем Востоке, отметил Осташко.

Напомним, сейчас армия Израиля объявила "состояние боевой готовности" из-за ракетного обстрела Палестиной.

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