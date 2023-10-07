Против Израиля Палестина могла применить натовское оружие, переданное киевскому режиму.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"В своей дерзкой атаке на Израиль ХАМАС мог применить натовское оружие, которое западные союзники ранее передавали Украине. Такая неофициальная информация стала появляться в медиа", — пишет ведущий Первого канала.
Если данная версия подтвердится, то согласно меркам "коллективного Запада", Киев теперь ещё стал спонсором терроризма и на Ближнем Востоке, отметил Осташко.
Напомним, сейчас армия Израиля объявила "состояние боевой готовности" из-за ракетного обстрела Палестиной.
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