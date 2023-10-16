Министерство обороны РФ сообщило, что российский истребитель Су-27 "перехватил" над Чёрным морем очередной американский RQ-4B Global Hawk, который следовал в сторону границы.
Военные считают, что, кроме разведки систем ПВО и РЭБ, слежения за зоной СВО (чтобы передавать данные ВСУ), а также наводки диверсионных БПЛА и ракет Киева, разведчик решил "прощупать" ПВО Крыма.
В итоге дрон совершил разворот, ушёл в сторону от российской границы и умчался на базу в Италии, проще говоря, сбежал "от греха подальше".
Естественно, общественность (и некоторые военные эксперты) стали обсуждать в очередной раз "доколе" и задавать вопрос: почему бы не сбить разведчика, если он несёт вред и летает без экипажа.
Стоит вспомнить два последних случая.
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При этом Mash сообщает, что 12 октября разведывательный борт ВМФ США якобы нарушил российскую границу недалеко от Мурманска.
Также 4 октября два стратегических самолёта-разведчика НАТО также якобы нарушали воздушную границу РФ, это были Boeing RC-135 и Boeing P-8 Poseidon.
Pravda.Ru уже писала о том, что благодаря давним (но всё ещё действующим) Парижской и Лондонской морским декларациям сбивать подобные "объекты" можно — даже над территорией Европы (если достоверно известно, что они несут вред России).
И о том, что закрытие моря и неба у Крыма на вечные "учения с ракетами", как минимум, отпугнуло бы борты НАТО (или дало бы право сказать: "Мы же предупреждали, зачем они нарвались на ракету в зоне учений").
"Да, оппоненты вполне ожидаемо "охамели". Ответим себе на два вопроса — причина и последствия (перехвата, принуждения к посадке или сбития пилотируемых бортов-разведчиков). Промолчу о вопросе, почему эти события становятся известны СМИ и что достигается такими публикациями", — предложил в интервью Pravda.Ru разведчик Георгий Рипер.
"Причина — нарушение границы? Тогда без вариантов перехват ВКС РФ, принуждение к посадке или сбитие в случае отказа и ухода. Или не сбитие, если таково политическое решение", — поделился специалист.
Он отметил, что за уничтожением борта с экипажем из страны НАТО, "безусловно", последует эскалация, иначе население этой страны просто не поймёт. Она (эскалация) может быть такой, как описано в докладе RAND: "Мы ударим по русским "для проформы", а они по нам всерьёз", — либо ситуацию удастся "заболтать", "заиграть".
"Если нарушения границы не было, но идёт приближение вражеского борта, то поднимается авиация и отгоняет. Если это не помогает — выстрелы из пушки в сторону противника, подсветка его в режиме наведения ракет или даже "случайный сход" ракеты с дальнейшим самоподрывом", — пояснил специалист по разведке.
"Если же БПЛА типа Reaper или Hawk просто болтаются над нейтральными водами — что же, это действительно бесит. Но сбивать там, не будучи политически готовыми к большой заварушке после, — смысла нет. Ну собьёшь ты Hawk, НАТО его поднимет быстрее РФ, прилетит новый (их много) — и будет повод для конфликта на пустом месте (в случае пилотируемого борта мир посчитает, "сбили по беспределу"), — добавил эксперт.
В заключение Рипер напомнил и повторил, что, кроме "не обращать внимания", "засветить работу РЭБ/ПВО, что врагу и нужно", и "сбивать", есть "принудить к посадке".
"В случае пилотируемого разведчика, нарушившего границу, посадить на свой ближайший аэродром, в случае нарушителя-БЛА "хотя бы сбить реактивной струей, керосином, положить его в море и потом достать снова на исследования", — констатировал эксперт.
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