3MV: в РФ решено сбивать дроны НАТО в Чёрном море

Российские военные намерены не только пересмотреть тактику своих ПВО и РЭБ в свете участившихся атак украинских дронов, но и "поработать" с дронами-наводчиками НАТО.

Фото: Midjouney: Атака БПЛА на Москву ранним утром

Как сообщает 3MV, в 2023 году Украина провела как минимум 190 атак беспилотников (летающих и надводных) по суверенной территории России.

Крупными налётами считаются удары по:

Москве,

Московской области,

Псковской области,

Калужской области,

Орловской области,

Курской области,

Рязанской области,

Тульской области,

Крыму.

Только на атаку в Пскове украинцы бросили 20 беспилотников, дроны ВСУ "долбят" Белгородчину, пытаются атаковать Курчатов и Курскую АЭС, посёлки и города "от Ростова до Москвы".

Никто (в том числе в Киеве и США) не скрывает: данные о целях атак украинцы получают от натовских стран, от самолётов- и БПЛА-разведчиков НАТО и США в Чёрном море и у побережья Европы.

"Скоро американские беспилотники MQ-9 и RQ-4 свободно болтаться у Крыма больше не смогут", — пишет The Eurasian Times. По данным аналитиков проекта, "российские военные выкрутили на максимум системы малой и средней дальности "Тор", "Панцирь" и "Бук" и будут защищать своё воздушное пространство от подобных гостей".

Отметим, что ранее создатель военно-экспертного проекта "Оперативная линия" заявил, что "зоны у западных, южных берегов Крыма и Керченского пролива уже давно следовало бы объявить опасными для воздухоплавания", например, под предлогом постоянных ракетных учений.

"Проще говоря, закрыть море и сбивать всё, что сунется разведывать и наводить", — пояснили военспецы. Они также добавили, что подобные планы будут реализованы "в обозримом будущем".

Военные также намекнули, что в 2022–2023 годах один "Жнец" уже побывал на морском дне и у инженеров российского ВПК, а по разведчику RC-135 российские ВКС выпускали ракеты (инцидент "замяли" на уровне министров обороны РФ и Британии).

"ВКС собьют даже летающую тарелку, как в "Притяжении", если будет приказ. А приказ — будет", — добавили они. "Уверены, это были не последние ракеты и не последний подводный БПЛА НАТО", — заключили специалисты.