Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

США пытаются устроить России мощнейшую ядерную провокацию. Как ответит Москва?

Силовые структуры » Военные новости

Американское Министерство энергетики сообщило, что в день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде. Pravda.Ru разбирается в ситуации.

США пытаются устроить России мощнейшую ядерную провокацию. Как ответит Москва?
Фото: drugoigorod.ru

Сами США сообщили, что таким образом США якобы улучшают свои возможности по выявлению маломощных ядерных взрывов по всему миру.

Испытания, как сообщается, прошли 18 октября. В тот же день законопроект прошел второе и третье чтения в нижней палате российского парламента и, соответственно, одобрен ей. 25 октября законопроект будет рассмотрен Совфедом 25 октября.

В то же время заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, комментируя взрывы, отметил, что Вашингтон не имеет права на проведение подобных испытаний.

"США подписали ДВЗЯИ 24 сентября 1996 года. С этого дня согласно международному праву у США возникло обязательство воздерживаться от нарушения договора. Между подписанием и ратификацией государство должно добросовестно воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели", — написал Косачев в своем Telegram-канале.

Причины выхода России из ДВЗЯИ

5 октября 2023 года президент России Владимир Путин указал, что в связи с тем, что Вашингтон отказывается от ратификации Договора, Москве стоит изучить вопрос об отзыве своей ратификации. Он предложил Госдуме РФ рассмотреть соответствующий вопрос.

"США подписали соответствующий международный акт, документ, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали", — подчеркивал он, уточняя, что России необходимо "повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами".

На следующий день после слов президента Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение соответствующего вопроса Советом Госдумы. Спикер Госдумы подчеркивал, что отзыв ратификации отвечает интересам Москвы и станет ответом Вашингтону.

"Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", — пояснял Володин, также добавив, что ситуация изменилась, и Запад "развязал против нашей страны войну".

Реагируя на ситуацию, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд просил руководство России о встрече

"Я обеспокоен тем, что Российская Федерация предпринимает шаги по отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний [...] Я поддерживаю тесный и регулярный контакт с высокопоставленными должностными лицами Российской Федерации [...] я также попросил дать мне возможность встретиться с ключевыми руководителями в Москве как можно скорее", — цитирует Флойда РБК.

Несмотря на усилия Запада, Россия продолжила процесс отзыва ратификации.Первое чтение законопроект прошел 17 октября, а второе и третье — 18-го. В каждом из трех чтений по документу, внесенному всеми парламентариями, депутаты голосовали единогласно. 18 октября Россия вышла из Договора.

Суть ДВЗЯИ

ДВЗЯИ направлен на запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Соглашение было принято 10 сентября 1996 года и открыто для подписания 24 сентября 1996 года.

Документ состоит из преамбулы, семнадцати статей, протокола и двух приложений. Первая статья договора гласит:

Каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем;

Каждое государство-участник обязуется далее воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва.

На 2023 год Договор подписало 187 государств, в том числе 41 государство из 44, необходимых для вступления договора в силу. Не подписали его Индия, Пакистан, КНДР.

Ратифицировали Договор 178 государств, в том числе 36 государств из 44, необходимых для его вступления в силу — помимо не подписавших ядерных держав его не ратифицировали другие ядерные державы: США, КНР, Израиль.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша ядерное оружие вячеслав володин константин косачев
Новости Все >
Китай приостанавливает экспорт графита, необходимого для создания аккумуляторов
Бывшая футболиста Погребняка Мария Погребняк рассказала, как похудеть и больше не поправляться
Житель Финляндии попытался провезти боеприпасы через границу в Карелии
Марков об успехах ВСУ на херсонском направлении: "Смогли сделать плацдарм на левом берегу Днепра"
Диетолог Белоусова заявила, что механизмы ожирения не запустятся при нормальном питании
Против актрисы Яны Трояновой потребовали завести уголовное дело
Эксперт Тимашов рассказал, как автовладельцам снизить цены на запчасти
Бывший украинский нардеп Кива считает, что американские СМИ готовятся обвинить президента Зеленского в оправдании холокоста
Сервированный стол на 203 персоны по числу заложников установили в Тель-Авиве
В Польше ребенок принес в детский сад самокрутку с марихуаной
Популярное
"Я не могу говорить, я в аду": пропавшая полгода назад россиянка отправила мужу сообщение

В Екатеринбурге пропавшая полгода назад 38-летняя женщина отправила мужу сообщение со словами "я в аду" и попросила о помощи.

В Екатеринбурге исчезнувшая полгода назад женщина отправила мужу СМС со словами "я в аду"
Кардиолог Бирюкова перечислила наиболее опасные продукты для сердца
Самые опасные продукты для сердца
Российские ученые повторили опыт западных специалистов, вернув молодость организму биохакера Станислава Скакуна
Зеленскому дали шокирующий совет по России
"Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев США стремительно организуют третью мировую войну Любовь Степушова
Израиль не спасут даже авианосцы и американские морские пехотинцы
Понеслась? В Ираке объявили войну войскам США 
Депутат Госсовета Татарстана высказал претензии Кадырову: "В каком правовом поле мы живём?"
Депутат Госсовета Татарстана высказал претензии Кадырову: "В каком правовом поле мы живём?"
Последние материалы
SCMP: антироссийские санкции сильно ударили по Германии
Нагиев обратился к будущим поколениям: "Ребят, мы выбрали какой-то странный путь"
SciRep: грязевое озеро на экваторе Марса может скрывать следы древних организмов
Инвестор Кузнецова рассказала, какая доходность должна вызвать подозрения
Ученые расшифровали календари беременности женщин в наскальных рисунках
Военный комиссар Прикамья ответил? отправят ли пермских срочников на СВО в 2023 году
Определяем кислотность почвы с помощью бутылочки
Как РФ готовится к наступлению: "китайцы, корейцы и сотня тысяч "вагнеровцев"
Правозащитницу задержали за похищение свидетеля по делу детей из Томской области
СК РФ заочно арестовал 98-летнего ветерана СС Ярослава Гунько по обвинению в геноциде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников