США пытаются устроить России мощнейшую ядерную провокацию. Как ответит Москва?

Американское Министерство энергетики сообщило, что в день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде. Pravda.Ru разбирается в ситуации.

Фото: drugoigorod.ru

Сами США сообщили, что таким образом США якобы улучшают свои возможности по выявлению маломощных ядерных взрывов по всему миру.

Испытания, как сообщается, прошли 18 октября. В тот же день законопроект прошел второе и третье чтения в нижней палате российского парламента и, соответственно, одобрен ей. 25 октября законопроект будет рассмотрен Совфедом 25 октября.

В то же время заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, комментируя взрывы, отметил, что Вашингтон не имеет права на проведение подобных испытаний.

"США подписали ДВЗЯИ 24 сентября 1996 года. С этого дня согласно международному праву у США возникло обязательство воздерживаться от нарушения договора. Между подписанием и ратификацией государство должно добросовестно воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели", — написал Косачев в своем Telegram-канале.

Причины выхода России из ДВЗЯИ

5 октября 2023 года президент России Владимир Путин указал, что в связи с тем, что Вашингтон отказывается от ратификации Договора, Москве стоит изучить вопрос об отзыве своей ратификации. Он предложил Госдуме РФ рассмотреть соответствующий вопрос.

"США подписали соответствующий международный акт, документ, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали", — подчеркивал он, уточняя, что России необходимо "повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами".

На следующий день после слов президента Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение соответствующего вопроса Советом Госдумы. Спикер Госдумы подчеркивал, что отзыв ратификации отвечает интересам Москвы и станет ответом Вашингтону.

"Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", — пояснял Володин, также добавив, что ситуация изменилась, и Запад "развязал против нашей страны войну".

Реагируя на ситуацию, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд просил руководство России о встрече

"Я обеспокоен тем, что Российская Федерация предпринимает шаги по отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний [...] Я поддерживаю тесный и регулярный контакт с высокопоставленными должностными лицами Российской Федерации [...] я также попросил дать мне возможность встретиться с ключевыми руководителями в Москве как можно скорее", — цитирует Флойда РБК.

Несмотря на усилия Запада, Россия продолжила процесс отзыва ратификации.Первое чтение законопроект прошел 17 октября, а второе и третье — 18-го. В каждом из трех чтений по документу, внесенному всеми парламентариями, депутаты голосовали единогласно. 18 октября Россия вышла из Договора.

Суть ДВЗЯИ

ДВЗЯИ направлен на запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Соглашение было принято 10 сентября 1996 года и открыто для подписания 24 сентября 1996 года.

Документ состоит из преамбулы, семнадцати статей, протокола и двух приложений. Первая статья договора гласит:

Каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем;

Каждое государство-участник обязуется далее воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва.

На 2023 год Договор подписало 187 государств, в том числе 41 государство из 44, необходимых для вступления договора в силу. Не подписали его Индия, Пакистан, КНДР.

Ратифицировали Договор 178 государств, в том числе 36 государств из 44, необходимых для его вступления в силу — помимо не подписавших ядерных держав его не ратифицировали другие ядерные державы: США, КНР, Израиль.