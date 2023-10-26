Осколки со взорванного арсенала в Славуте долетели до Хмельницкой АЭС

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Разведка ВС РФ обеспечила подрыв арсенала ВСУ в городе Славута Хмельницкой области. Взрыв был такой силы, что осколки долетели до Хмельницкой АЭС, обесточив её.

Фото: Википедия by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:RLuts

В Славуте взорван арсенал ВСУ комбинированным ударом

В соцсетях распространяется видео мощного взрыва в районе города Славута Хмельницкой области в ночь на 25 октября.

Украинские власти сообщили об огромных разрушениях в Хмельницкой области. По данным заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, повреждено 1760 объектов. В Шепетовском районе (не уточнил) зарегистрированы 282 повреждённых многоквартирных дома, 1404 частных домов, 41 образовательное учреждение, шесть объектов отрасли здравоохранения, 14 учреждений культуры и две церкви.

Как раз в Шепетовском районе находится город Славута, в промышленной зоне которого расположен склад с боеприпасами. О его поражении пишет Telegram-канал "Донбасский партизан".

"ВКС РФ нанесли комбинированный удар по 47-му арсеналу (в/ч А1358)".

Авторы канала утверждают, что там как раз в момент удара "разгружались боеприпасы, в том числе ракеты к РСЗО HIMARS и ураносодержащие танковые выстрелы".

Косвенно разрушения подтвердил мэр города Василий Сидор, который оценил ущерб от атаки в Славуте и соседних населённых пунктах в десятки миллионов гривен.

"Наибольшие повреждения получила промышленная зона города. Ликвидация последствий может длиться несколько месяцев", — цитирует "Страна".

Осколки от взрыва склада поразили Хмельницкую АЭС

Одновременно на Украине сообщалось о повреждении здания Хмельницкой АЭС, якобы после падения осколков дронов.

МАГАТЭ в этой связи цитирует своего гендиректора Рафаэля Гросси, который заявил, что "мощные взрывы сотрясли территорию возле украинской Хмельницкой атомной электростанции за одну ночь, выбив многие окна на площадке и временно отключив электроэнергию на некоторых станциях радиационного контроля за пределами площадки".

Впоследствии власти Украины сообщили, что "два дрона были сбиты на расстоянии примерно 5 и 20 километров от места происшествия, соответственно", говорится в отчёте МАГАТЭ.

Отметим, что повреждения станции не соответствуют заявленному оружию, а вот Славута находится примерно в 20 километрах к востоку от АЭС, а разлёт осколков при детонации складов, как правило, составляет 20-30 километров.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что целью атаки, "скорее всего", была именно АЭС, и призвал Запад к увеличению поставок ПВО. А версия о дронах родилась для сокрытия размеров ущерба от взрыва в Славуте.

Российская разведка сработала отлично

"Донбасский партизан" сообщает, что поражённый склад оборудован шестью защищёнными подземными хранилищами для боеприпасов, которые используются как перевалочный пункт, а также системами раннего обнаружения и борьбы с беспилотными летательными аппаратами и собственной электростанцией.

ВСУ часто используют поражённые объекты повторно, не имея средств строить новые. Это склад уже не раз подвергался атакам ВКС РФ. Чтобы поразить его наверняка, нужно было поймать ВСУ на выгрузке боеприпасов. Что и было сделано. Российская разведка (космическая, агентурная) донесла о разгрузке партии снарядов, и ВКС РФ обеспечили их поражение, пока они не перекочевали в подземные хранилища.

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