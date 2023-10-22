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Любовь Степушова

Положение ВСУ критическое: принято решение экономить снаряды

Силовые структуры » Военные новости

Украина не производит снаряды и не может влиять на ход их поставок из США. Контрбатарейная борьба — основа современной войны, поэтому ВСУ близки к краху.

Положение ВСУ критическое: принято решение экономить снаряды
Фото: https://t.me/RVvoenkor/20578

У ВСУ "снарядный голод"

Наступательные действия в современной войне рассчитаны на то, чтобы сначала "размотать" противника "артой", а затем уничтожить его живую силу на занимаемых позициях. Контрбатарейная борьба играет главную роль и при так называемой "эластичной обороне", когда на занявшего первые окопы противника обрушивается шквал огня, что заставляет его отступить на исходные позиции. Так работают сегодня и ВС РФ, и ВСУ.

Россия наладила работу своего ВПК, и российская армия стреляет и пополняет арсеналы снарядами выпуска 2023 года. А в ВСУ положение критическое. Они исчерпали боеприпасы для орудий советского производства, и боеприпасы этого типа давно исчерпаны в других странах. Нет на Украине и собственного работающего ВПК.

В связи с этим Киев вынужден полагаться на предоставляемые Западом снаряды и артиллерию, и опаснее для него даже не их дефицит, а отсутствие влияния на потоки снабжения.

США перенаправляют боеприпасы в Израиль

На 155-мм снаряды западного производства, которые идут на Украину давно в недостаточном количестве, претендует теперь Израиль. В четверг президент США Джо Байден попытался дать понять, что он не ставит интересы Израиля выше украинских. Однако американские СМИ уверяют, что ставит, и в приоритете — израильские.

Три дня назад издание Аxios сообщило, со ссылкой на израильтян, что Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые предназначались для Украины. Ещё совсем недавно США поставляли эти снаряды ВСУ со своих складов в Израиле, но после начала войны на Ближнем Востоке ситуация поменялась кардинально. Израильской армии снаряды теперь нужны самой, чтобы воевать с ХАМАС и "Хезболлой".

В воскресенье информацию подтвердила The New York Times. По её данным, перенаправлены будут не только 155-мм артиллерийские снаряды, но и другие боеприпасы, используемые ВСУ.

"Будут компромиссы" в поставках "для обеих войн", и это тем очевиднее, чем дольше они продлятся, сказал газете один из экспертов. По его уверениям, "глобальные запасы 155-мм снарядов и других систем вооружения уже истощились, а производители изо всех сил пытаются удовлетворить спрос". То есть ввода новых мощностей не предвидится.

Речь идёт также об управляемых авиабомбах, которые обещаны ВСУ, и ракетах "Стингер". Ситуация такова, что уже считают и "Стингеры", полученный Тайванем. У Израиля и Украины также есть система ПВО "Патриот", ракеты к ней — тоже в списке "компромиссов".

ВСУ уже экономят снаряды — это крах

Сейчас идёт битва за Авдеевку. На этом направлении (и на других) активно ведётся контрбатарейная борьба. Украинские источники сообщают, что ВСУ расходуют на 250% больше боеприпасов в сутки, чем получает от партнеров за 24 часа. Поэтому принято решение экономить снаряды и применять их точечно — на самых оголённых позициях. Вот почему было приостановлено контрнаступление на флангах Бахмута и Запорожском направлении.

"Скоро иссякнут запасы на складах западной Украины, что вынудит Банковую закрывать дыры живой силой, как это было в период "Бахмутовской мясорубки". Через месяц активных боёв, все резервы ВСУ полностью иссякнут, вот тогда может быть крах", — пишет украинский Telegram-канал "Легитимный".

Ставка Москвы на выжидательную позицию полностью себя оправдала. Она спасает жизни российских бойцов, позволяет наращивать производство боеприпасов и оружия и готовиться к моменту, когда останется лишь "качнуть" застывшего над пропастью противника.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы авдеевка
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