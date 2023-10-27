"Мы их дожмём": бойцы ВС РФ уверены во взятии Авдеевки

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Настроение у российских бойцов на авдеевском участке фронта заметно улучшилось. На стороне противника царит паника.

Фото: RT скрин с Russia Tuday

"Мы их дожмём"

Это ясно из сообщения в Telegram российского военнослужащего с позывным "Вожак". По его словам, с севера (Авдеевки) железная дорога находится в серой зоне, поэтому подвоз БК (боекомплекта) для частей ВСУ через неё невозможен, а дорога через Ласточкино "под нашим огневым контролем".

"Я думаю, мы их дожмём. Уже всем ясно, что мы не остановимся. Это ясно нам. Это ясно противнику. У них ещё достаточно сил, сражение будет тяжёлым, но в глубине души они уже знают, что Авдеевку потеряют. А мы знаем, что они не сдадутся, не уйдут сами. Поэтому мы возьмём их в кольцо и убьём всех, кто будет сопротивляться", — пишет автор.

Такое же настроение у военкора Александра Сладкова.

"Мы давим, мы воюем, мы имеем успехи и с юга, и с севера кольца, которое надеемся замкнуть. Противник перебрасывает новые и новые силы к Авдеевке. Всё это говорит о том, что нас ждёт полный трагизма, кровавый момент в проведении СВО. Нам надо забрать Авдеевку", — пишет он в Telegram.

Сладков подчёркивает, что настало время взять город и это исполнение мечты всех дончан.

Штурм Авдеевки вот-вот начнётся

На 27 октября ВС РФ вышли прямо на крупнейший укрепрайон ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе (АКХЗ), установив контроль над терриконом и примыкающей железной дорогой. Некоторые источники сообщают, что даже началось выдвижение в город.

Основные удары по позициям противника, включая входы в сети подземных тоннелей и бомбоубежищ, наносятся сейчас именно в районе АКХЗ.

Как пишет российский боец с позывным "Талиб", со стороны Ясиноватой удалось вплотную подойти к Донецкой фильтровальной станции. Южнее был осуществлён рывок от линии Опытное — Спартак. Несмотря на плотное минирование, российские войска заняли посадки в полутора километрах от микрорайона Химик.

С юга штурмовые группы ВС РФ обошли по Донецкой кольцевой автодороге (ДКАД) укрепрайон ВСУ на базе отдыха "Царская охота" и блокировали полуразрушенную базу украинских зенитчиков.

На Украине царит паника

Украинские источники сообщают, что президент Владимир Зеленский настроен удерживать город любыми способами. А главком ВСУ Валерий Залужный уверен, что не нужно устраивать Бахмут 2.0.

Зеленский также впервые заявил, что на Западе стали требовать объяснений о положении в Авдеевке.

"Проинформировал (Сунака) Риши о попытках России окружить Авдеевку. Наши воины остановили и нанесли врагу значительные потери, которые составили, по меньшей мере, бригаду личного состава", — пишет президент в Telegram.

То есть проблема уже настолько велика, что Зеленский в телефонных переговорах лично заверяет партнёров, что бросил все силы для стабилизации ситуации, и убеждает западных лидеров, что удержит любой ценой.

Потеря Авдеевки, безусловно, будет иметь критические последствия для оказания помощи киевскому режиму.

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