В США восхитились мощью российского истребителя Су-57

7:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российский самолет-истребитель Су-57 — пример машины последнего поколения с выдающимися тактико-техническими характеристиками, пишут авторы американского журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале журналисты рассказывают о преимуществах Су-57.

Фото: mil.ru

Pravda.Ru публикует перевод материала MWM. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

По сообщениям российских государственных СМИ от 31 октября, единственная в ВВС России эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 оснащена крылатой ракетой сверхдальнего радиуса действия второго класса. Сообщается, что ракета создана на базе Х-101/102. которыми оснащены российские стратегические бомбардировщики Ту-22М, Ту-95 и Ту-160, которые поступили на вооружение в середине 2010-х годов с дальностью полета около 3500 км, очень высоким уровнем точности и способностью уклоняться от радаров.

Источник в государственных СМИ сообщил об интеграции новой ракеты: "Хотя эта КРБД [крылатая ракета большой дальности] меньше своих аналогов, используемых в российской дальней авиации, которая в настоящее время включает в себя стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальность действия ракеты эквивалентна дальности действия вышеупомянутого самолета".

Разработчикам удалось добиться "существенного уменьшения габаритов нового боекомплекта благодаря идеально доработанной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также использованию нового малогабаритного двухконтурного турбореактивного двигателя", уточнил источник.

Х-101/102 был разработан для самолетов размером с бомбардировщик, причем даже отсеки вооружения стратегического бомбардировщика межконтинентальной дальности Ту-95 были слишком малы для размещения ракет, из-за чего их монтировали снаружи. Только ударный истребитель Су-34, являющийся самым тяжелым истребителем в мире, считался способным нести эти ракеты. Чтобы оснастить Су-57, ракеты необходимо было не только сделать значительно легче, но и разместить во внутренних отсеках вооружения самолета, поскольку истребитель не может нести ракеты снаружи, сохраняя при этом свою малозаметность.

Хотя Су-57 изначально подвергался широкой критике со стороны западных наблюдателей за отсутствие возможностей малозаметности, эти суждения были сделаны на основе наблюдений за прототипами, качество производства которых соответствовало серийным моделям, демонстрирующим отделку, которая могла бы обеспечить гораздо меньшую радиолокационную эффективность. Мало того, что возможности Су-57 по малозаметности делают его хорошо подходящим для перевозки стратегической крылатой ракеты очень большой дальности, но и собственная дальность действия истребителя также чрезвычайно велика, более чем вдвое превышая его американский конкурент F-35, с которым могут соперничать только Су-34 и китайский J-20. Это позволяет ей наносить ракетные удары далеко за пределы территории России, будь то далеко над Арктикой или глубоко над Тихим океаном, увеличивая дальность действия собственных боеприпасов.

Су-57 имеет самый широкий спектр вооружения воздушного базирования, разработанный для него среди всех истребителей своего поколения, и его преимущество заключается в том, что он гораздо более широко использовался в бою, чем любой другой истребитель пятого поколения. Самолеты принимали активное участие в операциях на Украине , обеспечив совершенно уникальный уровень боевых испытаний против государственного противника, включая ударные задачи, подавление противовоздушной обороны, а также, согласно некоторым отчетам, воздушные бои.

Его основной боеприпас класса "воздух-земля" Х-59МК2 прошел боевые испытания как в Сирии на прототипах планера, так и на Украине на моделях, находящихся на действительной службе, и имеет дальность действия 300 км, а также помещается во внутренние отсеки вооружения истребителя. Разработка ракеты гораздо большей дальности, которая вполне может пройти боевые испытания в Украине, потенциально позволит подразделениям Су-57 выполнять как стратегические, так и тактические ударные функции, включая нанесение ядерных ударов по очень удаленным целям и частичная замена парка бомбардировщиков Ту-22М3, финансирование модернизации которых уже значительно сократилось.

Еще до разработки новой крылатой ракеты Су-57 уже имел значительное преимущество в дальности поражения в бою «воздух-воздух» перед другими истребителями своего поколения за счет интеграции ракеты «воздух-воздух» Р-37М. Модификация Р-37М, более подходящая для внутреннего размещения, также находится на продвинутой стадии разработки. Сообщается, что оригинальная ракета использовалась истребителями в боях над Украиной. Таким образом, российский оборонный сектор подчеркнул важность наличия у истребителя оружия сверхдальнего радиуса действия, которое может помочь компенсировать недостатки в других областях, таких как авионика, по сравнению с его американскими и китайскими конкурентами.

Поскольку в 2023 году производство Су-57 увеличится вдвое, ожидается, что в начале 2024 года у истребителя будет сформировано первое полноценное подразделение из 24 истребителей, тогда как в начале 2023 года было всего лишь 10 самолетов. Увеличение количества ролей, которые может выполнять истребитель, позволит заменить больше различных типов самолетов во всем парке, включая не только советские истребители Су-27 и МиГ-29, но также потенциально бомбардировщики и перехватчики.

Примечательно, что Х-101/102 — это не единственная ракета, разработанная для внешней перевозки бомбардировщиков, у которой была миниатюрная версия, разработанная для внутренней перевозки Су-57. В начале 2020 года также сообщалось, что баллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" видела его собственная миниатюрная версия достигла стадии прототипа, прежде чем в следующем году начать летные испытания.