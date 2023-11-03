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Петр Ермилин

В США заявили, что новые истребители РФ повысили эффективность ВВС Индии на 2800%

5:12
Силовые структуры » Военные новости

Появление Су-30 МКИ российского производства на вооружении и Военно-воздушных сил (ВВС) Индии позволи покрывать площадь, в 29 раз большую при полной загрузке вооружения, что в свою очередь означает увеличение на 2800 процентов площади, которую теперь может прикрыть каждый истребитель. Об этом пишут авторы американского Military Watch Magazine (MWM) в своем новом материале.

В США заявили, что новые истребители РФ повысили эффективность ВВС Индии на 2800%
Фото: wikimedia.org by Pavel Adzhigildaev is licensed under CC BY-SA 3.0
  • Pravda.Ru публикует перевод материала MWM. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

4-я эскадрилья ВВС Индии постепенно вывела из эксплуатации истребители МиГ-21БиС после 57 лет эксплуатации различных вариантов МиГ-21, что одновременно ознаменовало конец эпохи этого подразделения и произвело революцию в его боевом потенциале. В ВВС заявили по поводу перехода следующее: "Самолеты МиГ-21 "Бизон" в последний раз были замечены в небе Уттарлаи в округе Бармер штата Раджастхан... МиГ-21 "Бизон" пролетел рядом с Су-30 МКИ, чтобы отметить значимость этого повода".

В министерстве отдельно добавили, что "это изменение означает непоколебимую приверженность ВВС Индии модернизации и в то же время защите неба страны". Примечательно, что МиГ-21 заменяются не истребителями аналогичного весового диапазона, а скорее самолетами, в три раза превосходящими их по размеру, а именно Су-30МКИ, которые страна продолжает приобретать у России и которые в настоящее время составляют основу парка. 

Су-30МКИ на сегодняшний день считается самым боеспособным классом истребителей в ВВС Индии: на вооружении находится около 270 самолетов, распределенных между 11 эскадрильями и продолжают поступать еще больше. Индийский совет по оборонным закупкам в сентябре одобрил дальнейшие приобретения Су-30МКИ, при этом предполагается, что парк потенциально достигнет более 300 самолетов.

Истребитель намного превосходит МиГ-21 по всем основным летно-техническим параметрам, при этом самолет обладает потенциалом для покрытия гораздо больших площадей воздушного пространства Индии, чем это могли бы сделать гораздо меньшие самолеты советской постройки. Выносливость Су-30МКИ значительно выше, чем у любого западного класса истребителей, и на сегодняшний день является самой высокой в Южной Азии, что по сравнению с относительно небольшой дальностью полета МиГ-21 позволяет новым реактивным самолетам покрывать площадь в 29 раз большую при полной загрузке вооружения, что означает увеличение на 2800 процентов площади, которую теперь может прикрыть каждый истребитель четвертой эскадрильи. 

Преимущество Су-30 в охвате территории еще более значительно, если учесть значительное расхождение в вооружении между ним и МиГ-21, особенно для задач "воздух-поверхность" и борьбы с судоходством, поскольку Су-30МКИ оснащен интегрированными крылатыми ракетами "Брамос" с дальностью полета 450 км. Один только новый радиус действия эскадрильи полностью изменит способ эксплуатации самолетов и спектр задач, в которых они смогут участвовать.

Преимущества Су-30МКИ в воздушном бою столь же велики, поскольку самолет, в значительной степени адаптированный к требованиям Индии, сочетает в себе возможности перехватчика большой дальности Су-30 с технологиями отмененных истребителей Су-27М и Су-37 для обеспечения превосходства в воздухе. В результате получился самолет, который в начале 2000-х годов широко считался самым боеспособным истребителем в мире для ведения боевых действий класса "воздух-воздух".

Тем не менее ожидается, что отказ от МиГ-21 значительно увеличит эксплуатационные расходы 4-й эскадрильи из-за гораздо более высоких потребностей в техническом обслуживании Су-30 как гораздо более крупного самолета. Масштабы этого увеличения, вероятно, будут частично уменьшены из-за возраста корпусов МиГ-21, которые, как ожидалось, уже давно должны были быть списаны и по мере их старения требовали большего технического обслуживания.

Выходя за рамки возможностей нынешних вариантов Су-30МКИ, ВВС Индии в настоящее время стремятся интегрировать в истребители новый радар с АФАР, чтобы революционизировать их возможности ситуационной осведомленности и радиоэлектронной борьбы, а также рассматривают возможность приобретения российского преемника Су-30 — истребителя Су-57 либо для готовых закупок, либо для лицензионного производства в Индии. 

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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