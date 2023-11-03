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Олег Володин

Business Insider: авиация Китая и России постоянно перехватывает ВВС США

Силовые структуры » Военные новости

Американцы жалуются, что количество опасных перехватов (хотя правильнее их назвать "вылет для идентификации и сопровождения") со стороны российских и китайских самолётов ощутимо увеличилось.

Business Insider: авиация Китая и России постоянно перехватывает ВВС США
Фото: https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm by Пресс-служба Минобороны РФ

При этом самолёты и вооружение, которые используют ВВС США, новее не становятся, риски эскалации всё ощутимее, а россияне и китайцы действительно готовы бросить вызов Америке, пишет Business Insider.

Самым ярким инцидентом стало терзание американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем. ВКС РФ тогда сбросили на БПЛА топливо, чем вынудили операторов затопить его в море.

Был и "случайный" сход ракет с русской "Сушки" в сторону британского разведчика с экипажем RC-135, были вылеты ВВС Китая (НОАК) к американским самолётам.

Глава боевого авиакомандования США генерал Марк Келли заявил, что ещё пять лет назад такого количества воздушных инцидентов просто не было ни в Сирии, ни в других местах.

Выступая на конференции Ассоциации воздушно-космических сил в середине сентября, Келли добавил, что РФ и Китай хотят потренироваться".

Зачем?

Чтобы потом "бросить вызов системе, "основанной на правилах", чтобы реорганизовать архитектуру безопасности в Европе, которая их больше не устраивает".

По словам генерала, "противопоставить американцам без риска для лётчиков по сути нечего".

При этом Келли уверен, что преимущество в авиационных технологиях и опыте лётного состава по-прежнему на стороне США, но Россия и Китай быстро сокращают его.

Командующий ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Алексус Гринкевич считает, что россияне "показали весной хулиганство", а китайцы "ведут себя нагло".

Например, 17 октября имело место опасное сближение американского ядерного бомбардировщика B-52 и китайского истребителя над Южно-Китайским морем, в результате чего над самолётами "нависла угроза столкновения”.

Отметим, Китай по-прежнему возражает против военных операций США в западной части Тихого океана, а это означает, что опасные инциденты наверняка продолжатся.

По словам главы Индо-Тихоокеанского командования адмирала Джона Акилино, такие перехваты случаются каждый день по всему миру, а "терять людей в невоенное время" Вашингтон категорически не готов.

Ранее Pravda.Ru цитировала экспертов, которые заявляли: если ВВС НАТО и США (в том числе БПЛА) слишком обнаглеют, их придётся сбивать.

При этом с юридической точки зрения для сбития есть статья 45 лондонской "Декларации о праве морской войны", Парижская декларация о морском праве и возможность объявления учений с ракетными стрельбами.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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