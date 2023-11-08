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Любовь Степушова

ВСУ не справляются с широким наступлением России от Артёмовска до Марьинки

4:44
Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ наступают на широком фронте от Марьинки до Артёмовска, севернее Артёмовска продвижение стало заметным. Гарнизон ВСУ из Авдеевки Киеву пора выводить.

ВСУ не справляются с широким наступлением России от Артёмовска до Марьинки
Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

Готовится штурм Авдеевского коксохимического завода

Telеgram-канал "Архангел Спецназа" пишет 8 ноября, что за последние два дня противник на Авдеевском направлении уже не рискует иностранной техникой и "не подкатывается к передку", лишь изредка "Брэдли" "делает 20 выстрелов и уезжает на всех парах".

По словам автора канала, военнослужащего ВС РФ, идёт планомерное выбивание ВСУ с позиций: после атак дронами "наши заходят на прореженные позиции, "железку" (железную дорогу- ред.) почти везде забрали".

"Наши потихоньку заходят в Петровское (северный фланг — ред.). Противник пытается завесить позиции рыболовными сетями, т. к. по ним производится постоянное огневое поражение fpv-дронами", — пишет автор.

Источники в ВСУ подтверждают, что ВС РФ на севере Авдеевского направления удалось закрепиться в двух точках к западу от железной дороги: в районе Авдеевского коксохимического завода и в районе Степового (Петровского).

Пора выводить авдеевский гарнизон ВСУ

Глава украинской Авдеевской администрации Виталий Барабаш сообщил, что с Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) были эвакуированы последние 16 сотрудников, которые обеспечивали его консервацию. По его словам, в самом городе находятся около 1500 жителей. Это означает, что украинцы ждут штурма АКХЗ — второй важной высоты укрепрайона, первая — террикон АКХЗ - уже взята, что обеспечивает контроль над дорогами снабжения.

На юге укрепрайона, по сообщениям Telеgram-канал "Шёпот фронта", у населённого пункта Северное ВС РФ взяли три "хороших опорника".

Украинский Telеgram-канал "Труха Украина" сообщает со слов солдат 110-ой бригады ВСУ, что "Авдеевка — в полуокружении с трех сторон". В распространяемом видео солдат из этой бригады говорит, что "выйдешь покурить, и прилетает дрон", а въезд в город "русские тоже контролируют". Украинские источники указывают, что горловина окружения Авдеевки составляет около 7,5 км.

Украинский Telеgram-канал "Резидент" считает, что из Авдеевки делают новый Бахмут.

"Сейчас под Авдеевкой всё очень напряжённо для ВСУ — ВС РФ расширили северный фас охвата Авдеевки, укрепились за железнодорожным полотном, поддавливают с юга. Одновременно Авдеевка и все фланги вокруг неё обильно подвергаются огневому воздействию всеми видами оружия — артиллерией, РСЗО, ФАБами, что уже создало критическое перенапряжение для логистического обеспечения украинского гарнизона в городе. И в целом, угроза потери города на сейчас гораздо выше, чем это было неделю или две назад", — пишут авторы.

По их мнению, Владимир Зеленский, "всё больше теряющий связь с реальностью, до сих пор мечтает о захвате Горловки, требуя наступления". Есть сигналы, что президент Украины пообещал Западу новое наступление до конца года, если американцы не будут требовать проведения выборов.

ВС РФ возвращаются на позиции "Вагнера" к северо-западу от Артёмовска

Украинские бойцы из 93-й бригады считают, что наступление ВС РФ идёт по широкому фронту от Марьинки до Артёмовска, и к северу от города у россиян получается:

"В глобальном виде текущее наступление ВС РФ представляет собой движение по линии от участка севернее Бахмута-Авдеевка-Марьинка. Что же касается участка севернее Бахмута — там, в противоположность южному участку, противник продвигается".

Причину автор Telеgram-канала "Холодный яр" видит в нехватке резервов — командование ВСУ посчитало Авдеевское направление более перспективным и перебросило большую часть сил туда.

Военный блогер Юрий Подоляка отмечает в обзоре за 8 ноября, что инициатива у Артёмовска перешла к ВС РФ, началось наступление, а не просто улучшение позиций. ВС РФ срезают Берховский выступ и выходят на высоты в районе Богдановки, которые были заняты подразделениями "Вагнера" ещё весной.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы бахмут авдеевка
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