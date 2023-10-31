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Любовь Степушова

Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов"

Силовые структуры » Военные новости

Назначение генерала Михаила Теплинского командующим группировкой войск "Днепр" с воодушевлением встречено в войсках. От генерала ждут "сюрпризов", подготовленных для ВСУ.

Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов"
Фото: mil.ru Минобороны РФ

Российские бойцы приветствуют назначение Теплинского

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), заместитель командующего Объединённой группировкой войск (ОГВ) генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск "Днепр". Он сменил на этой должности генерал-полковника Олега Макаревича.

В войсках назначение Теплинского встречено с воодушевлением.

"Генерал Теплинский на полном ходу заезжает на Херсонский плацдарм. Штаб группировки "Днепр" готовит противнику сюрпрайз", — пишет вагнеровец.

"Товарищ Теплинский уже в работе. Всё идет отлично. Думаю, будет ещё лучше", — пишет боец с позывным "Осетин".

"Здоровую долю оптимизма внушает назначение Михаила Теплинского на должность командующего группировкой "Днепр", — согласен с товарищами боец, автор канала "Негуманитарная помощь и разведка" (НгП раZVедка)

Он считает, что Теплинский — "один из самых талантливых военачальников в стране, да и не только в стране".

Блогер, автор Telegram-канала "Русский инженер" Алексей Васильев считает, что причиной отставки Макаревича являлись "красивые отчёты" наверх. А про Теплинского от десантников он слышал "только хорошее, его бойцы боготворят".

Обстановка на Херсонском направлении

Обстановка на Херсонском направлении не позволяет расслабиться. ВСУ стремятся во что бы то ни стало расширить те небольшие плацдармы, которые удерживают. Это в районе села Крынки, а также у Антоновского автомобильного и ж/д мостов.

"Укреплённые позиции, точная артиллерия, прикрывающая с тыла, РЭБ и дроны-камикадзе позволяют им (ВСУ) уверенно цепляться за позиции и создавать очаг напряжённости, который необходимо купировать до перерастания проблемы в больший масштаб", — пишет автор канала НгП раZVедка.

Противник малыми силами постоянно "кошмарит" российские части на левом берегу Днепра, оставляет там небольшие опорные пункты, которые прикрывает артиллерией и БПЛА, и пока "мы ничего с этим сделать не можем", так рисует обстановку в Telegram блогер Юрий Подоляка.

Перспектива Теплинского — наступление

Назначение Теплинского прокомментировал украинский Telegram-канал "ЗеРада".

"Теплинский — сегодня, наверное, лучший командующий группой в РФ. Именно он лично занимался подготовкой линии Суровикина на Юге. Результатами работы на Юге, судя по заявлениям, (Владимир) Путин очень доволен и теперь перебрасывает лучшего генерала на Херсонское направление", — пишут авторы.

По их мнению, именно здесь надо ожидать активизацию ВС РФ.

Добавим, что назначение опытного десантника Теплинского говорит о том, что просто сохранение позиций и изматывание сил противника командованию ВС РФ уже недостаточно, готовится наступательная операция.

Михаил Теплинский окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола. Командовал парашютно-десантными разведвзводом и разведротой 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Герой РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания по установлению конституционного порядка на территории Чеченской Республики. Воевал в Приднестровье, Сирии.

Теплинский лично выстраивал оборону бригад и дивизий ВС РФ в СВО, начиная от Угледара и до Днепра, и ему с 90%-ной точностью удавалось прогнозировать, куда будет направлен удар противника.

Он же автор тактики под названием "огненный мешок" — тактики заманивания противника на первую линию позиций с отходом на подготовленные высоты, откуда потом ведётся его огневое поражение. Такая тактика привела к потерям у ВСУ танков и бронемашин и в разы увеличила потери личного состава, превратив наступление ВСУ в "мясной штурм".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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