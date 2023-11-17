Фрайкор: подразделение украинских националистов

Данная статья откроет цикл заметок о всевозможных формированиях и подразделениях, участвующих в данный момент на территории Украины в СВО с украинской стороны.

Фото: https:// www.facebook.com/c14news/

Уже не секрет, что политические элиты Украины, в пику России и в знак отрицания общего советского прошлого, выбрали странную модель поведения.

Они НЕ стремятся напрямую поддерживать мелкие проявления национализма и бытовую героизацию коллаборантов и антисоветских повстанцев всех мастей, но при этом закрывают глаза на фашизацию общества. "Правый Сектор"*, "ГК-Азов"**, "Тризуб"***, УНА-УНСО***, ОУН****, КУН**** — это все националистические организации и движения, которые хоть и не имели прямого доступа к власти, например, через процесс избрания в Верховную Раду, но все-таки (в качестве боевых организаций и через аффилированных лиц) смогли влиять на множественные завихрения украинской политики.

Сегодня мы рассмотрим одну такую организацию, впоследствии ставшую добровольческим соединением в рядах ВСУ. Имя им — "ФРАЙКОР".

Вообще, многие из тех, кто тяготеет к национализму, имеют привычку брать звучные названия реальных исторических подразделений, движений и воинских частей в качестве подчеркивания того факта, что они новые, молодые, приемники тех, обросших мхом истории, "старичков".

Фрайкор не стал исключением

Само название "фрайкор" — это отсылка к Freikorps (свободный корпус, добровольческий корпус), организаций, которые создавались в немецкоговорящих странах в качестве полулегальных формирований на протяжении XVIII-XX веков. Традиционно это было что-то среднее между партизанами и ополчением. Самые знаменитые фрайкоры участвовали в отражении наполеоновской агрессии, во время Франко-прусской войны и в период Первой мировой.

Но в истории они запомнилась не тем, что героически обороняли свое Отечество от посягательств врага, а несколько другим.

Итак, 1918 год. Кайзеровская Германия — повержена. Кайзеровская армия — разваливается. Зарплату не платят, организации — ноль, дисциплина хромает. Экономика в упадке. Политические и общественные кризисы разрывают немецкое, некогда монолитное, государство. На фоне революций в России идет подъем коммунистических движений по всей Европе. Противостояние социалистов, марксистов, коммунистов с одной стороны и националистов-консерваторов с другой приводят к противостоянию в обществе.

Начинается Ноябрьская революция 1918 года. Кайзер свергнут и бежал. Германия проходит этап становления режима парламентской демократии, которую позже назовут Веймарской Республикой. Крупные промышленники и буржуазия захватили власть, но не стремятся тут же давать права и свободы, а также политическую власть, рабочим, вчерашним солдатам и крестьянству. Отмечу, что Конституцию примут только через год, 11 августа 1919 года, чем и закончится революция в Германии.

Европа, обескровленная войной, пылает от всевозможных восстаний и народно-освободительных движений. Германию тоже не обходит стороной чаша сия: Кильский мятеж, восстание Спартакистов, восстание в Бремене и Баварии, создание Бременской советской и Баварской советской республик. У Совета народных уполномоченных (Временного правительства Германии) нет надёжных воинских частей и полицейских отрядов для подавления мятежей и поддержания порядка на территории Германии. Вот тогда и выходят на сцену Фрайкоры.

Созданные из обломков Императорской армии, радикально национализированные, вооруженные со складов воинских частей и имеющие опыт ведения боевых действий, эти лояльные отряды жесточайшим образом будут подавлять мятежи и топить в крови любые попытки организовать бунт, стачку или забастовку. Впоследствии именно солдаты Фрайкора отметятся во внесудебных расправах, повальных расстрелах и убийстве многих членов компартии Германии, в том числе Розы Люксембург и Карла Либкнехта.

Именно фрайкоры станут прообразом и базой для создания штурмовых отрядов СА Эрнста Рема, которые в свою очередь приведут к власти Адольфа Гитлера.

И вот такая немецкая организация, через 70 лет, будет взята за образец движением украинских националистов на Харьковщине.

Украинский "Фрайкор" был изначально создан как боевое крыло националистической партии "Национальный Корпус", который в свою очередь был создан полковником Белецким — основателем батальона "Азов"**). Позже уже воюя в Донбассе, они разрослись до вполне себе приличного отряда.

Создатель и первый командир украинского Фрайкора Георгий Тарасенко так же бывший член "Национального Корпуса", отметившийся антисоветскими акциями в Харькове (уничтожение бюста Жукова, марш-АнтиПобеды), участием в АТО, в рядах "Азова"**.

Если пристально присмотреться, то станет понятно, к чему тяготеет украинский "Фрайкор". В своём тг-канале, они указывают прямую симпатию УПА***. Всевозможные посты отмечают УПА*** в героическом ключе:

"81 год с создания Украинской повстанческой армии***. Мораль бойцов УПА*** не взрывала коррупционные скандалы и задержки боевых выплат. Их закаляла идея самостоятельности украинского государства. Они шли в бой, не оглядываясь на западных партнеров, их единственными помощниками были собратья и собственные винтовки…"

Напомню, что УПА*** проводили этнические чистки и были отмечены в других военных преступлениях против граждан Советского Союза и других стран. Ярким примером является Волынская резня.

Вот таких "героев" выбрали себе участники "Фрайкора" в качестве примера.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ; признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ

**- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

***- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

****- признана решением Верховного Суда РФ от 08.09.2022 экстремистской организацией, её деятельность запрещена в РФ

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