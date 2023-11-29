Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы

7:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Продолжаем рассказывать о добровольческих формированиях, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины. Сегодня очередь РДК — Русского Добровольческого Корпуса*.

Фото: wiki2.org

Весьма специфическое подразделение, с неонацистом во главе, которое явно декламирует профашистские взгляды в основе своей организации. Для кого-то может показаться, что РДК* - это якобы добровольческое формирование поставившее благородную цель борьбы с режимом, взяв оружие в руки, распиаренное, овеянное ложным образом революционной борьбы и народников-освободителей. Но правда на самом деле — более приземленная и менее пафосная.

Если начать изучать символику и идеи РДК, то обнаруживается кое что интересное. Взято с официального Telegram-канала РДК*:

"О нашей символике и преемственности. Стяг "Русского Добровольческого Корпуса" — это стилизованная "Спайка" организации Виктора Ларионова — личности, от чьих идей, принципов и убеждений мы в частности отталкиваемся, проводя параллели исторической и политической преемственности…"

Давайте разберёмся, кто такой этот Виктор Ларионов — чьими принципами и преемственностью руководствуются РДК*.

Виктор Ларионов — офицер императорской армии, активный участник Белого движения на Юге России, участник "Ледяного" похода на Кубани, Похода на Москву, боёв в Таврии и Крыму, эвакуировался в Галлиполи́.

В межвоенный период — член Русского общевоинского союза (РОВС), активный участник террористической "Боевой организации Кутепова" (подразделения, созданного в РОВС, для разведки и диверсий, на территории СССР). Сам Ларионов во второй половине 1920-х годов организовывал и совершал террористические акты на территории СССР, в ходе которых группой Ларионова было убито до 26 человек (Взрыв Партклуба в Ленинграде 7 июня 1927 года).

В 1930 году создал и впоследствии возглавил молодежную организацию "Белая идея", которая готовила боевые группы для террористических действий в подполье и тылу в случае войны Европейских держав с СССР.

Позже, в 1937 году организация Ларионова присоединилась к "Всероссийской фашисткой партии — Российскому фашистскому союзу" Родзаевского (идеолога и основоположника идеи Русского "Белого" фашизма).

Как члены РОВС, так и организация Ларионова активно поддержали начало войны Третьего рейха против СССР.

Надо отметить отдельно, что членов РОВС, как организации эмигрантов, активно вербовали всевозможные разведки государств, противостоявших СССР на заре его становления. Не обошли стороной РОВС и СД (политическая разведка Третьего рейха) с Абвером (военная разведка Третьего рейха).

Кадры из среды белоэмигрантов набирались для диверсионных мероприятий, оперативной и военной разведки, создания активного террористического подполья, а также в качестве членов зондеркоманд, переводчиков при отделах СД, Гестапо и в школах Абвера.

Согласно циркуляру № 46 по ОРВС-РОВС, чинам, состоящим в организации, предоставлялось

"право в дальнейшем осуществлять свое стремление послужить делу освобождения Родины путем использования каждым в индивидуальном порядке предоставляющиеся для сего возможности…".

Это по сути означало добровольное вступление в ряды Вермахта, организаций Третьего рейха, для борьбы с РККА и СССР с оружием в руках. Начальствующий в РОВС на момент начала Великой Отечественной войны генерал Архангельский активно поддержал идею создания РОА (Российской освободительной армии), о чем неоднократно писал в своих письмах. Так, в письме к А. А. фон Лампе, отмечено, что необходимо:

"…Войти в связь с А. А. (Власовым) нужно, ведь это должна быть антибольшевистская армия, да еще получившая специальную антибольшевистскую подготовку. Кроме того — это должно быть — хотелось бы в это верить — русская национальная армия. Как же нам, заклятым врагам большевизма и русским националистам остаться равнодушными?…"

В общей сложности, из РОВС и иных белоэмигрантских организаций за время войны поступило на службу или прошло через спецслужбы Третьего рейха от 15 до 25 тысяч бывших офицеров Белого движения и их родственников. Кроме участия в деятельности Абвера, СД и Гестапо, организации РОА, из белоэмигрантов были созданы другие воинские соединения, например Русский Корпус, отметившийся карательными действиями в Югославии.

Сам Ларионов в 1942 году вступил в РОА Власова и занимался там контрразведкой, разведкой и карательными акциями. Вот такая преемственность у РДК*.

Глава корпуса, Денис Никитин (настоящее имя Денис Евгеньевич Капустин) — известен своими неонацистскими взглядами. В свои 39 лет он отметился во многих странах Европы связями с неонацистами. Например, в "PNOS", партии швейцарских неонацистов, он проходил совместную спортивно-боевую подготовку, а с "Тесаком"-Марцинкевичем поддерживал тесные связи.

Как видите, в идеологии он не далеко ушёл от своего кумира Ларионова.

Также Никитин не скрывает, что РДК* получает всестороннюю помощь как от ВСУ, так и от разведки Украины. И хотя периодически мы слышим, что западные "партнеры" проявляют озабоченность в отношении того, что РДК* проводит рейды на территорию России, никто ограничивать организацию Никитина не собирается.

Явная цель Русского добровольческого корпуса*, как и у их кумира Ларионова, это диверсионно-террористическая деятельность. Прямые действия по запугиванию населения в приграничной зоне. Уничтожение инфраструктуры и военнослужащих Вооруженных сил России и спецслужб РФ.

Никитин не раз уже подчеркивал, что действия направлены на создание неопределенности и оказание давления на экономику и ВС РФ. Давление, постоянное морально психологическое давление на мирное население в областях на границе. Создание чувства постоянной опасности и попытка дискредитации Вооруженных сил.

От террориста, участника карательных акций Ларионова к современным неонацистам и фактическим коллаборантам из РДК*, которые прикрывают свои идеи оправданиями генерала Власова, который призывал: "Народ на борьбу, ставя перед собой задачу построения Новой России…", сплотившись с любым союзником, но в итоге ставший соучастником преступлений Третьего рейха.

Окружным военно-гарнизонным судом г. Москва, лидера и командира формирования "Русский добровольческий корпус"* и организатора многочисленных терактов, в том числе и в Брянской и Белгородских областях- Дениса Капустина (Никитин) (внесён в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вынесен заочный приговор к пожизненному лишению свободы по статье о государственной измене и ещё нескольким преступлениям.

*признан террористической организацией, запрещённой на территории РФ