В США предупредили Украины о подготовке России к "военной зиме"

4:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия активно готовится к "военной зиме" и расширяет свой оборонный потенциал, пишут журналисты американского журнала Military Watch Magazine (MWM). Особое внимание авторов издания привлекло усиление ракетных запасов ВС РФ на фоне "истощенной" системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Pravda.Ru публикует перевод нового материала MWM.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 ноября предупредил, что Россия намерена активизировать удары по украинской инфраструктуре зимой и накопила очень значительный арсенал противонадводных ракет, которые она может использовать в ходе театра военных действий.

"Россия накопила большой запас ракет в преддверии зимы, и мы видим новые попытки нанести удар по электросетям и энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь оставить Украину в темноте и холоде", — заявил он.

Заявление прозвучало на фоне растущих спекуляций о том, что западные страны будут оказывать давление на Киев, чтобы тот согласился на прекращение боевых действий на условиях, выдвинутых Москвой, поскольку дальнейшее крупномасштабное американское финансирование либо для продолжения функционирования украинского правительства, либо для военных усилий кажется все более маловероятным. Растущее признание на Западе того, что массированные многомесячные наступления Украины на российские позиции, начавшиеся в июне, закончились полным провалом, а признаки огромных потерь, растущей нехватки боеприпасов и упадка морального духа указывают на то, что позиция России в конфликте становится все более благоприятной.

Хотя после распада Советского Союза производственные мощности российского оборонного сектора почти во всех областях значительно сократились, отрасли производства ракетных систем класса "земля-земля" и "земля-воздух" были одними из самых здоровых и сохранили гораздо более высокие производственные мощности по сравнению с западными странами.

Приоритизация Министерства обороны в отношении. заказов на ракетные системы из-за их воспринимаемой высокой асимметричной ценности и экономической эффективности привела к улучшению состояния этих отраслей во всех цепочках поставок, и в результате Россия смогла значительно увеличить производство ключевых ракетных активов. Это не только соответствовало расходам на боеприпасы на украинском фронте, но и позволило Вооруженным силам России увеличить количество подразделений, использующих ключевые ракетные системы, и в то же время способствовало продолжению экспорта таким клиентам, как Белоруссия и Индия. Огромное и растущее превосходство в ракетных системах класса "земля-земля" продолжает оставаться центральным фактором, обеспечивающим российским войскам значительные преимущества на передовой.

Если взять в качестве примера ракетный комплекс "Искандер-М", то поставки в 2023 году будут осуществлены в несколько раз быстрее, чем до начала конфликта на Украине. Как заявил в августе на форуме "Армия-2023" гендиректор ОКБ машиностроения, ответственного за производство систем, Сергей Питиков, "поставки выросли в несколько раз".

Аналогичный всплеск производства других систем, таких как баллистические ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал", выпуск которых увеличился в пять раз. Результаты такого увеличения производства были очевидны на передовой на Украине, ярким примером является нанесение "двойных ударов" с использованием систем "Искандер-М", которые, хотя и потребовали расхода большего количества ракет, предоставили возможность значительно увеличить потери среди украинского населения.

Хотя украинские и западные источники постоянно предупреждают, что противовоздушная оборона Украины становится все более критически истощенной, что позволяет российским ракетным средствам действовать с большей эффективностью, удары по украинской инфраструктуре даже к концу 2022 года, как считалось, потенциально создают риск вынудить население страны полностью покинуть страну. Ускоренные удары по ключевой инфраструктуре и военным позициям остаются значительной возможностью, если Россия попытается усилить давление на Киев и его западных сторонников перед возможными переговорами.