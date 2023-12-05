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Петр Ермилин

Стало известно о китайской ракете, способной "свести на нет" все планы США

6:17
Силовые структуры » Военные новости

Китай внедряет ракеты PL-XX на базе истребителей J-16, напоминает американский военный журнал Miltary Watch Magazine (MWM). Появление этого типа вооружения может серьезно подорвать планы Вашингтона по ведению военных действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавляет авторы. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM, журналисты которого объясняет в чем заключается угроза новой разработки.

Стало известно о китайской ракете, способной "свести на нет" все планы США
Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Новое изображение четырех истребителей J-16 ВВС Китайской народно-освободительной армии (НОАК), опубликованное 2 ноября, дает первое представление о новом классе ракет класса "воздух-воздух" очень большой дальности в действующей истребительной эскадрилье, на котором видны ракеты, которые перевозятся двумя самолетами. Эта очень большая ракета, долгое время обозначавшаяся на Западе как "PL-XX", а ее китайское обозначение остается неизвестным, по оценкам, имеет дальность поражения 500 км и более, что делает ее, безусловно, самой дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» в мире.

Предполагается, что на предыдущих изображениях ракеты показаны этапы ее летных испытаний, а последнее изображение потенциально может быть первым, показывающим ее в действующей эксплуатации. Единственным другим оружием класса "воздух-воздух" со сравнительно большой дальностью действия является российская Р-37М с дальностью действия 400 км, которая за последние 18 месяцев прошла обширные боевые испытания с положительными результатами на украинском театре военных действий. Его компактная версия в настоящее время разрабатывается для российского истребителя-невидимки Су-57 в рамках программы "Изделие 810". Для сравнения: самой дальнобойной американской ракетой класса "воздух-воздух" в настоящее время является AIM-120D с дальностью полета около 180 км. PL-XX была разработана для облегчения поражения ценных самолетов на очень больших расстояниях, включая такие объекты, как воздушные заправщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛОиУ) и управления и стратегические бомбардировщики.  

Уже давно ожидалось, что J-16 станет основным и, возможно, единственным самолетом, на котором будет развернута PL-XX. Истребители, изображенные на снимке, опубликованном 2 ноября, были вооружены четырьмя различными классами ракет "воздух-воздух", включая ракеты визуального диапазона с инфракрасным наведением PL-10, ракеты "воздух-воздух" большой дальности PL-15, PL-XX и, что необычно, более старую модель PL-12, которая является прямым предшественником  PL-15.

Тяжелые самолеты имеют значительно большую дальность полета и оснащены гораздо более мощными радарами, чем любые классы истребителей в западном мире, и представляют собой значительно улучшенную версию советской конструкции Су-27 Flanker со значительно более совершенной авионикой и более широким использованием композитных материалов, чем разработанные конкурирующие модели Flanker в России. Хотя с 2017 года Китай выставил на вооружение более мощные тяжелые истребители с появлением истребителя-невидимки пятого поколения J-20, требования к самолетам-невидимкам нести вооружение во внутренних отсеках, чтобы сохранить их уменьшенную радиолокационную эффективность, не позволили интегрировать такое крупногабаритное оружие на вооружение самолета. 

Сообщается, что PL-XX использует двойную радиолокационную и инфракрасную головку самонаведения, что в сочетании с каналами передачи данных позволяет наводить его пилотам-истребителям и персоналу платформы ДРЛОиУ, обеспечивая максимальную надежность при поражении целей. Подразделения J-16, несущие ракеты, считаются идеальным дополнением для быстро растущего парка истребителей-невидимок J-20, при этом J-20 могут безопасно развертываться гораздо дальше вперед благодаря своим возможностям скрытности и использовать свои очень большие радары для обеспечения ключевых целей.

В то время как J-16 действуют как перехватчики, нейтрализующие важные цели, J-20 хорошо оптимизированы для поражения истребителей противника и были разработаны для задач по завоеванию превосходства в воздухе на самом высоком уровне. Ожидается, что производство J-20 достигнет 120 самолетов в год в 2025 году.

Ввод PL-XX в эксплуатацию представляет собой особенно серьезную проблему для Соединенных Штатов и их союзников из-за их очень сильной зависимости от самолетов поддержки, таких как танкеры и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), для операций, особенно над Тихим океаном. Западные истребители в среднем оснащены гораздо меньшими радарами и имеют гораздо меньшую дальность действия, чем их китайские и российские аналоги, что делает жизненно важным развертывание таких самолетов поддержки. Американские истребители F-22 и F-35 , например, имеют боевой радиус вдвое меньше, чем у J-20, и ожидается, что с 2024 года этот разрыв увеличится, поскольку новые истребители J-20 будут оснащены двигателями WS-15. Если такие средства, как самолеты AEW&C с "летающими радарами" E-3 и E-7 и танкеры-заправщики KC-135, будут лишены возможности действовать над Тихим океаном, способность Америки вести воздушную кампанию в регионе будет серьезно ограничена. 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы кнр сша китай россия тихий океан
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