Китай внедряет ракеты PL-XX на базе истребителей J-16, напоминает американский военный журнал Miltary Watch Magazine (MWM). Появление этого типа вооружения может серьезно подорвать планы Вашингтона по ведению военных действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавляет авторы. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM, журналисты которого объясняет в чем заключается угроза новой разработки.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.