Названа следующая страна, которая может наладить производство истребителей

Тайвань может наладить производство собственных истребителей-невидимок в рамках программы F-CK Ching Kuo, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статьи авторы издания анализируют потенциал подобных разработок. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

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Военно-воздушные силы Китайской Республики, официальное название военно-воздушных сил вооруженных сил Тайваня, с конца 1990-х годов сталкиваются со все более неблагоприятным соотношением сил в Тайваньском проливе из-за быстрой модернизации военно-воздушных сил Народно-освободительной армии материкового Китая.

Поскольку два соперничающих правительства Китая, базирующиеся в Тайбэе и Пекине, официально остаются в состоянии войны, первое десятилетиями сталкивается со значительными трудностями в приобретении современных боевых самолетов из-за отсутствия международного признания и эффективного статуса негосударственного субъекта, что сделало вопрос продажи высококачественной военной техники на островную территорию весьма спорным вопросом. История перебежек на материк на самолетах, поставляемых американцами, и сильные симпатии Тайваня к материковой части страны создали значительный риск того, что технологии самолетов, проданных Тайбэю, могут быть скомпрометированы.

В результате усилия Тайбэя на протяжении почти двух десятилетий получить разрешение на закупку американских истребителей пятого поколения F-35, которые являются единственными совместимыми с НАТО истребителями после четвертого поколения, производимыми во всем мире, неизменно терпели неудачу. Материковый Китай, напротив, представил собственные ультрасовременные истребители пятого поколения с 2017 года, когда на вооружение поступили первые истребители-невидимки J-20, и с тех пор их количество и возможности росли очень быстро.

Подобно тому, как в последние годы холодной войны, когда Тайваню не удалось получить разрешение на покупку предшественника F-35, F-16, неспособность приобрести истребитель, технологически даже близкий к тому, который используется на материке, из-за рубежа вызвала в Тайбэе призывы к разработке боевого самолета пятого поколения внутри страны.

Тайвань разработал свой первый местный истребитель в рамках программы F-CK Ching Kuo в 1980-х годах, которая создала легкий самолет, в целом эквивалентный американскому F-16, хотя и с более высокими эксплуатационными расходами и худшими летно-техническими характеристиками.

Более крупный преемник Ching Kuo в настоящее время производится для Военно-воздушных сил Китайской Республики в рамках программы Brave Eagle и продемонстрировал значительные успехи, достигнутые оборонным сектором Тайваня за последние три десятилетия в таких областях, как композитные материалы, электроника и радиолокационные технологии. Источники в оборонной промышленности все чаще призывают к финансированию разработки нового истребителя пятого поколения с чистого листа, а президент Корпорации аэрокосмического промышленного развития (AIDC) Ма Ван Чжун подчеркнул, что такая программа жизненно важна для поддержания оборонного сектора, в том числе и принесет значительные экономические выгоды.

Тайвань остается на сегодняшний день самой маленькой экономикой, разработавшей отечественный истребитель четвертого поколения, при этом другие государства среднего размера, такие как Великобритания и Германия, сделали это совместно, в то время как другие, такие как Франция, очень сильно полагаются в своих программах на компоненты и технологии из Соединенных Штатов.

Более спорно то, что заместитель командующего ВВС Китайской Республики Чанг Йен-Тин заявил, что, хотя разработка Ching Kuo привела Соединенные Штаты в конечном итоге к одобрению продаж F-16, разработка преемника Ching Kuo пятого поколения может привести к тому, что Вашингтон в конечном итоге одобрит продажи F-35.

Учитывая, что Тайвань уже заказал полную эскадрилью из 66 истребителей F-16, а также 66 Brave Eagles, остается серьезным вопросом, хватит ли на флоте места для размещения как местных истребителей пятого поколения, так и F-35, или это будет доступно по цене. В последние годы оборонный бюджет Тайваня неоднократно повышался и, по прогнозам, в 2024 году составит 18,8 миллиарда долларов.

Отечественный истребитель пятого поколения должен был бы быть разработан с очень малой долей затрат по сравнению с его зарубежными аналогами, поскольку разработка F-35 до его поступления на вооружение обошлась более чем в 160 миллиардов долларов — хотя это был крайний случай, вызванный очень значительной неэффективностью.

Поскольку ожидается, что материковый Китай начнет поставлять истребители шестого поколения примерно с 2030 года, потенциально опережая Соединенные Штаты, с которыми он в настоящее время находится в гонке "нос к носу", базирующиеся на Тайване Военно-воздушные силы Китайской Республики сталкиваются с серьезным риском отставания в технологическом плане на два поколения, если не будет прогресса ни в одной из местных программ или по F-35 производятся приобретения. Однако вышеупомянутые риски, присущие эксплуатации американских самолетов на Тайване, означают, что даже если продажи F-35 в конечном итоге будут одобрены, рейтинг самолета, скорее всего, будет сильно понижен, чтобы свести к минимуму выгоды, которые материк мог бы получить от потенциального доступа к его технологиям.