В США отметили боевую помощь разрабатываемого в РФ бомбардировщика-невидимки

Разработка бомбардировщика-истребителя нового поколения в рамках проекта "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА) предполагает создание одного из самых передовых типов вооружения, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале авторы рассказывают об особенностях планируемого проекта. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under "A Russian Sukhoi Su-24 attack aircraft flies over USS Donald Cook." by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.

Министерство обороны России заказало работы по созданию нового объекта, предназначенного для разработки и испытаний стратегического бомбардировщика нового поколения, разрабатываемого в рамках программы ПАК ДА. Объявление было сделано через месяц после того, как 10 ноября в рамках конкурирующей американской программы B-21 Raider первый опытный самолет совершил свой первый полет, а китайский бомбардировщик H-20, как ожидается, совершит свой первый полет в течение 24 месяцев.

Российский государственный оборонный конгломерат "Ростех" сообщил о работе на новом объекте: "Сотрудники предприятия Ростеха в составе Семена Старцева, Дмитрия Пивоварова, Александра Маланина и Никиты Сократова получили награду в номинации "За вклад в создание испытательной базы". Эксперты отметили их работу по созданию комплекса стендового оборудования для испытаний бортовых пусковых установок. В рамках программы ”Перспективный авиационный комплекс дальней авиации [ПАК ДА]" специалисты провели полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию испытательной базы и комплекта испытательных стендов."

После завершения проектирования бомбардировщика в 2019 году сообщалось, что в 2022 году начнутся испытания двигателя следующего поколения под кодовым названием "Изделие РФ": ожидается, что в нем будут использоваться многие из тех же технологий, что и в двигателе АЛ-51Ф (ранее известном как "Сатурн 30"), разработанном для истребитель следующего поколения Су-57. Задержки с разработкой стратегического бомбардировщика следующего поколения, тем не менее, стали основным фактором, побудившим Министерство обороны России профинансировать возобновление производства стратегического бомбардировщика Ту-160 с конца 2010-х годов в качестве усовершенствованного варианта Ту-160М, при этом ожидается, что по меньшей мере 50 новых самолетов, построенных в рамках этой программы, будут служить в качестве временной мера до тех пор, пока первые бомбардировщики, построенные по программе ПАК ДА, не начнут поступать на вооружение.

Первый новый Ту-160 поступил в эксплуатацию в декабре 2022 года. В начале десятилетия ожидалось, что ПАК ДА поступит на вооружение к 2027 году, возможно, раньше, а серийное производство, по оценкам, начнется между 2026 и 2027 годами. Отсутствие существенных признаков прогресса в разработке с тех пор привело к тому, что все большее число экспертов предсказывают, что ввод в эксплуатацию может начаться только в 2030-х годах. Это практически совпало бы с ожидаемым прекращением производства Ту-160, что потенциально позволило бы Казанскому авиационному заводу, где в настоящее время производится самолет, плавно перейти к выпуску его преемника следующего поколения.

В июне 2021 года источники в российском военно-промышленном комплексе сообщили, что “для ПАК ДА разрабатывается совершенно новая система бортовой обороны, которая защитит его от всех видов оружия — радарного и оптического”, и что в самолете будет сделан очень сильный акцент на радиоэлектронной борьбе для защиты от наземного противника и нанесения ракетных ударов с воздуха". Согласно источнику, новый бомбардировщик будет построен исключительно для нанесения ракетных ударов и не будет полагаться на гравитационные бомбы.

"Это позволит самолету не входить в зону противовоздушной обороны противника, поражать назначенные цели из мирового океана или с территории другого государства”.

Такие требования к характеристикам привели бы к гораздо менее жестким требованиям к скрытности бомбардировщика и, возможно, к гораздо более низким производственным и эксплуатационным затратам, но это также лишило бы возможности нести большие пробивные боеприпасы для нанесения ударов по укрепленным целям, сравнимым с использованием американскими бомбардировщиками B-2 и B-21 мощных 12 000-килограммовых бомбардировщиков GBU-57.

В эпоху быстрой модернизации радиолокационных возможностей, которая все чаще угрожает сделать даже самые малозаметные бомбардировщики неспособными наносить проникающие удары с использованием гравитационных бомб, акцент программы ПАК ДА на использовании ракет очень большой дальности и проведении электронных атак вполне может оказаться оптимальным и гораздо более экономичным способом достижения целей.