Разработка бомбардировщика-истребителя нового поколения в рамках проекта "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА) предполагает создание одного из самых передовых типов вооружения, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале авторы рассказывают об особенностях планируемого проекта. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under "A Russian Sukhoi Su-24 attack aircraft flies over USS Donald Cook." by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.