Stratfor: РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме

В ходе освобождения Одесской области сама Одесса будет частично разрушена - сообщают эксперты американской частной разведывательно-аналитической компании STRATFOR в своей очередной рассылке.

Фото: Midjouney: Провал земли от землетрясения или удара ракетой

По мнению аналитиков, процент разрушений будет таков:

промышленная инфраструктура — 70%,

портовая инфраструктура — до 80%,

логистическая инфраструктура — около 90%,

жилой фонд — "в лучшем случае" 40%.

К сожалению, взятие мегаполисов и городов-миллионников без множества разрушений и сопутствующих потерь на данном этапе развития военной науки невозможно.

Для этого необходимо:

Применение ОМП — боевых вирусов, инфекций, "нейтронных" спец-боезарядов, Применение оружия на новых физических принципах Применение ещё не стоящих на вооружении роботизированных комплексов-расходников с ИИ, роевых беспилотных систем, и т. д.

Отметим, что в Пентагоне официально заявляют, что "взятие городов с населением до 100 тыс. человек не представляет большой проблемы".

Руководство армии США считает, что "их несложно полностью изолировать, установить огневой контроль над всей территорией" и они падут — так как "не имеют достаточно запасов материально-технических средств и ресурсов, чтобы долго поддерживать серьезный контингент обороняющихся".

Ситуация меняется, если город вмещает хотя бы 300-500 тысяч человек, или он представляет собой укрепрайон или сеть таковых.

Военные называют примеры (все, думаем, помнят что осталось от этих городов):

Мосул,

Басра,

Алеппо,

пригороды Дамаска,

Грозный в конце Второй Чеченской войны,

в нынешнем конфликте — Артёмовск (Бахмут), Мариуполь, Марьинка,

палестинская Газа.

"Проблема штурма городов в наше время обострилась во многом из-за снижения порога допустимого побочного ущерба" — поясняют независимые военные эксперты.

Армия может просто "снести город с лица земли" массированными бомбардировками с воздуха и артиллерийскими обстрелами, но приходится входить в города.

В городской же застройке менее технически оснащенная армия (и даже иррегуляры) с автоматическим оружием, гранатами, гранатометами, ПЗРК и ПТРК могут создать огромные проблемы даже самым высокотехнологичным войскам.

"Пока нет ни одного примера, когда бы город был полностью очищен от мирного населения, и только после этого противники по-рыцарски в нём сражались. Практически во всех случаях население в городах оставалось, и его было существенно больше, чем комбатантов" — поясняли "Газете" военспецы.

Стоит заметить, что даже американские военные и аналитики отмечают избирательность применения Россией крылатых, гиперзвуковых и баллистических ракет, артиллерии особой мощности и ударных БПЛА.

Они писали, что "русские могли устроить максимально эффективные "ковровые удары" инфраструктурным объектам в городах, но почему-то стараются избежать сопутствующих потерь среди жителей городов".

Какие же города кроме Одессы могут "познать огонь и пепел"?

Российская СВО будет продолжаться до выполнения всех поставленных государством задач — подтвердил президент России, добавив: "Одесса вообще русский город" и про русское Причерноморье — всё целиком.

"Путин никогда не говорит просто так", — уже заявляют преподаватели военных академий, называя его слова "сигналом" для общественности России и мира.

И Москве важен юго-восток Украины, поскольку там пророссийски настроенные жители, основные запасы полезных ископаемых (РФ по мнению Запада уже получила таковые на 12.4 трлн. долларов), остатки советских промышленных предприятий и лучшие пахотные земли.

А взятие Николаева и Одессы обеспечило бы безопасность Крыма и всего черноморского побережья РФ, а также лишило остатки Украины торговли по морю.

Стало бы тише и в Приднестровье, в общем, стратегическое положение региона обретёт стабильность.

Есть ли варианты бескровного освобождения?

Да, но их всего два.

"Можно объявить себя "открытым городом". Открытый город - когда власти объявляют город необороняемым и отказываются от любых защитных действий. Военные уже предложили Одессе принять такой статус", - отмечает российский генерал-преподаватель на условиях анонимности.

"Второй вариант - население, понимая грозящие ему беды при освобождении города, может заранее покинуть его, оставив военных воевать с военными. Правда, ближе ко взятию Одессы - по всем неписаным традициям Украины - ВСУ и СБУ закроют её, чтобы оставить население как живой щит", - заключил он.