В ходе освобождения Одесской области сама Одесса будет частично разрушена - сообщают эксперты американской частной разведывательно-аналитической компании STRATFOR в своей очередной рассылке.
По мнению аналитиков, процент разрушений будет таков:
К сожалению, взятие мегаполисов и городов-миллионников без множества разрушений и сопутствующих потерь на данном этапе развития военной науки невозможно.
Для этого необходимо:
Отметим, что в Пентагоне официально заявляют, что "взятие городов с населением до 100 тыс. человек не представляет большой проблемы".
Руководство армии США считает, что "их несложно полностью изолировать, установить огневой контроль над всей территорией" и они падут — так как "не имеют достаточно запасов материально-технических средств и ресурсов, чтобы долго поддерживать серьезный контингент обороняющихся".
Ситуация меняется, если город вмещает хотя бы 300-500 тысяч человек, или он представляет собой укрепрайон или сеть таковых.
Военные называют примеры (все, думаем, помнят что осталось от этих городов):
"Проблема штурма городов в наше время обострилась во многом из-за снижения порога допустимого побочного ущерба" — поясняют независимые военные эксперты.
Армия может просто "снести город с лица земли" массированными бомбардировками с воздуха и артиллерийскими обстрелами, но приходится входить в города.
В городской же застройке менее технически оснащенная армия (и даже иррегуляры) с автоматическим оружием, гранатами, гранатометами, ПЗРК и ПТРК могут создать огромные проблемы даже самым высокотехнологичным войскам.
"Пока нет ни одного примера, когда бы город был полностью очищен от мирного населения, и только после этого противники по-рыцарски в нём сражались. Практически во всех случаях население в городах оставалось, и его было существенно больше, чем комбатантов" — поясняли "Газете" военспецы.
Стоит заметить, что даже американские военные и аналитики отмечают избирательность применения Россией крылатых, гиперзвуковых и баллистических ракет, артиллерии особой мощности и ударных БПЛА.
Они писали, что "русские могли устроить максимально эффективные "ковровые удары" инфраструктурным объектам в городах, но почему-то стараются избежать сопутствующих потерь среди жителей городов".
Какие же города кроме Одессы могут "познать огонь и пепел"?
Российская СВО будет продолжаться до выполнения всех поставленных государством задач — подтвердил президент России, добавив: "Одесса вообще русский город" и про русское Причерноморье — всё целиком.
"Путин никогда не говорит просто так", — уже заявляют преподаватели военных академий, называя его слова "сигналом" для общественности России и мира.
И Москве важен юго-восток Украины, поскольку там пророссийски настроенные жители, основные запасы полезных ископаемых (РФ по мнению Запада уже получила таковые на 12.4 трлн. долларов), остатки советских промышленных предприятий и лучшие пахотные земли.
А взятие Николаева и Одессы обеспечило бы безопасность Крыма и всего черноморского побережья РФ, а также лишило остатки Украины торговли по морю.
Стало бы тише и в Приднестровье, в общем, стратегическое положение региона обретёт стабильность.
Есть ли варианты бескровного освобождения?
Да, но их всего два.
"Можно объявить себя "открытым городом". Открытый город - когда власти объявляют город необороняемым и отказываются от любых защитных действий. Военные уже предложили Одессе принять такой статус", - отмечает российский генерал-преподаватель на условиях анонимности.
"Второй вариант - население, понимая грозящие ему беды при освобождении города, может заранее покинуть его, оставив военных воевать с военными. Правда, ближе ко взятию Одессы - по всем неписаным традициям Украины - ВСУ и СБУ закроют её, чтобы оставить население как живой щит", - заключил он.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.