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Хайруллин: "Чтобы не допустить разрушений, как в Артёмовске, ВС РФ следует принуждать к сдаче"

Силовые структуры

Чтобы не допускать серьёзных разрушений, как при освобождении города Артёмовска, российским войскам надо освобождать города Украины, взяв в осаду и принуждая к сдаче.

Хайруллин: "Чтобы не допустить разрушений, как в Артёмовске, ВС РФ следует принуждать к сдаче"
Фото: Личный аккаунт Марата Хайруллина в Telegram

Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин.

"Артёмовск — это плохой пример, нехарактерный для наших боевых действий. Мариуполь был огромный город, заходили, и он близко так не пострадал. И что теперь делать с этим Артёмовском — никто не знает", — заявил военный корреспондент.

По его словам другие города нужно брать в длительную осаду и принуждать к сдаче, поскольку у РФ нет задачи стирать их с лица земли. Даже Авдеевку надо обойти, и продвигаться далее — пусть гарнизон ВСУ там сидит, потом сам сдастся.

Тем более, что у ВС РФ есть силы, чтобы двигаться дальше, проблем с личным составом сегодня нет, подытожил Хайруллин.

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Хайруллин: "Чтобы не допустить разрушений, как в Артёмовске, ВС РФ следует принуждать к сдаче"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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