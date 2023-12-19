В ЕС рассказали о смене подхода к помощи Украине

Подход Запада к помощи Украине — "столько, сколько потребуется" — постепенно переходит к "столько, сколько сможем", заметил Лео Литра, специалист Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале он рассказывает, как европейцам стоит поменять отношение к поддержке Киеву таким образом, чтобы "защитить" страну от России.

Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

За последние недели законодатели США и Европейского союза не смогли принять свои последние пакеты военной и экономической поддержки Украине. Они соберутся, чтобы повторить попытку в новом году, но это ставит надежность западной поддержки Украины под сомнение во время зимних каникул. В то время как Украина может справиться с небольшим дефицитом финансирования, более длительный перерыв или полное сокращение поддержки изменили бы баланс сил на поле боя в пользу Москвы, вынудили бы Украину продолжать обороняться и могли бы позволить России добиться новых территориальных завоеваний, которые в конечном счете могут повлиять на любую перспективу мира, кроме капитуляции Украины.

Украина с начала конфликта полагается на военную и экономическую помощь Соединенных Штатов, ЕС и G7. В течение последних 18 месяцев официальные лица США, европейские лидеры и союзники по НАТО повторяли максиму о том, что они будут поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”. Однако теперь политические кризисы в Брюсселе и Вашингтоне ставят эту стратегию под сомнение. Несмотря на обещание долговечности, западная стратегия “столько, сколько потребуется” уже достигает своих пределов. После своей последней встречи со своим украинским коллегой даже президент Джо Байден использовал несколько иную формулу, заявив, что США будут поддерживать Украину “столько, сколько мы сможем”.

В дополнение к растущему противодействию долгосрочной поддержке Украины становится все более очевидным, что нынешний подход не может позволить Украине восстановить контроль над (...) территориями. Год назад западные лидеры твердо заявили, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине, но сегодня это заявление гораздо менее определенно. Способность России извлекать уроки из прошлых ошибок, перестраивать свою экономику в соответствии со своими военными целями и разделять Запад с помощью мастерских кампаний дезинформации приносит результаты и превратила ее в грозного врага. Между тем, скромные результаты украинского контрнаступления в сочетании со снижением поддержки Киева и срывом сроков производства оружия также меняют ситуацию в пользу Кремля. Конфликт вступил в фазу истощения, от которой Россия могла бы выиграть, учитывая ее запасы ресурсов. Россия, похоже, действительно настроилась на длительный конфликт с высокой интенсивностью боевых действий: почти треть ее бюджета на 2024 год выделена на оборону. В нынешних обстоятельствах это затруднит положение Украины, не говоря уже о возвращении оккупированных территорий. В ноябре глава украинской армии генерал Валерий Залужный предупредил, что конфликт зашла в тупик.

Аналитики критиковали нынешнюю администрацию США за ее постепенное предоставление поддержки, обвиняя ее в “самоограничении”. Бывший американский генерал Бен Ходжес объяснил, что до сих пор американской помощи было достаточно только для того, чтобы поддерживать Украину в борьбе, но не для того, чтобы сделать российские силы на Украине уязвимыми. Такая политика в конечном итоге может оставить Украине небольшой выбор, кроме переговоров об урегулировании, при котором Россия может сохранить контроль над оккупированными территориями. Все большее число законодателей США уже призывают к урегулированию путем переговоров.

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Поддержка Украины является срочной проблемой. Дипломатические круги сохраняют оптимизм в отношении того, что конгресс примет дополнение для Украины в ближайшие два месяца. Законодатели, вероятно, одобрят военную поддержку, особенно если администрация США сможет лучше сформулировать свою стратегию на Украине и найти компромисс по внутренним разногласиям. Европейские лидеры также уверены, что ЕС одобрит пакет помощи Украине в январе 2024 года. Но существует неопределенность относительно объема экономической поддержки, которую выделят американские законодатели. И даже если конгресс действительно примет законопроект о финансировании Украины, здравый смысл в США заключается в том, что независимо от того, кто победит на президентских выборах в 2024 году, США сократят свою помощь Украине с 2025 года. Это дает Киеву и его союзникам один год на подготовку к новому международному контексту, в котором Европе необходимо будет взять на себя ведущую роль в разработке стратегии поддержки Украины. Это смелая задача для Европы, но вклад ЕС до сих пор показывает, что она выполнима при условии, что США сохранят часть своей военной поддержки Украины.

Однако Европе необходимо обновить эту стратегию, чтобы обеспечить более активную и долгосрочную поддержку Украины, позволяющую ей вести конфликт на истощение. Это должно быть сосредоточено на устойчивой поддержке, которая является взаимовыгодной для Украины и Европы. Есть по крайней мере три инструмента, которые могут дополнить этот подход. Прежде всего, европейские союзники и Украина должны увеличить совместное производство оружия, что позволит Украине вооружаться, даже если поддержка Запада будет ослабевать. Артиллерийские снаряды и системы противовоздушной обороны будут играть важную роль в длительном конфликте и должны быть в центре этих усилий. Украина уже организовала первый международный форум оборонной промышленности в сентябре и подписала десятки контрактов на совместное производство.

Конфискация замороженных российских активов в ЕС на сумму более 300 миллиардов долларов также может помочь Украине выдержать длительный конфликт. Первоначальные колебания в США и ЕС по поводу конфискации российских активов уступили место дискуссиям о том, как это сделать. ЕС готовится начать процесс перевода прибыли, полученной от замороженных активов России, на Украину, но продолжаются дебаты о том, что делать с основной массой российских средств. Большая часть денег находится в странах ЕС, и потребуется тщательная работа, чтобы обосновать необходимость конфискации, однако совместное решение G7 и ЕС о конфискации активов минимизировало бы потенциальные финансовые риски.

Наконец, НАТО по-прежнему играет ключевую роль в сдерживании России от будущего конфликта. Вильнюсский саммит оставил горький привкус во рту украинцев и некоторых членов НАТО, поскольку не смог предоставить четкого графика вступления Украины. Но становится все труднее представлять Украину частью ЕС, но не НАТО. Следующий саммит НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года пройдет в сложном политическом контексте в США, но если он не приведет к установлению четкого графика вступления Украины в НАТО, это негативно повлияет на перспективы конфликта. Украина может либо стать частью Запада, либо России. Чтобы избежать второго сценария, сторонникам Украины необходимо адаптировать свою стратегию к текущему контексту, чтобы увеличить поддержку и убедить Россию в том, что она не может выиграть в конфликте на истощение.