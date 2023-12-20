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Петр Ермилин

В США заявили, что Вашингтон позволит Украине "развалиться"

4:11
Силовые структуры » Военные новости

Уже на этой неделе закончится финансирование Украины со стороны США, напоминают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они утверждают, что Вашингтон не видит успехов в украинской стратегии, и поэтому может позволить Киеву "развалиться". Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заявили, что Вашингтон позволит Украине "развалиться"
Фото: Telegram-канал "Колесо Генотьбы"

После нескольких недель жесткого противодействия предоставлению дальнейшей помощи украинскому правительству со стороны республиканцев в Сенате США Белый дом предупредил, что у него осталось достаточно средств только для еще одного пакета помощи, о котором будет объявлено позже на этой неделе. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил журналистам 18 ноября, что после этого “у нас больше не будет полномочий по пополнению запасов”.

Это последовало за заявлением ранее в тот же день контролера Пентагона Майкла Маккорда о том, что после того, как Министерство обороны перевело чуть более 1 миллиарда долларов с различных счетов для замены оборудования и услуг, предоставленных Украине, “Министерство исчерпает доступное нам финансирование для оказания помощи Украине в области безопасности”.

Кирби и Маккорд оба призвали Конгресс принять дополнительный законопроект администрации Байдена о расходах на национальную безопасность в размере 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард долларов был выделен на военную помощь Украине. Хотя другие части законопроекта получили значительную двухпартийную поддержку, включая военную помощь Израилю, финансирование военного строительства, нацеленного на Китай в Восточной Азии, и обеспечение безопасности на американо-мексиканской границе, помощь Украине стала особенно спорным камнем преткновения.

Провал попыток украинских массовых наступлений на российские позиции с июня, а также растущие сообщения о чрезвычайном уровне коррупции в стране и огромной неэффективности того, как она ведет свои военные действия, были одними из других факторов, способствующих нежеланию финансировать военные усилия Киева.

Помимо этого, значительная скорость, с которой администрация Байдена накапливала долг, впервые в 2023 году привела к тому, что процентные платежи по обслуживанию расходов американского правительства обошлись федеральному правительству дороже, чем весь бюджет Пентагона, причем темпы накопления долга критиковались консерваторами как совершенно неприемлемые.

Финансирование стало только более ограниченным, поскольку Соединенные Штаты с октября взяли на себя обязательство значительно активизировать свои военные операции на Ближнем Востоке, которые включают развертывание войск для активной поддержки продолжающихся военных действий Израиля против различных групп палестинского ополчения, базирующихся в секторе Газа.

Неспособность повысить уровень расходов на оборону до уровня, превышающего тот, что был в 2022 году, вынудила Пентагон пойти на значительные сокращения в других областях, чтобы профинансировать этот всплеск. Все более шаткое финансовое положение США в значительной степени способствовало возможности того, что Украина будет отрезана от финансирования, что означало бы крах не только военных операций, но и основных государственных услуг, поскольку собственные доходы восточноевропейского государства незначительны, а его функционированию в подавляющем большинстве способствовало финансирование со всего мира западного мир.

Еще больше элитных фронтовых подразделений в стране все чаще сообщают о серьезной нехватке оборудования, препятствующей их операциям, что в сочетании с огромными потерями в сотни тысяч человек, понесенными с начала наступления в начале июня, привело к тому, что прогнозы относительно ее будущих военных перспектив становятся все более мрачными.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша пентагон вашингтон
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