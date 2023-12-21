Эстония разработала стратегию "победы Украины над Россией"

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Минобороны "могучей" военной державы Эстонии выработало план победы Украины в военном конфликте над Россией.

Фото: Openverse by jonworth-eu is licensed under CC BY 2.0

У Эстонии есть "волшебный горшочек"

Документ называется "Настройка трансатлантической обороны на успех: военная стратегия победы Украины и поражения России". Пройдя по ссылке, можно прочитать детали.

По мнению стратегов из Эстонии, война на истощение выгодна РФ, в вот "молниеносную войну на победу" она якобы вести не умеет, поэтому надо "проявить политическую волю", поднапрячься, сложиться ресурсами и деньгами, чтобы Украина выиграла. Иначе "всё, что заработано непосильным трудом", пропадёт.

"Для эффективной войны необходимо ежегодно выделять Украине всего 0,25% валового внутреннего продукта [всех стран НАТО], что в общей сложности составит примерно 120 млрд евро и будет более чем достаточно для достижения описанных целей".

И тут же следует комплимент себе любимым: эстонцы уже выделяют эти 0,25%.

По расчётам эстонских генералов, в финансовом выражении это будет означать в общей сложности 120 млрд евро в год, что аналогично тому, что Соединённые Штаты тратили на финансирование войны в Афганистане каждый год в течение 20 лет. Так что ничего беспрецедентного, уверяют авторы доклада.

А вот американцы недавно заявили, что у них нет "волшебного горшочка", из которого можно финансировать Украину. Но это же пораженцы.

"Украина победит за три года"

Согласно "стратегии победы", описанной Эстонией, "продолжающуюся войну" можно выиграть в течение следующих трёх лет или даже быстрее.

Минобороны Эстонии считает, что самым сложным будет 2024 год, пока не запущен ВПК Запада, но это будет определённо сделано. И тогда, в 2025 году, после "систематического нанесения ударов по российской экономике, финансам, живой силе и оборудованию", Украина перейдёт к решающему контрнаступлению и якобы победит в 2026 году.

Заметим, что при всей своей воинственности Эстония с начала СВО и введения антироссийских санкций выдала не менее 200 разрешений на исключение из ограничений против РФ. Вот где её вклад в "победу Украины" был бы не пустой говорильней.

План хорош, но нереализуем

Этот план не осуществим по многим причинам.

Недостаточность финансирования — это ещё полбеды. Проблема в самом производстве оружия и боеприпасов. Если бы Запад мог запустить свой ВПК, он за два года это бы уже сделал. Но ВПК там находится в частных руках капиталистов, которые оценивают свои успехи по капитализации предприятий на фондовом рынке, а не по размерам произведённой продукции, цены на которую можно просто увеличить и достичь нужной нормы прибыли. Именно поэтому осталось невыполненным обещание ЕС до марта 2024 года предоставить Киеву 1 млн снарядов. С выделением финансирования тоже проблемы. ВВП стран Запада после вступления в прокси-войну с РФ не растёт в связи с подорожавшими углеводородами и логистикой. Компании в Европе банкротятся, экономика ЕС в рецессии, а в США нарастает долговой кризис. Поэтому разбрасываться доходами ВВП на войну с ресурсной Россией никто не хочет, так же как вводить новые налоги и повышать тарифы, повышая протестный потенциал своего населения. Кроме того, не на одной Украине свет клином сошёлся. Во многих местах в мире назревают и уже идут другие конфликты, где Западу предстоит решать проблемы действительно экзистенциального характера. Из 54 стран, объявивших о помощи Украине, реально помогают только 15, и 80% помощи обеспечивают США. У США имеется 2600 танков "Абрамс" в различных модификациях, но Украине выдали всего 31 танк — символическое количество. О поставках истребителей F-16 в США пока вообще речи не идёт. Что касается европейцев, то у них нет стратегического количества любого вида оружия для отправки на Украину, тем более в условиях, когда собственная безопасность под вопросом. Предложение же авторов доклада о производстве оружия на Украине нереально для всех имеющих профессиональные навыки в этой области: нет там ни базы, ни условий. Эстонские брутальные генералы не понимают, что крупные политики Запада давно прокрутили в голове последствия именно победы Украины и не хотят её. А они таковы: ядерный удар ВКС РФ по противнику.

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