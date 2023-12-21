Минобороны "могучей" военной державы Эстонии выработало план победы Украины в военном конфликте над Россией.
Документ называется "Настройка трансатлантической обороны на успех: военная стратегия победы Украины и поражения России". Пройдя по ссылке, можно прочитать детали.
По мнению стратегов из Эстонии, война на истощение выгодна РФ, в вот "молниеносную войну на победу" она якобы вести не умеет, поэтому надо "проявить политическую волю", поднапрячься, сложиться ресурсами и деньгами, чтобы Украина выиграла. Иначе "всё, что заработано непосильным трудом", пропадёт.
"Для эффективной войны необходимо ежегодно выделять Украине всего 0,25% валового внутреннего продукта [всех стран НАТО], что в общей сложности составит примерно 120 млрд евро и будет более чем достаточно для достижения описанных целей".
И тут же следует комплимент себе любимым: эстонцы уже выделяют эти 0,25%.
По расчётам эстонских генералов, в финансовом выражении это будет означать в общей сложности 120 млрд евро в год, что аналогично тому, что Соединённые Штаты тратили на финансирование войны в Афганистане каждый год в течение 20 лет. Так что ничего беспрецедентного, уверяют авторы доклада.
А вот американцы недавно заявили, что у них нет "волшебного горшочка", из которого можно финансировать Украину. Но это же пораженцы.
Согласно "стратегии победы", описанной Эстонией, "продолжающуюся войну" можно выиграть в течение следующих трёх лет или даже быстрее.
Минобороны Эстонии считает, что самым сложным будет 2024 год, пока не запущен ВПК Запада, но это будет определённо сделано. И тогда, в 2025 году, после "систематического нанесения ударов по российской экономике, финансам, живой силе и оборудованию", Украина перейдёт к решающему контрнаступлению и якобы победит в 2026 году.
Заметим, что при всей своей воинственности Эстония с начала СВО и введения антироссийских санкций выдала не менее 200 разрешений на исключение из ограничений против РФ. Вот где её вклад в "победу Украины" был бы не пустой говорильней.
Этот план не осуществим по многим причинам.
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