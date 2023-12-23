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Петр Ермилин

В США раскрыли главную проблему ВСУ: "становится хуже и хуже"

Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезной проблемой — острой нехваткой боеприпасов, информируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они пишут, что из-за возникшего кризиса снарядов украинские артиллеристы сообщают о снижении темпов стрельбы на 60-80 процентов. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США раскрыли главную проблему ВСУ: "становится хуже и хуже"
Фото: newsweek.com

Украинские артиллерийские подразделения были вынуждены сократить расход боеприпасов на 80-90 процентов — всего до 10-20 выстрелов в день. Ранее было от стандартных 50 до максимумов, близких к 90, еще до того, как началась серьезная нехватка боеприпасов. Как цитирует The Washington Post заявление личного состава 148-й артиллерийской бригады украинской армии, эксплуатирующей поставляемые Западом 155-мм гаубицы, относительного нехватки боеприпасов:

“Что можно сделать с 10 снарядами в день? Этого едва хватает, чтобы ответить на продвижение — мы даже не говорим об атаках на позиции”.

Украинские солдаты, опрошенные газетой, заявляли, что они не видели, чтобы российские войска страдали от подобной нехватки боеприпасов. Один процитированный солдат подчеркнул, что артиллеристам в настоящее время предоставляется очень ограниченное количество снарядов для поражения заданной цели, и что войска на передовой "очень устали", что усугубляет проблему.

“Должно быть какое-то численное преимущество… Становится все хуже и хуже”, — сетовал он, подчеркнув, что "нельзя выиграть войну только за счет мотивации".

Уровень расходов на боеприпасы на Украине намного превысил производственные возможности союзников страны в западном мире, и, хотя западные разведывательные службы добились определенных успехов в прочесывании черных рынков в поисках новых поставок, критическое истощение запасов боеприпасов в государствах-членах НАТО создало очень серьезные проблемы.

Переброска американских боеприпасов в Израиль с начала октября, многие из которых предназначались для Украины, только усугубила ситуацию: сами вооруженные силы США столкнулись со все более серьезной нехваткой в ​​ряде важных категорий в результате помощи Киеву.

С другой стороны, имеются многочисленные признаки того, что российские фронтовые подразделения стали только лучше оснащены по сравнению с началом конфликта, поскольку страна [...] значительно расширяет производство в своем собственном оборонном секторе, который ранее работал на очень небольшом уровне уровня советской эпохи.

Крайняя нехватка боеприпасов впервые была отмечена в конце 2022 года как серьезная проблема, угрожающая украинской сети ракет класса "земля-воздух", поскольку очень ограниченные средства наземной противовоздушной обороны и производственные мощности членов НАТО означают, что они не смогут приблизиться к пополнению своих обширных арсеналов ракет класса "земля-воздух" советского производства, как только они будут исчерпаны. К тому времени это уже ограничивало возможности подразделений противовоздушной обороны поражать российские цели.

Ранее в этом месяце интервью с военнослужащими элитной механизированной 47-й бригады украинской армии подтвердило заявления, собранные The Washington Post, относительно степени, в которой нехватка боеприпасов препятствовала боеспособности украинских сухопутных войск, при этом личный состав сообщил, что боеприпасов было не только в одной десятой от того количества, в котором они были летом, но также и то, что его качество было заметно ниже, включая доставку партий, полных ненужных товаров. Хотя остается неясным, удастся ли и когда разрешить возникший тупик в Сенате США относительно утверждения нового финансирования для Украины, даже при наличии финансирования закупок боеприпасов возможности остаются ограниченными из-за истощения поставок за последние два года. 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу украина
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