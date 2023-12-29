Морская пехота Вооружённых сил Украины, которая снабжала весь личный состав украинских подразделений в районе посёлка Крынки на левобережье Днепра, за полтора месяца потеряла более 50 катеров.
Об этом даже сообщали в западной прессе. Однако умалчивается, сколько военнослужащих ВСУ находилось на этих судах.
С тех пор, как 35-я бригада морских пехотинцев ВСУ в первый раз форсировала реку Днепр и захватила плацдарм в населённом пункте Крынки на Левобережье, прошло полтора месяца. Ранее российская армия намеренно отошла из этого пристрелянного места. И вот за эти полтора месяца командование армии Украины отправляла на гибель туда огромное количество маломерных судов.
"За шесть недель с тех пор, как 35-я бригада украинской морской пехоты впервые форсировала широкую реку Днепр и захватила плацдарм в Крынках, на контролируемом Россией левом берегу реки, морская пехота и войска поддержки потеряли много лодок", — в частности, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Если верить информации экспертов из открытых источников, всего затоплено или повреждено более 50 катеров. Кстати, последняя потеря была самой необычной. В канун католического Рождества русские бойцы распространили видео, как беспилотный аппарат, начинённый взрывчаткой "от первого лица" уничтожает буксирно-моторный катер-толкач БМК-Т, по всей вероятности, где-то рядом с Крынками.
Отметим, БМК-Т — это десятиметровый катер с мощностью на 460 "лошадей", который создавался ещё советской промышленностью для возведения понтонных мостов. В Советском Союзе вплоть до начала девяностых было построено огромное количество таких катеров, и, разумеется, многие из них после развала Союза оказались в хозяйстве Украины.
То, что украинская пехота гоняет БМК-Т через реку и обратно, совсем не значит, что Украина строит какой-то понтон. Да, в Вооружённых силах Украины есть специальный 808-й понтонно-мостовой полк. Однако, по всей вероятности, его даже не пытались перебросить через Днепр в данный населённый пункт.
На это есть несколько причин:
Именно поэтому ВСУ и подразделения морских пехотинцев поддерживают 35-ю бригаду в Крынках вот такими небольшими катерами, реже бронированными паромами и очень редко буксирами БМК-Т.
Чем больше судов потопят или повредят российские войска, тем отчаяннее положение становится у националистов, и тем больше каких-то подозрительных и странных судов они будут бросать на снабжение плацдарма в населённом пункте Крынки.
Правда, ситуация для ВСУ на Днепре может несколько улучшиться. После переброски в данный район более современных средств противовоздушной обороны дальнего действия украинские воздушные войска могут уничтожать российские истребители и бомбардировщики. Уже сообщалось о нескольких Су-34, которые выстраивались в боевой порядок, чтобы наносить удары по морпехам в Крынках.
Сейчас Воздушно-космические силы России налёты на населённый пункт приостановили, скорее всего, временно. Для экипажей украинских катеров наступило облегчение.
Надолго ли?
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.