Морская пехота Вооружённых сил Украины, которая снабжала весь личный состав украинских подразделений в районе посёлка Крынки на левобережье Днепра, за полтора месяца потеряла более 50 катеров.

Фото: CreativeCommons by Novoklimov is licensed under CC BY-SA 4.0