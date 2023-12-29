Резня на переправе Днепра: ВСУ потеряли десятки судов, снабжая свой плацдарм

Морская пехота Вооружённых сил Украины, которая снабжала весь личный состав украинских подразделений в районе посёлка Крынки на левобережье Днепра, за полтора месяца потеряла более 50 катеров.

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Об этом даже сообщали в западной прессе. Однако умалчивается, сколько военнослужащих ВСУ находилось на этих судах.

Морпех в экипаже маломерного катера — самая опасная специальность ВСУ

С тех пор, как 35-я бригада морских пехотинцев ВСУ в первый раз форсировала реку Днепр и захватила плацдарм в населённом пункте Крынки на Левобережье, прошло полтора месяца. Ранее российская армия намеренно отошла из этого пристрелянного места. И вот за эти полтора месяца командование армии Украины отправляла на гибель туда огромное количество маломерных судов.

"За шесть недель с тех пор, как 35-я бригада украинской морской пехоты впервые форсировала широкую реку Днепр и захватила плацдарм в Крынках, на контролируемом Россией левом берегу реки, морская пехота и войска поддержки потеряли много лодок", — в частности, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

А сколько же это — "много лодок"?

Если верить информации экспертов из открытых источников, всего затоплено или повреждено более 50 катеров. Кстати, последняя потеря была самой необычной. В канун католического Рождества русские бойцы распространили видео, как беспилотный аппарат, начинённый взрывчаткой "от первого лица" уничтожает буксирно-моторный катер-толкач БМК-Т, по всей вероятности, где-то рядом с Крынками.

Отметим, БМК-Т — это десятиметровый катер с мощностью на 460 "лошадей", который создавался ещё советской промышленностью для возведения понтонных мостов. В Советском Союзе вплоть до начала девяностых было построено огромное количество таких катеров, и, разумеется, многие из них после развала Союза оказались в хозяйстве Украины.

То, что украинская пехота гоняет БМК-Т через реку и обратно, совсем не значит, что Украина строит какой-то понтон. Да, в Вооружённых силах Украины есть специальный 808-й понтонно-мостовой полк. Однако, по всей вероятности, его даже не пытались перебросить через Днепр в данный населённый пункт.

На это есть несколько причин:

Ширина Днепра в рынках составляет около 300 м. По всей видимости, для штурмового понтона это чрезвычайно много.

Кроме этого, российские беспилотные аппараты, артиллеристы и авиация обязательно сделают постройку понтонного моста своей целью.

Именно поэтому ВСУ и подразделения морских пехотинцев поддерживают 35-ю бригаду в Крынках вот такими небольшими катерами, реже бронированными паромами и очень редко буксирами БМК-Т.

Чем больше судов потопят или повредят российские войска, тем отчаяннее положение становится у националистов, и тем больше каких-то подозрительных и странных судов они будут бросать на снабжение плацдарма в населённом пункте Крынки.

ВСУ усиляют ПВО

Правда, ситуация для ВСУ на Днепре может несколько улучшиться. После переброски в данный район более современных средств противовоздушной обороны дальнего действия украинские воздушные войска могут уничтожать российские истребители и бомбардировщики. Уже сообщалось о нескольких Су-34, которые выстраивались в боевой порядок, чтобы наносить удары по морпехам в Крынках.

Сейчас Воздушно-космические силы России налёты на населённый пункт приостановили, скорее всего, временно. Для экипажей украинских катеров наступило облегчение.

Надолго ли?