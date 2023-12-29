В США восхитились самым мощным в мире российским истребителем

Российский самолет-истребитель Су-57 пятого поколения продолжает привлекать внимание общественности своими расширенными боевыми возможностями, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они рассказывают о статусе поставок этих самолетов и о том, чего ждать от них в будущем.

Фото: mil.ru

Министерство обороны России 27 декабря получило заключительную партию истребителей пятого поколения Су-57, поставка которых запланирована на 2023 год. Сообщается, что в этом году на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре было произведено 12 самолетов. Это представляет собой успешное удвоение производства по сравнению с 2022 годом, когда было поставлено всего шесть самолетов, и доводит общий размер парка до 22 самолетов.

Государственная Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что инициативы в 2023 году, направленные на усовершенствование сборочной линии Су-57, помогли расширить производство, увеличив объем производства и устранив узкие места в производственном цикле. Это повлияло не только на цех окончательной сборки, но и на весь производственный процесс. Ключом к этому стало решение проблем с поставками высокотехнологичных компонентов с заводов-поставщиков и изучение вариантов совершенствования технологий сборки.

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсар обратил особое внимание на продолжающуюся модернизацию производственных мощностей, и ожидается, что в 2024 году вступят в строй несколько ключевых структур, которые будут лучше способствовать будущим проектам технического перевооружения, связанным с программой Су-57.

Военно-воздушные силы России получили свой первый истребитель Су-57 в 2020 году, за ним последовали еще три в 2021 году и еще шесть в 2022 году, доведя численность парка до десяти истребителей к началу 2023 года. Ожидается, что дальнейшее значительное расширение производства в конечном итоге приведет к увеличению поставок более чем на 20 самолетов в год, что позволит увеличить парк до 76 самолетов в 2027 году, оставляя место для экспорта.

Многочисленные источники сообщают, что Алжир уже разместил заказы. Тем не менее масштабы производства российских самолетов останутся незначительными не только по сравнению с гораздо меньшим американским одномоторным истребителем F-35, который выпускается в трех основных вариантах для более чем дюжины заказчиков со скоростью более 140 самолетов в год, но и по сравнению с тяжелым китайским двухмоторным истребителем J-20, который производится в трех основных вариантах для более чем десятка заказчиков со скоростью более 140 самолетов в год, хотя и производится исключительно для внутреннего использования, ожидается, что к 2024 году объем производства превысит 120 самолетов.

Первоначально ожидалось, что российские Военно-воздушные силы начнут получать Су-57 до 2012 года, однако позже это было отложено до 2015 года, когда планировалось, что к 2020 году на вооружение поступит 50 самолетов, а к 2025 году — 200. Задержки последовали за полным крахом предыдущей российской программы создания истребителя пятого поколения МиГ 1.42, разработка которого началась в конце 1970-х годов и была значительно более амбициозной для своего времени.

Несмотря на значительные задержки в разработке, развертывание Су-57 для операций на Украине сделало российские военно-воздушные силы единственной службой в мире, имеющей опыт эксплуатации истребителей пятого поколения в условиях интенсивных боевых действий.

С марта 2022 года очень широко сообщалось о боевых развертываниях, причем сообщалось, что Су-57 выполнял такие функции, как нанесение ударов, подавление противовоздушной обороны, поддержка усилий по радиоэлектронной борьбе и даже бои "воздух-воздух" за пределами видимости.

Более поздние сообщения указывают на то, что мощный набор датчиков самолета, объединяющий шесть радаров AESA и инфракрасный датчик, также позволил ему служить в качестве очень ценной бортовой платформы раннего предупреждения и управления, обменивающейся данными с дружественными подразделениями на театре военных действий.

Отчет Министерства обороны Великобритании, опубликованный в январе 2023 года, подтвердил, что Су-57 “запускали ракеты класса ”воздух-поверхность“ или ”воздух-воздух" большой дальности по территории Украины" и делали это "по крайней мере с июня 2022 года", а британское консервативное издание The Conversation впоследствии сообщило в середине февраля, что Су-57 обстреливали украинские самолеты ракетами за пределами визуальной дальности.

Поскольку ожидается, что первое подразделение в полном составе будет сформировано в начале 2024 года, многое в отношении будущего программы Су-57, включая то, насколько широко оно будет производиться, где и какими службами оно будет развернуто, а также когда производство перейдет на усовершенствованный вариант Су-57М, остается неопределенным.