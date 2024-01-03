Украина настойчиво обстреливает Белгород. Какова мотивация?

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ВСУ ожесточённо обстреливают Белгород из РСЗО. Какова их мотивация и будет ли наступление ВС РФ на Харьков?

Фото: Телеграм Михаил Ходарёнок

Обмен ударами по линии Белгород-Харьков становится всё жёстче

Утром ВСУ в четвёртый раз обстреляли Белгород. Силы ПВО РФ утром 3 января сбили над Белгородской областью шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны РФ.

Одновременно уже три дня тревога ревёт и в Харькове — ВКС РФ бьют дронами и ракетами.

ВСУ бьют по жилым кварталам. И если раньше киевский режим сдерживали из Вашингтона словами, что не приветствуются удары по исконным русским территориям, то теперь, похоже, эти ограничения сняты — лишь бы не западным оружием.

ВКС РФ наносят удары по военным объектам, в том числе по местам дислокации живой силы противника. Геннадий Алёхин из Белгорода передаёт, ссылаясь на свои источники в Харькове, что в результате поражения гостиниц "Харьков Палас", "Турист" (рядом с танковым заводом), "Интурист" было много раненых и погибших из числа наёмников, инструкторов и технических специалистов из НАТО, проводящих ремонт западной бронетехники в Харькове.

Также был поражён авиазавод с рядом расположенным аэродромом, район железнодорожной сортировки ближе к Холодной горе, техбаза, нефтехранилище, обстреливалась окружная дорога по местам дислокации установок РСЗО.

Какова мотивация Киева?

Военкор Александр Сладков считает, что Киев планирует "последнее слово оставить за собой", и мотивация может быть разной — от мести за смерть натовцев до желания показать свою волю к победе и выпросить оружие на Западе. Сладков не исключает варианта, что это может быть просто агония.

Политолог Марат Баширов в Telegram не понимает варианта развязки ситуации, но предполагает, что "эскалация связана с тем, что проходится некая реперная точка, принципиальная для нас и Киева".

Политолог Алексей Живов пишет в Telegram, что последние две-три недели интенсивность боев на границе постоянно нарастала. Началась "охота на срочников" наёмниками ВСУ с фпв-дронами. Белгородская область по его словам, выбрана как "слабое звено" в обороне — "на других участках фронта плотность российских позиций превышает украинские в 3-4 раза".

Расчёт делается на то, что российское общество будет требовать отодвинуть фронт от Белгорода, а это значит понадобится сложнейшая общевойсковая операция по Харькову с привлечением огромных ресурсов, "которых, возможно, сейчас нет", полагает Живов.

"Интенсивные обстрелы (Белгорода) преследуют цель создание болевой точки перед президентскими выборами в одном из регионов России, а политическое давление на общество перед выборами — и есть главная цель противника. Нанесение ударов по мирному населению города — средство достижения этой цели", — подчеркнул политолог.

Будет ли широкое наступление на Харьков

Живов предлагает купировать угрозу Белгороду усилением работы диверсионных групп ВС РФ, аэроразведки на глубину до 50 км, противовоздушной обороны города и области, наращиванием средств подавления дронов противника.

А вот Алёхин рассчитывает на общевойсковую операцию, указывая, что в регионе наступили морозы более 10 градусов — земля подмерзла, а на Купянском направлении идёт успешное наступление — надо прибавить.

Также вспомним, как на встрече с ранеными бойцами в госпитале им. Вишневского Владимир Путин говорил о превосходстве ВС РФ по танкам — за год произведено и отремонтировано более 1,6 тыс. танков, и по другим видам вооружений и боекомплекту. Несомненно, к выборам президента в марте должны быть произведены более значительные наступательные действия, чем 300 — 500 метров в день на отдельных участках фронта.

С другой стороны, ВКС РФ бьют не только по Харькову, а у ВСУ нет сил ответить зеркально, что рано или поздно сработает в пользу РФ.

Украина трещит по швам и в плане экономики, и людского резерва. Точка кипения украинских элит — на подходе. Несколько месяцев монотонной и просчитанной работы, и будет слом всей бандеровской системы и фронт рухнет. Это даже с учетом того, что ЕС и США будут поддерживать Киев на нынешнем уровне.

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