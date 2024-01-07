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Дмитрий Плотников

Европа задёргалась. Куда девать устаревшие самолёты F-16?

4:38
Силовые структуры » Военные новости

Сегодня часто пишут о передаче Украине американских истребителей F-16.

Европа задёргалась. Куда девать устаревшие самолёты F-16?
Фото: w-dog.ru

Но целесообразна ли такая передача?

В первую очередь, передаваемые Украине F-16 являются устаревшими самолётами, произведёнными в 1970-х годах. Каждый имеет налёт от 7000 до 7500 часов, что составляет около половины их расчётного ресурса. Кроме того, самолёты никогда не проходили капитальную модернизацию, в результате чего их боевые возможности значительно уступают современным истребителям.

"Еврорестайлинг"

Однако в Европе существует практика модернизации устаревших советских истребителей, что позволяет продлить их ресурс и улучшить боевые характеристики.

Например, взять модернизацию румынских МиГ-21, в ходе которой на них были установлены новые двигатели, радары и другое оборудование. В результате "рестайлинга" они получили возможность применять современные ракеты, что значительно повысило их боевые возможности.

Основные аргументы против передачи F-16 Украине следующие:

  • Истребители F-16, которые планируется передать Украине, имеют большой возраст и налёт.
  • Технические характеристики F-16, снятых с вооружения ВВС Нидерландов и Дании, не соответствуют современным требованиям. Кроме того, самолёты не могут применять современные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120C-7 и AIM-120D.
  • Цена, по которой планируется передать F-16 Украине, является завышенной. Стоимость одного самолёта F-16 Block 70/72, который является современным вариантом этого истребителя, составляет около 60 млн долларов. F-16, которые планируется передать Украине, были выпущены в 1978–1982 годах и стоят в два раза дешевле.

На основании этих данных можно было бы сделать вывод о том, что передача Украине устаревших F-16 является нецелесообразной. Гораздо выгоднее было бы модернизировать имеющиеся у Украины МиГ-21. Это позволило бы получить самолёты с современными боевыми характеристиками, которые были бы гораздо дешевле, чем F-16.

"Дайте хоть что-нибудь"

Но Украина в настоящее время находится в состоянии войны с Россией. В этой ситуации приобретение F-16, пусть даже и устаревших, может стать для Украины единственным способом получить современные истребители в короткие сроки.

Но и тут появляются препоны. Накануне в Минобороны Дании сообщили, что страна решила отложить передачу Киеву самолётов F-16 на срок до полугода. Ранее официальный Копенгаген обещал отправить истребители в конце 2023 года.

По информации, датское минобороны не хочет передавать ВВСУ боевые машины, так как Украина не выполнила ряд условий, из-за чего не может использовать самолёты.

"В том числе речь идёт о завершении подготовки украинского персонала, который будет эксплуатировать самолеты после передачи. График учений также зависит от ряда факторов, таких как оснащение и погодные условия. Кроме того, в международной коалиции ВВС продолжается работа по обеспечению необходимой логистики и инфраструктуры на Украине", — сказали в МО Дании.

Вывод

В целом, передача Украине устаревших F-16 является спорным решением. С одной стороны, это нецелесообразно, так как такие самолёты не смогут эффективно противостоять современным российским истребителям. С другой стороны, в условиях войны это может быть единственным способом для Украины получить хоть какие-то истребители в короткие сроки.

Однако, я считаю, что модернизация истребителей МиГ-21 также является нецелесообразной. МиГ-21 был разработан в 1950-х годах и уже давно устарел. Его технические характеристики уступают характеристикам современных истребителей, таких как те же F-16 или Су-30СМ.

Кроме того, модернизация МиГ-21 потребует значительных финансовых затрат, которые могли бы быть использованы для приобретения более современных самолётов.

Первые уничтоженные F-16 - Новости
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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