Сегодня часто пишут о передаче Украине американских истребителей F-16.
Но целесообразна ли такая передача?
В первую очередь, передаваемые Украине F-16 являются устаревшими самолётами, произведёнными в 1970-х годах. Каждый имеет налёт от 7000 до 7500 часов, что составляет около половины их расчётного ресурса. Кроме того, самолёты никогда не проходили капитальную модернизацию, в результате чего их боевые возможности значительно уступают современным истребителям.
Однако в Европе существует практика модернизации устаревших советских истребителей, что позволяет продлить их ресурс и улучшить боевые характеристики.
Например, взять модернизацию румынских МиГ-21, в ходе которой на них были установлены новые двигатели, радары и другое оборудование. В результате "рестайлинга" они получили возможность применять современные ракеты, что значительно повысило их боевые возможности.
Основные аргументы против передачи F-16 Украине следующие:
На основании этих данных можно было бы сделать вывод о том, что передача Украине устаревших F-16 является нецелесообразной. Гораздо выгоднее было бы модернизировать имеющиеся у Украины МиГ-21. Это позволило бы получить самолёты с современными боевыми характеристиками, которые были бы гораздо дешевле, чем F-16.
Но Украина в настоящее время находится в состоянии войны с Россией. В этой ситуации приобретение F-16, пусть даже и устаревших, может стать для Украины единственным способом получить современные истребители в короткие сроки.
Но и тут появляются препоны. Накануне в Минобороны Дании сообщили, что страна решила отложить передачу Киеву самолётов F-16 на срок до полугода. Ранее официальный Копенгаген обещал отправить истребители в конце 2023 года.
По информации, датское минобороны не хочет передавать ВВСУ боевые машины, так как Украина не выполнила ряд условий, из-за чего не может использовать самолёты.
"В том числе речь идёт о завершении подготовки украинского персонала, который будет эксплуатировать самолеты после передачи. График учений также зависит от ряда факторов, таких как оснащение и погодные условия. Кроме того, в международной коалиции ВВС продолжается работа по обеспечению необходимой логистики и инфраструктуры на Украине", — сказали в МО Дании.
В целом, передача Украине устаревших F-16 является спорным решением. С одной стороны, это нецелесообразно, так как такие самолёты не смогут эффективно противостоять современным российским истребителям. С другой стороны, в условиях войны это может быть единственным способом для Украины получить хоть какие-то истребители в короткие сроки.
Однако, я считаю, что модернизация истребителей МиГ-21 также является нецелесообразной. МиГ-21 был разработан в 1950-х годах и уже давно устарел. Его технические характеристики уступают характеристикам современных истребителей, таких как те же F-16 или Су-30СМ.
Кроме того, модернизация МиГ-21 потребует значительных финансовых затрат, которые могли бы быть использованы для приобретения более современных самолётов.
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