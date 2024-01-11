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Дмитрий Плотников

Запад заявил, что 15 января российская армия двинется на Харьков

4:00
Силовые структуры » Военные новости

В западной прессе началась самая настоящая истерика по поводу возможных планов российской армии.

Запад заявил, что 15 января российская армия двинется на Харьков
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А точнее, такая реакция на предполагаемое наступление России на Харьков. Запад якобы знает о планах России, и именно это вызывает у него панику.

15 января

В качестве доказательств вероятной российской эскалации приводятся даже следующие факты:

  • Возможная отставка министра обороны США Ллойда Остина.
  • Отставка премьер-министра Франции Элизабет Борн.
  • Выступления европейских политиков, призывающих к усилению военной помощи Украине и созданию евроармии.

Созданием европейской армии Запад пытается напугать Россию перспективой широкого конфликта, чтобы "спасти" Украины.

"В мире с такими тяжеловесами, как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами, какой мы переживаем, граждан Италии, Германии, Франции или Словении может защитить только одна организация, уже существующая, и это Евросоюз. Поэтому оборона и общие вооружённые силы должны стать конкретикой", — сказал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

Кстати, некоторые аргументы СМИ заслуживают внимания. Например, настроения в Европе по поводу Украины резко изменились в последние месяцы. Это связано с тем, что противостояние на Украине затягивается, а украинская армия терпит поражение. В этих условиях некоторые европейские политики всё чаще говорят о необходимости более решительных действий против России.

Таким образом, аналитики западной прессы дают представление о том, как Запад может отреагировать на предполагаемое наступление России на Харьков. Однако их выводы основаны на предположениях и не могут быть однозначно подтверждены.

Торчат рыжие ослиные уши

А дата середины января появилась совсем неслучайно. И важно, откуда она взялась. 15 января названо британским изданием The Telegraph, как всегда "со ссылкой на источники". Но источник там ясен — колумнистом в газете "подрабатывает" бывший премьер-министр Борис Джонсон, организатор всего противостояния и сейчас осведомлённый о всех секретах, связанных с Украиной.

Также надо понимать, что разгонять панику выгодно киевскому режиму, который этой паникой надеется выбить не только финансовую помощь, вооружение и боеприпасы, но и сочувствие и даже соучастие в конфликте. И не зря президент Украины Владимир Зеленский как мантру повторяет одни и те же слова о том, что российская армия, победив украинскую, двинется завоевывать Европу.

Тут лидер Незалежной хватается, что называется, за все проплывающее соломинки, иногда опускаясь до шантажа, откровенной лжи и унижения перед западными партнёрами.

Вывод

Думаю, что вероятность наступления России на Харьков в ближайшее время невелика. Российские войска уже добились значительных успехов на Донбассе и двигаются вперёд поэтапно. Кроме того, наступление на Харьков потребует от России значительных усилий и ресурсов, которые сегодня задействованы для других целей.

И если бы вооруженные силы России имели бы намерения наступать, то, широко рекламировать Москва это бы не стала. Напомним, чем закончилось анонсированное Киевом контрнаступление украинской армии, которое так бесславно началось в июне прошлого года. Такие вещи, в общем-то, держатся в строжайшем секрете и являются неожиданностью для противника.

Тем не менее, нельзя исключать, что Россия может предпринять какие-либо действия. Например, она может нанести ракетные удары по военной инфраструктуре города.

В любом случае, реакция Запада на любые действия России обещает "быть жёсткой". Он уже предоставил Украине значительное количество военной помощи и готов предоставить еще больше. Кроме того, кураторы Украины обещают ввести новые санкции против России.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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