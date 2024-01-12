Оружейники США затевают производство военной техники на Украине

Джо Байден сможет обойти конгресс по вопросу помощи Украине

3:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Производители оружия США вместе с Украиной затевают производство военной техники прямо в Незалежной.

Фото: Air National Guard by Air Force Senior Master Sgt. Vicky Spesard

Даже если Конгресс сократит прямую помощь киевскому режиму, то Белый дом вложится в украинскую оборонную промышленность.

Бизнес на крови

В конце прошлого года по указу президента Джо Байдена Киеву поставили последнюю партию военной техники из американских запасов. Теперь помощь зависит от конгрессменов, а те ещё не одобрили чрезвычайные расходы, о которых президент Штатов просил ещё в середине осени прошлого года.

Однако военным подрядчикам США нет нужды ждать одобрения Конгресса, чтобы вместе с украинскими компаниями начать производить оружие. Джо Байден со своей администрацией это поощряет. Правда, оплачивать счёт за увеличение мощностей на Украине придётся американскому налогоплательщику.

Надо отметить, что масштаб инвестиций, который необходим для создание производственных настоящий мощностей, очень большой. Но подрядчиков не интересуют капитальные вложения, их главный приоритет акционерные выплаты. А значит, вряд ли американские подрядчики откроют предприятия в Незалежной без гарантии со стороны американского правительства.

Плюс ко всему, совместное производство может избавить Вашингтон от претензий противников прямой помощи Украине. Ведь все мы помним, что на днях Белый дом заявил долгосрочную цель — "содействие мощной и самостоятельной обороны и промышленной базы на Украине". Глава Пентагона Ллойд Остин сразу отметил, что это "открывает возможности для партнёрства с нашим собственным ВПК".

Страна — промзона

В Вашингтоне Байден в декабре провёл пресс-конференцию, на которую собрал 350 представителей правительства и оборонки из Украины, Штатов и некоторых европейских стран,. Там обсуждалось значительное увеличение выпуска оружия для Киева. Пентагон на нём внёс предложение о совместном производстве и обмене технической информации с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами Украины.

Вероятно, именно так хотят ускорить инвестиции в военную украинскую промышленность. Также создана межведомственная группа по сделкам с Киевом. В эту группу вошли члены госдепартамента, сотрудники торговли и министерств обороны.

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан рассказал, что совместное производство начнётся с ремонта и техобслуживания, а потом начнут работать предприятия на Украине, которые будут опираться на лицензии американских и европейских фирм.

Кстати вместе с Украиной хотят производить оружие и еврокомпании. Например, немецкий Rheinmetall с одобрения своего правительства помогает ремонтировать разбитую бронетехнику и уже разворачивает на территории Украины производство. При этом Киев бесплатно предоставил помещение, электроснабжение и саму территорию.

Разумеется, на Украину "засунут свой нос" и британцы. Они открывают там филиал, в котором хотят наладить выпуск 105-миллиметровых орудий.

А что Россия?

Разумеется, Москва в ответ заявляет, что боевые действия этим Запад не ослабит. Кроме того, любой объект по выпуску оружия будет привлекать пристальное внимание армии Российской Федерации. А значит, разумно будет подождать, когда на предприятия начнут завозить оборудование.

И тогда слово возьмут "Калибры" с "Кинжалами"…