Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Оружейники США затевают производство военной техники на Украине

Джо Байден сможет обойти конгресс по вопросу помощи Украине

3:28
Силовые структуры » Военные новости

Производители оружия США вместе с Украиной затевают производство военной техники прямо в Незалежной.

Джо Байден сможет обойти конгресс по вопросу помощи Украине
Фото: Air National Guard by Air Force Senior Master Sgt. Vicky Spesard

Даже если Конгресс сократит прямую помощь киевскому режиму, то Белый дом вложится в украинскую оборонную промышленность.

Бизнес на крови

В конце прошлого года по указу президента Джо Байдена Киеву поставили последнюю партию военной техники из американских запасов. Теперь помощь зависит от конгрессменов, а те ещё не одобрили чрезвычайные расходы, о которых президент Штатов просил ещё в середине осени прошлого года.

Однако военным подрядчикам США нет нужды ждать одобрения Конгресса, чтобы вместе с украинскими компаниями начать производить оружие. Джо Байден со своей администрацией это поощряет. Правда, оплачивать счёт за увеличение мощностей на Украине придётся американскому налогоплательщику.

Надо отметить, что масштаб инвестиций, который необходим для создание производственных настоящий мощностей, очень большой. Но подрядчиков не интересуют капитальные вложения, их главный приоритет акционерные выплаты. А значит, вряд ли американские подрядчики откроют предприятия в Незалежной без гарантии со стороны американского правительства.

Плюс ко всему, совместное производство может избавить Вашингтон от претензий противников прямой помощи Украине. Ведь все мы помним, что на днях Белый дом заявил долгосрочную цель — "содействие мощной и самостоятельной обороны и промышленной базы на Украине". Глава Пентагона Ллойд Остин сразу отметил, что это "открывает возможности для партнёрства с нашим собственным ВПК".

Страна — промзона

В Вашингтоне Байден в декабре провёл пресс-конференцию, на которую собрал 350 представителей правительства и оборонки из Украины, Штатов и некоторых европейских стран,. Там обсуждалось значительное увеличение выпуска оружия для Киева. Пентагон на нём внёс предложение о совместном производстве и обмене технической информации с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами Украины.

Вероятно, именно так хотят ускорить инвестиции в военную украинскую промышленность. Также создана межведомственная группа по сделкам с Киевом. В эту группу вошли члены госдепартамента, сотрудники торговли и министерств обороны.

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан рассказал, что совместное производство начнётся с ремонта и техобслуживания, а потом начнут работать предприятия на Украине, которые будут опираться на лицензии американских и европейских фирм.

Кстати вместе с Украиной хотят производить оружие и еврокомпании. Например, немецкий Rheinmetall с одобрения своего правительства помогает ремонтировать разбитую бронетехнику и уже разворачивает на территории Украины производство. При этом Киев бесплатно предоставил помещение, электроснабжение и саму территорию.

Разумеется, на Украину "засунут свой нос" и британцы. Они открывают там филиал, в котором хотят наладить выпуск 105-миллиметровых орудий.

А что Россия?

Разумеется, Москва в ответ заявляет, что боевые действия этим Запад не ослабит. Кроме того, любой объект по выпуску оружия будет привлекать пристальное внимание армии Российской Федерации. А значит, разумно будет подождать, когда на предприятия начнут завозить оборудование.

И тогда слово возьмут "Калибры" с "Кинжалами"…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша оружие ллойд остин джейк салливан
Новости Все >
"АвтоВАЗ" планирует представить в 2024 году новый автомобильный бренд
Сытный пирог с сочной начинкой из мяса и овощей
Эти жуткие жёлтые пятна под мышками на белой одежде: 6 дешевых средств, которые помогут от них избавиться
Тренер Янчук: в четвертьфинале Australian Open теннисисту Рублёву предстоит встреча с сильным соперником
Губернатор Хоценко рассказал о судьбе старого кадетского корпуса в Омске
Чипсы и алкоголь вытягивают силы из организма
76 500 рублей за килограмм соли: почему любители высокой кухни предпочитают такую дорогую соль?
Жители Омска массово заболевают пневмонией из-за затопленного подъезда
Стало известно, почему за управление авто с МКПП грозит штраф до 15 000 руб
Глава СКР Бастрыкин встал на сторону волгоградки, ослепшей из-за косметолога
Популярное
Этот суперклей поможет даже в космосе: прочнее быть не может

Ученые из Китая разработали супрамолекулярный клей, способный эффективно скреплять поверхности даже при экстремальных температурах.

Ученые разработали вещество для стойкого скрепления вещей
Закуска из яичных блинчиков с крабовыми палочками
Бомбическая закуска с крабовыми палочками: готовится быстро, съедается мгновенно
Быстрый торт из печенья станет любимой вкуснятиной к чаю: полюбит вся семья
Три частые ошибки при выращивании огурцов, которые губят урожай
Спектакль "Не все коту масленица" полон мистических совпадений Анжела Якубовская Джо Байден сможет обойти конгресс по вопросу помощи Украине Дмитрий Плотников Черноморский флот России: горькие уроки прошлых войн и перспективы развития Виктор Пахомов
4 способа заделать щель между ванной и стеной: покажите мужу
Эти вареники с картошкой настолько вкусные, что им не суждено остыть
Американские аналитики рассказали, как Россия уводит у США и их союзников золото
Американские аналитики рассказали, как Россия уводит у США и их союзников золото
Последние материалы
"АвтоВАЗ" планирует представить в 2024 году новый автомобильный бренд
Сытный пирог с сочной начинкой из мяса и овощей
Эти жуткие жёлтые пятна под мышками на белой одежде: 6 дешевых средств, которые помогут от них избавиться
Тренер Янчук: в четвертьфинале Australian Open теннисисту Рублёву предстоит встреча с сильным соперником
Губернатор Хоценко рассказал о судьбе старого кадетского корпуса в Омске
Чипсы и алкоголь вытягивают силы из организма
76 500 рублей за килограмм соли: почему любители высокой кухни предпочитают такую дорогую соль?
Жители Омска массово заболевают пневмонией из-за затопленного подъезда
Стало известно, почему за управление авто с МКПП грозит штраф до 15 000 руб
Глава СКР Бастрыкин встал на сторону волгоградки, ослепшей из-за косметолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников