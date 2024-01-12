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Дмитрий Плотников
США предстоит перевооружение восточного фланга НАТО

В США оценили последствия вступления Финляндии в НАТО

4:12
Силовые структуры » Военные новости

Когда силы Киева иссякнут и российская армия одержит победу, Вашингтону придётся вооружать несколько стран, которые будут составлять восточный фланг.

В США оценили последствия вступления Финляндии в НАТО
Фото: Telegram

Страны эти — Латвия, Литва, Польша, Румыния, Эстония и, наконец, новичок НАТО — Финляндия. Если же Штаты не вооружат их, то Пентагону придётся отправить на защиту этих стран своих подразделения.

ВСУ — всё?

Итак, Запад уже громко начал высказывать пессимизм в оценке шансов Вооруженных сил Украины. Уже многие в Белом доме призывают сократить военные поставки киевской власти, кто-то даже считает, что американцы и так уже провалили эту задачу, не сумев вооружить Зеленского даже для самозащиты.

Кстати это хорошо показывает тот факт, что за последний год помощь киевскому режиму постоянно снижается.

Но раздаются в Конгрессе США и голоса, что поражение ВСУ окажется гораздо более опасным, чем представляют это многие. Когда Россия победит, американцам придётся вооружать государства, которые составляют восточный флаг военного блока.

Из всех вышеперечисленных стран самую большую помощь пока получила Польша. Это и понятно, у неё самая большая граница с Украиной. Варшава выполнила собственные обязательства по расходу на оборону НАТО — внесла 2 процента ВВП. Польша — незаменимая союзница американцев в альянсе самого начала спецоперации. Министерство обороны Соединённых Штатов, кстати, аналогичное соглашение на пять лет по военному сотрудничеству подписали и с Прибалтикой.

Угроза с Финляндии

И вот теперь новый член альянса — Финляндия.

Её недавнее вступление в блог мигом удвоило границу НАТО с Российской Федерацией. Конечно, это буферная зона снизит уязвимость трёх стран Прибалтики. Однако Кремль тут же ответил, что при конфликте (я имею в виду военном) Финляндия пострадает первой.
Об этом в частности сказал постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Не дай бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия. Очень этого бы не хотелось, конечно", — сказал российский дипломат.

Помимо этого, соглашение о военном сотрудничестве с американцами, по которому Хельсинки разрешили разместить армию США и хранить военную технику на своих базах у порога РФ, в России назвали "серьёзным вызовом".

Разумеется, в Москве был вызван финский посол, которому чётко сообщили, что Россия не оставит без ответа наращивание войск НАТО у своих границ, и примет все меры для противодействия агрессивным решениям.

Финнам тоже надо

Отсюда можно понять, что Финляндия теперь самый первый кандидат на срочное получение новой военной техники. Она уже хочет закупить 64 самолёта F-35А, которые являются самыми современными боевыми машинами из доступных на сегодняшний день у американцев. Для НАТО этот истребитель может собирать и передавать информацию лучше других воздушных машин, он невидим для радаров, и имеет неплохие возможности наблюдения.

Также логично будет передать Хельсинки танки "Абрамс" М1А1. Данные танки являются лучшими в США, и они позиционирует его как лучшие в мире. Рискну предположить, это мнение у них останется до тех пор, пока они не встретятся с нашими танками Т-90М "Прорыв".

А украинская армия пока держится, опираясь на ранее поставленные вооружения и боеприпасы. Однако крупные потери националистов ясно показывают, что долго продержаться Украина не сможет. И если все так и продолжится, то в каком-то месте (а может быть и в нескольких) фронт обязательно прорвётся и украинские войска, что называется, побегут.

Поэтому горячие головы в США сейчас отмечают, что сокращать поставки оружия Киеву — сейчас самый неподходящий момент. Они заявляют, что Соединенные Штаты должны отдавать себе отчёт, если Незалежная падёт, то стоимость защиты границ НАТО будет лишь возрастать.

Финляндия становится 31-м членом НАТО
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша нато польша финляндия
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