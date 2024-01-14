В США восхитились мощью "неуязвимого" российского истребителя

"Невозможно перехватить": в США рассказали о неуязвимости одного из истребителей ВС РФ

Российские истребители МиГ-31К продолжают наносить удары баллистическими ракетами по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) — заводам по производству артиллерии и беспилотников — пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они отвечают на вопрос, способны ли силы украинской армии перехватить этот тип самолета. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Сайт Минобороны РФ

13 декабря ударные истребители МиГ-31К ВВС России нанесли массированный удар баллистическими ракетами по украинским военно-промышленным объектам, в частности по объектам, производящим 155-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, а также мастерским по производству беспилотных летательных аппаратов. Также были атакованы пороховые заводы и объекты, производящие 125-мм танковые снаряды, причем Министерство обороны России заявило, что все удары были успешными.

Поскольку подавляющее большинство артиллерии и бронетехники Украины использует боеприпасы советских калибров, западным союзникам страны особенно трудно поставлять боеприпасы калибра 155 мм, 152 мм и 125 мм, поскольку они не производятся в широких масштабах государствами Запада. Таким образом, нейтрализация этих объектов оборонной промышленности потенциально может значительно усугубить и без того острую нехватку боеприпасов в украинской армии, которая широко затрагивает подразделения, начиная от артиллерии и заканчивая элитными механизированными бригадами.

Способность российских Вооруженных сил наносить удары баллистическими ракетами по украинским объектам значительно возросла из-за увеличения производства ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" и ракеты класса "земля-земля" 9К720, используемой системой "Искандер-М", — обе в несколько раз превысили довоенный уровень. Отчеты Белого дома указывают на то, что это было дополнено приобретениями северокорейских баллистических ракет, причем корейская ракета KN-23B считается самым опасным классом тактических баллистических ракет, действующих где-либо в Европе.

Атака 13 декабря была поддержана ударами беспилотников и крылатых ракет, причем с конца 2022 года Россия все активнее использует иранские беспилотники "Шахед-136", в частности, которые с 2023 года производились в России по лицензии под обозначением "Герань-2".

Украинские СМИ сообщили, что в ударе было задействовано около 40 ракет, которые поразили цели в Днепре и Сумской области. Ракета Х-47М2 "Кинжал" неизменно предназначалась для поражения приоритетных целей, включая позиции на дальнем Западе Украины, из-за ее гораздо большей дальности полета, чем у других российских тактических баллистических ракет. "Кинжал" может поражать цели на расстоянии до 2000 км от точки запуска благодаря огромной кинетической и гравитационной потенциальной энергии, передаваемой каждой ракете истребителями МиГ-31К, которые являются самыми быстрыми и высоколетающими пилотируемыми боевыми самолетами в мире.

МиГ-31 могут летать со скоростью более 2 Махов — самой высокой скоростью среди всех истребителей в мире — и могут как летать, так и использовать все свое вооружение в ближнем космосе. Такие летно-технические характеристики в сочетании с их очень высокой грузоподъемностью делают МиГ-31 оптимальными самолетами для развертывания ракет "Кинжал".

Подобно корейскому KN-23B, а также "Искандеру-М", на котором основана его конструкция, "Кинжал" использует пониженную полубаллистическую траекторию и был спроектирован таким образом, чтобы иметь очень высокую конечную скорость и способность маневрировать на протяжении всего полета. Эти факторы между ними чрезвычайно затрудняют перехват.

Президент Джо Байден, соответственно, отразил консенсусное мнение об этом классе ракет, когда заявил в марте 2022 года вскоре после ее первого боевого применения, что ее фактически "невозможно остановить". Хотя украинские источники утверждают, что американские ракетные батареи Patriot сбили ракеты в значительном количестве, аналитики подвергли это очень серьезному сомнению из-за присущих Patriot ограничений, а также расширенных возможностей "Кинжала". Ракетные комплексы Patriot очень часто оказывались неспособными перехватывать атаки обычных баллистических ракет.

Как во время войны в Персидском заливе, так и во время удара йеменской баллистической ракеты по Саудовской Аравии в 2017 году, широко сообщалось, что ракетам Patriot удалось отразить крупные атаки, но более поздние расследования доказали, что системы полностью вышли из строя, несмотря на то, что столкнулись с ракетными атаками, которые были очень далеки от изощренных.

Ожидается, что аналогичные разоблачения относительно заявлений Украины о сбитии ракетами Patriot ракет "Кинжал" всплывут на поверхность, как только это повествование окажет желаемый эффект на моральный дух как внутри страны, так и в западном мире в целом. Украинские источники широко сообщали о крупных успехах в их воздушной кампании, наиболее известным из которых был пилот МиГ-29 "Призрак Киева", который, как утверждалось, сбил очень большое количество гораздо более совершенных российских истребителей. Эта история также казалась далекой от правдоподобия, но была широко перепечатана на Западе только для того, чтобы позже было признано, что она была сфабрикована для поддержания морального духа и не имела под собой реальной основы.