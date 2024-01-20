Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США обвинили крупную страну Запада в пособничестве Израилю

В США заявили о поддержке Израиля крупной страной Запада

Силовые структуры » Военные новости

Вторжение Израиля в сектор Газа получилло широкую разведывательную поддержку со стороны британских военных самолетов передового базирования, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они рассказывают о связи Великобритании и Израиля. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заявили о поддержке Израиля крупной страной Запада
Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

Новые доказательства показали, что британские вооруженные силы оказывают значительную поддержку продолжающимся военным усилиям Израиля против группировок палестинских ополченцев посредством разведывательных полетов над сектором Газа. С момента начала боевых действий 7 октября западные страны оказывали значительную и растущую поддержку военным усилиям Израиля, а в ноябре 2023 года стало известно, что Соединенные Штаты также развертывают беспилотники MQ-9 Reaper для наблюдения за Газой и передачи разведданных израильским силам.

ЦРУ также предоставило разведданные о местонахождении палестинских лидеров для поддержки продолжающихся израильских попыток убийства, и наряду с советниками США также сообщили о развертывании сил специального назначения для ведения боевых действий на театре военных действий. Помощь и, в частности, предоставление вооружений подверглись некоторой критике на Западе за то, что они отвлекают столь необходимую поддержку и внимание от Украины в период ускоряющегося продвижения России.

Подобно тому, как Великобритания взяла на себя ведущую роль в поддержке военных усилий Украины, включая развертывание Королевской морской пехоты с начала 2022 года для ведения боевых действий на передовой против российских войск, Королевские военно-воздушные силы также совершили более 50 разведывательных полетов над Газой с декабря с авиабазы страны на Кипре RAF Akrotiri - постоянной совместной оперативной базы. Ранее стало известно, что стране также было предоставлено вооружение для поддержки продолжающегося вторжения на территорию Израиля вооруженных сил.

Военно-воздушные силы Великобритании в Акротири ранее служили ключевым плацдармом для британских наступательных операций на Ближнем Востоке как против Сирии, так и против Ирака. В 2013 году Сирия развернула ударные истребители Су-24М2, недавно модернизированные в России, для полетов вблизи объекта в рамках демонстрации силы, чтобы продемонстрировать свою способность нанести ответный удар по нему в то время, когда Лондон возглавлял призывы западного мира к нападению на страну.

База также была центром напряженности в отношениях с Россией, и британские источники сообщили в 2021 году, что российские войска предпринимали неоднократные попытки заглушить навигационные системы GPS, используемые самолетами Королевских ВВС, выполняющими полеты с Кипра. ВВС Акротири были созданы в 1955 году, за год до Суэцкого кризиса, во время которого они служили ключевым плацдармом для совместного вторжения в Египет совместно с французскими и израильскими войсками.

В прошлом на базе также размещался американский разведывательный самолет ЦРУ U-2, развернутый для наблюдения за египетскими войсками после войны Судного дня с Израилем. Совсем недавно этот объект использовался в качестве плацдарма для наступательных операций против Ливии в 2011 году, а с 12 января 2024 года использовался для нанесения ударов по силам йеменской коалиции "Ансарулла" (запрещена в РФ. — Ред.).

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы израиль палестина великобритания
Новости Все >
Генерал Гурулёв предупредил об изменениях в элитах России после скандала с "голой" вечеринкой
Селфи оказались опаснее акул: эксперты предлагают законы против рискованных фото
Гелиотроп можно сеять уже в январе и феврале
Сочные и сытные конвертики из лаваша
Гинеколог Фисюк назвала изменившиеся вкусовые предпочтения первым признаком беременности
Ученые описали людей, склонных к харассменту на работе
Этот подход к тренировкам поможет построить красивое тело эктоморфам
Специалисты рассказали о полезных для кошки витаминах
Юрист Гаврюшкин дал советы по выбору участка для дачи
Зимний уход за автомобилем: что нельзя делать в мороз
Популярное
"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины

Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.

"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины
"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов
"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов
Куда постоянно девается антифриз из системы охлаждения?
Герань покроется пышными шапками цветов: две ложки копеечного средства заставят бросать бутоны
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
У России есть альтернатива Суэцкому и Панамскому каналам. И Западу это очень не нравится
Посадите эти дивные цветы в январе: летом они укроют клумбы пышными шапками
За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
Последние материалы
Генерал Гурулёв предупредил об изменениях в элитах России после скандала с "голой" вечеринкой
Селфи оказались опаснее акул: эксперты предлагают законы против рискованных фото
Гелиотроп можно сеять уже в январе и феврале
В США заявили о холодной войне между Россией и одной из стран ЕС
Сочные и сытные конвертики из лаваша
Гинеколог Фисюк назвала изменившиеся вкусовые предпочтения первым признаком беременности
Ученые описали людей, склонных к харассменту на работе
Этот подход к тренировкам поможет построить красивое тело эктоморфам
Специалисты рассказали о полезных для кошки витаминах
Юрист Гаврюшкин дал советы по выбору участка для дачи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников