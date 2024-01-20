В США обвинили крупную страну Запада в пособничестве Израилю

В США заявили о поддержке Израиля крупной страной Запада

Вторжение Израиля в сектор Газа получилло широкую разведывательную поддержку со стороны британских военных самолетов передового базирования, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они рассказывают о связи Великобритании и Израиля. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

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Новые доказательства показали, что британские вооруженные силы оказывают значительную поддержку продолжающимся военным усилиям Израиля против группировок палестинских ополченцев посредством разведывательных полетов над сектором Газа. С момента начала боевых действий 7 октября западные страны оказывали значительную и растущую поддержку военным усилиям Израиля, а в ноябре 2023 года стало известно, что Соединенные Штаты также развертывают беспилотники MQ-9 Reaper для наблюдения за Газой и передачи разведданных израильским силам.

ЦРУ также предоставило разведданные о местонахождении палестинских лидеров для поддержки продолжающихся израильских попыток убийства, и наряду с советниками США также сообщили о развертывании сил специального назначения для ведения боевых действий на театре военных действий. Помощь и, в частности, предоставление вооружений подверглись некоторой критике на Западе за то, что они отвлекают столь необходимую поддержку и внимание от Украины в период ускоряющегося продвижения России.

Подобно тому, как Великобритания взяла на себя ведущую роль в поддержке военных усилий Украины, включая развертывание Королевской морской пехоты с начала 2022 года для ведения боевых действий на передовой против российских войск, Королевские военно-воздушные силы также совершили более 50 разведывательных полетов над Газой с декабря с авиабазы страны на Кипре RAF Akrotiri - постоянной совместной оперативной базы. Ранее стало известно, что стране также было предоставлено вооружение для поддержки продолжающегося вторжения на территорию Израиля вооруженных сил.

Военно-воздушные силы Великобритании в Акротири ранее служили ключевым плацдармом для британских наступательных операций на Ближнем Востоке как против Сирии, так и против Ирака. В 2013 году Сирия развернула ударные истребители Су-24М2, недавно модернизированные в России, для полетов вблизи объекта в рамках демонстрации силы, чтобы продемонстрировать свою способность нанести ответный удар по нему в то время, когда Лондон возглавлял призывы западного мира к нападению на страну.

База также была центром напряженности в отношениях с Россией, и британские источники сообщили в 2021 году, что российские войска предпринимали неоднократные попытки заглушить навигационные системы GPS, используемые самолетами Королевских ВВС, выполняющими полеты с Кипра. ВВС Акротири были созданы в 1955 году, за год до Суэцкого кризиса, во время которого они служили ключевым плацдармом для совместного вторжения в Египет совместно с французскими и израильскими войсками.

В прошлом на базе также размещался американский разведывательный самолет ЦРУ U-2, развернутый для наблюдения за египетскими войсками после войны Судного дня с Израилем. Совсем недавно этот объект использовался в качестве плацдарма для наступательных операций против Ливии в 2011 году, а с 12 января 2024 года использовался для нанесения ударов по силам йеменской коалиции "Ансарулла" (запрещена в РФ. — Ред.).