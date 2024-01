В США обвинили крупную страну Запада в пособничестве Израилю

Вторжение Израиля в сектор Газа получилло широкую разведывательную поддержку со стороны британских военных самолетов передового базирования, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они рассказывают о связи Великобритании и Израиля. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0