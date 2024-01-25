В Швеции раскрыли три сценария окончания конфликта на Украине

В Швеции назвали три возможных исхода конфликта на Украине

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Конфликт на Украине может иметь три возможных развития: победа России, победа Украины и "ничья", пишет директор по исследованиям Шведского агентства оборонных исследований Роберт Дальше в своем новом материале для Международного института стратегических исследований (IISS). В рамках своего анализа ситуации конфликта на Украине и его международных последствий особое внимание он уделяет сценариям окончания конфликта на Украине.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Pravda.Ru публикует перевод фрагмента материала IISS, посвященного сценариям окончания украинского конфликта. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями Роскомнадзора и российского законодательства.

Есть три варианта того, как конфликт на Украине может закончиться: победой России, победой Украины или каким-то вариантом ничьи.

Победа России [...] кажется более правдоподобным после провала украинского наступления прошлым летом и явных признаков ослабления поддержки Украины Западом. Главный шанс России на победу в этом конфликте зависит от ее готовности продолжать борьбу, несмотря на потери, и ждать, пока Запад устанет, а Украина выдохнется. Отложенные пакеты поддержки в Европейском Союзе и Конгрессе Соединенных Штатов обнадеживают Кремль, как и перспектива возвращения Дональда Трампа к власти и растущие признаки раскола внутри Украины по поводу ведения боевых действий.

[...]

С другой стороны, победа Украины, по-видимому, зависит от того, причинит ли Украина России достаточную боль, чтобы спровоцировать военный или политический коллапс. Это [...] сейчас кажется более отдаленной возможностью. Оборона России на юге и востоке держится, Кремлю удалось мобилизовать больше солдат и техники, а экономика была переведена на военные рельсы, подпитываемые экспортом нефти.

Текущая ситуация кажется наиболее близкой к третьему сценарию: ничья или патовая ситуация. Летнее наступление Украины, поддерживаемое Западом, провалилось, и генерал Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, признал, что военный конфликт зашел в тупик. [...]

В какой-то промежуточный момент, конечно, обеим сторонам может понадобиться передышка, достигнутая путем переговоров или. Вероятно, это будет иметь форму временной паузы в боевых действиях, пока обе стороны восстанавливают свои силы для подготовки к новому раунду. Стабильный и продолжительный мир, при котором Украина смирилась бы с потерей оккупированных провинций, кажется невозможным [...] Однако нельзя полностью исключать, что это нечто сродни корейскому соглашению о перемирии, в соответствии с которым Корейская война официально все еще продолжается, но боевых действий практически не происходит, несмотря на постоянную напряженность и конфронтацию.