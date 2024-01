В Швеции раскрыли три сценария окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине может иметь три возможных развития: победа России, победа Украины и "ничья", пишет директор по исследованиям Шведского агентства оборонных исследований Роберт Дальше в своем новом материале для Международного института стратегических исследований (IISS). В рамках своего анализа ситуации конфликта на Украине и его международных последствий особое внимание он уделяет сценариям окончания конфликта на Украине.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0