Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Украина недовольна американскими БМП Bradley после огромных потерь

Американские Bradley на Украине ломаются в мороз: не помогает и свастика на бортах

Силовые структуры » Военные новости

После десятка репортажей о тяжёлых потерях боевых машин Bradley, поставляемыми с апреля 2023 года западные СМИ вынуждены признаться, что эти американские БПМ, что называется "не вполне".

Американские Bradley на Украине ломаются в мороз: не помогает и свастика на бортах
Фото: https://t.me/RVvoenkor/47569

Аристократы пустыни

Телеканал CNN рассказал, что всушники недовольны тем, как они показали себя против русской армии. Данные машины оказались на переднем крае того разрекламированного украинского контрнаступа в июне 2023 года.

Отмечается, что, поскольку "десятки” Bradley были "уничтожены в бою", запасы этих машин на фронте оказались "ограниченными”.

"Недостатки Bradley — всё-таки это большая масса, отсутствие возможности преодоления водных преград. Как она поведет себя на грунтах Украины, на чернозёме — это, в общем-то, еще вопрос", — ранее высказывался полковник запаса, эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук Сергей Суворов.

Он подчеркнул, что масса современных модификаций "Бредли" сопоставима с массой танка Т-55 (36 т.), снижая её проходимость. А до этого они воевали лишь в тёплом климате.

Украинские экипажи тоже критиковали ограниченную "способность машины", а в последнее время особенно из-за невозможности выдерживать "суровую украинскую зиму", а также из-за "состояния некоторых из более старых машин, поставленных США".

Кстати, Bradley не производится в США с 1995 года, а большая часть машин, построенных для американской армии, уже десятилетие назад была списана или помещена на хранение.

Потери

Из примерно двухсот боевых машин, поставленных Киеву, по самым скромным оценкам, в течение 5-ти месяцев было потеряно свыше 80, из которых западные источники подтвердили "более полусотни".

Видео, опубликованное российскими источниками 22 июля, показало особенно большие потери и "кладбище" новых БМП возле поселка Работино в Запорожье. Первые изображения тяжёлых потерь "Бредли", наряду с немецкими танками Leopard 2A6, появились в июне, при этом Пентагон сразу пообещал поставить новые партии.

Проблемы с технико-тактическими характеристиками Bradley, и особенно его очень ограниченной бронированной защитой для борьбы с крупной армией, усугубляются растущей нехваткой боеприпасов у украинских подразделений. Рассказы персонала 47-й механизированной бригады стали одними из источников, осветивших эту проблему, которая затронула все сухопутные подразделения ВСУ.

Наследники нацистов

На фоне продолжающихся вопросов о боевых характеристиках Bradley, машина привлекла ещё больше внимания СМИ, когда в видеоролике, показывающем, как украинский экипаж ремонтирует одну из машин на передовой в районе Донбасса, а на их броне были нарисованы нацистские символы.

Этот факт быстро широко осветили не только российские государственные СМИ. По Европе тоже успели разглядеть эти кадры.

Нацистские символы сегодня часто встречаются в вооруженных силах Украины с момента эскалации конфликта с российскими войсками, при этом отчеты правительства США постоянно подчёркивают, какое значение приобрели нацистская идеология и военизированные формирования в стране. На немецких бронемашинах также появлялись нацистские знаки отличия, как это было показано в немецких телерепортажах, а охрана президента Владимира Зеленского была сфотографирована с нашивками на форме в виде черепа и костей, основанными на символе нацистской немецкой 3-й танковой дивизии СС "Totenkopf".

Как видно, нынешняя западная техника повторяет судьбу уничтоженной гитлеровской армии...

M2 Bradley «рабочая лошадка» армии США
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу
Новости Все >
Собчак раскритиковала наряды на красной дорожке кинопремии "Золотой орёл"
Депутат Рады Радина: из-за коррупции Украина пожертвовала частью суверенитета
Патрушев: англосаксы не прекратят прокси-войну против России
В ГИБДД назвали три ошибки опытных водителей, которые могут привести к лишению прав
Диетолог: пищевые волокна играют важную роль в поддержании здоровья
Экс-разведчик Риттер: НАТО не сможет вступить в прямое столкновение с Россией
Невкусные и горькие кабачки вырастают у неопытных дачников, если они не придерживаются этих правил
Греческий политик Велопулос: возможная отправка снарядов Украине является изменой
Коты и кошки: как различия в поведении влияют на выбор пола при заведении домашнего питомца
Министр иностранных дел Польши возмутился тем, что Освенцим назвали польским концлагерем
Популярное
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.

Новая Конфедерация США: Техасу выслали подкрепление с тяжёлой техникой
Руководитель автосервиса объяснил, опасна ли заправка машины до полного бака
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте
Американские Bradley на Украине ломаются в мороз: не помогает и свастика на бортах Дмитрий Плотников Только ядерный удар по Ирану отрезвит его в прокси-войне с США. Выбор - за Байденом Любовь Степушова Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев
Чем оттереть клей-момент с рук
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Последние материалы
Собчак раскритиковала наряды на красной дорожке кинопремии "Золотой орёл"
Депутат Рады Радина: из-за коррупции Украина пожертвовала частью суверенитета
Патрушев: англосаксы не прекратят прокси-войну против России
В ГИБДД назвали три ошибки опытных водителей, которые могут привести к лишению прав
Диетолог: пищевые волокна играют важную роль в поддержании здоровья
Экс-разведчик Риттер: НАТО не сможет вступить в прямое столкновение с Россией
Невкусные и горькие кабачки вырастают у неопытных дачников, если они не придерживаются этих правил
Греческий политик Велопулос: возможная отправка снарядов Украине является изменой
Коты и кошки: как различия в поведении влияют на выбор пола при заведении домашнего питомца
Министр иностранных дел Польши возмутился тем, что Освенцим назвали польским концлагерем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников