После десятка репортажей о тяжёлых потерях боевых машин Bradley, поставляемыми с апреля 2023 года западные СМИ вынуждены признаться, что эти американские БПМ, что называется "не вполне".
Телеканал CNN рассказал, что всушники недовольны тем, как они показали себя против русской армии. Данные машины оказались на переднем крае того разрекламированного украинского контрнаступа в июне 2023 года.
Отмечается, что, поскольку "десятки” Bradley были "уничтожены в бою", запасы этих машин на фронте оказались "ограниченными”.
"Недостатки Bradley — всё-таки это большая масса, отсутствие возможности преодоления водных преград. Как она поведет себя на грунтах Украины, на чернозёме — это, в общем-то, еще вопрос", — ранее высказывался полковник запаса, эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук Сергей Суворов.
Он подчеркнул, что масса современных модификаций "Бредли" сопоставима с массой танка Т-55 (36 т.), снижая её проходимость. А до этого они воевали лишь в тёплом климате.
Украинские экипажи тоже критиковали ограниченную "способность машины", а в последнее время особенно из-за невозможности выдерживать "суровую украинскую зиму", а также из-за "состояния некоторых из более старых машин, поставленных США".
Кстати, Bradley не производится в США с 1995 года, а большая часть машин, построенных для американской армии, уже десятилетие назад была списана или помещена на хранение.
Из примерно двухсот боевых машин, поставленных Киеву, по самым скромным оценкам, в течение 5-ти месяцев было потеряно свыше 80, из которых западные источники подтвердили "более полусотни".
Видео, опубликованное российскими источниками 22 июля, показало особенно большие потери и "кладбище" новых БМП возле поселка Работино в Запорожье. Первые изображения тяжёлых потерь "Бредли", наряду с немецкими танками Leopard 2A6, появились в июне, при этом Пентагон сразу пообещал поставить новые партии.
Проблемы с технико-тактическими характеристиками Bradley, и особенно его очень ограниченной бронированной защитой для борьбы с крупной армией, усугубляются растущей нехваткой боеприпасов у украинских подразделений. Рассказы персонала 47-й механизированной бригады стали одними из источников, осветивших эту проблему, которая затронула все сухопутные подразделения ВСУ.
На фоне продолжающихся вопросов о боевых характеристиках Bradley, машина привлекла ещё больше внимания СМИ, когда в видеоролике, показывающем, как украинский экипаж ремонтирует одну из машин на передовой в районе Донбасса, а на их броне были нарисованы нацистские символы.
Этот факт быстро широко осветили не только российские государственные СМИ. По Европе тоже успели разглядеть эти кадры.
Нацистские символы сегодня часто встречаются в вооруженных силах Украины с момента эскалации конфликта с российскими войсками, при этом отчеты правительства США постоянно подчёркивают, какое значение приобрели нацистская идеология и военизированные формирования в стране. На немецких бронемашинах также появлялись нацистские знаки отличия, как это было показано в немецких телерепортажах, а охрана президента Владимира Зеленского была сфотографирована с нашивками на форме в виде черепа и костей, основанными на символе нацистской немецкой 3-й танковой дивизии СС "Totenkopf".
Как видно, нынешняя западная техника повторяет судьбу уничтоженной гитлеровской армии...
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.