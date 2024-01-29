Украина недовольна американскими БМП Bradley после огромных потерь

Американские Bradley на Украине ломаются в мороз: не помогает и свастика на бортах

После десятка репортажей о тяжёлых потерях боевых машин Bradley, поставляемыми с апреля 2023 года западные СМИ вынуждены признаться, что эти американские БПМ, что называется "не вполне".

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Аристократы пустыни

Телеканал CNN рассказал, что всушники недовольны тем, как они показали себя против русской армии. Данные машины оказались на переднем крае того разрекламированного украинского контрнаступа в июне 2023 года.

Отмечается, что, поскольку "десятки” Bradley были "уничтожены в бою", запасы этих машин на фронте оказались "ограниченными”.

"Недостатки Bradley — всё-таки это большая масса, отсутствие возможности преодоления водных преград. Как она поведет себя на грунтах Украины, на чернозёме — это, в общем-то, еще вопрос", — ранее высказывался полковник запаса, эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук Сергей Суворов.

Он подчеркнул, что масса современных модификаций "Бредли" сопоставима с массой танка Т-55 (36 т.), снижая её проходимость. А до этого они воевали лишь в тёплом климате.

Украинские экипажи тоже критиковали ограниченную "способность машины", а в последнее время особенно из-за невозможности выдерживать "суровую украинскую зиму", а также из-за "состояния некоторых из более старых машин, поставленных США".

Кстати, Bradley не производится в США с 1995 года, а большая часть машин, построенных для американской армии, уже десятилетие назад была списана или помещена на хранение.

Потери

Из примерно двухсот боевых машин, поставленных Киеву, по самым скромным оценкам, в течение 5-ти месяцев было потеряно свыше 80, из которых западные источники подтвердили "более полусотни".

Видео, опубликованное российскими источниками 22 июля, показало особенно большие потери и "кладбище" новых БМП возле поселка Работино в Запорожье. Первые изображения тяжёлых потерь "Бредли", наряду с немецкими танками Leopard 2A6, появились в июне, при этом Пентагон сразу пообещал поставить новые партии.

Проблемы с технико-тактическими характеристиками Bradley, и особенно его очень ограниченной бронированной защитой для борьбы с крупной армией, усугубляются растущей нехваткой боеприпасов у украинских подразделений. Рассказы персонала 47-й механизированной бригады стали одними из источников, осветивших эту проблему, которая затронула все сухопутные подразделения ВСУ.

Наследники нацистов

На фоне продолжающихся вопросов о боевых характеристиках Bradley, машина привлекла ещё больше внимания СМИ, когда в видеоролике, показывающем, как украинский экипаж ремонтирует одну из машин на передовой в районе Донбасса, а на их броне были нарисованы нацистские символы.

Этот факт быстро широко осветили не только российские государственные СМИ. По Европе тоже успели разглядеть эти кадры.

Нацистские символы сегодня часто встречаются в вооруженных силах Украины с момента эскалации конфликта с российскими войсками, при этом отчеты правительства США постоянно подчёркивают, какое значение приобрели нацистская идеология и военизированные формирования в стране. На немецких бронемашинах также появлялись нацистские знаки отличия, как это было показано в немецких телерепортажах, а охрана президента Владимира Зеленского была сфотографирована с нашивками на форме в виде черепа и костей, основанными на символе нацистской немецкой 3-й танковой дивизии СС "Totenkopf".

Как видно, нынешняя западная техника повторяет судьбу уничтоженной гитлеровской армии...