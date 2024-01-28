Не так давно Киев радовался, что новый эксцентричный аргентинский президент Хавьер Милей отказался от вступления в БРИКС.
Но за "перемогой" пришла "зрада".
Издание Defensa рассматривает ситуацию с поставками оружия Украине и Аргентине. Автор отмечает, что Украина рассчитывала получить от США истребители F-16, но поставки этих самолётов были отложены. И почти сразу США объявили о планах поставок в Аргентину вертолётов Black Hawk и БМП Stryker.
Издание высказывает предположение, что истребители F-16, которые изначально предназначались Украине Данией, могут быть перенаправлены в Аргентину. Объясняется это тем, что Аргентина является "более близким союзником" Вашингтона, чем Украина.
Да, вероятность этого предположения достаточно высока. США заинтересованы в укреплении своих позиций в Аргентине, и поставки оружия являются одним из способов этого сделать. Помимо этого, Буэнос-Айрес теперь имеет настоящего "ставленника" Белого дома.
Конечно, нельзя исключать и того, что Пентангон всё же выполнят свои обещания Украине и поставит Киеву самолёты F-16. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, вероятность этого всё меньше и меньше.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.