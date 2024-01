Оружие, о котором мечтал Киев, достанется Аргентине

Не так давно Киев радовался, что новый эксцентричный аргентинский президент Хавьер Милей отказался от вступления в БРИКС.

Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina is licensed under Argentine Senate website