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Оружие, о котором мечтал Киев, достанется Аргентине

Самолёты F-16, о котором мечтали на Украине, достанутся Аргентине

Силовые структуры

Не так давно Киев радовался, что новый эксцентричный аргентинский президент Хавьер Милей отказался от вступления в БРИКС.

Самолёты F-16, о котором мечтали на Украине, достанутся Аргентине
Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina is licensed under Argentine Senate website

Но за "перемогой" пришла "зрада".

Издание Defensa рассматривает ситуацию с поставками оружия Украине и Аргентине. Автор отмечает, что Украина рассчитывала получить от США истребители F-16, но поставки этих самолётов были отложены. И почти сразу США объявили о планах поставок в Аргентину вертолётов Black Hawk и БМП Stryker.

Издание высказывает предположение, что истребители F-16, которые изначально предназначались Украине Данией, могут быть перенаправлены в Аргентину. Объясняется это тем, что Аргентина является "более близким союзником" Вашингтона, чем Украина.

Да, вероятность этого предположения достаточно высока. США заинтересованы в укреплении своих позиций в Аргентине, и поставки оружия являются одним из способов этого сделать. Помимо этого, Буэнос-Айрес теперь имеет настоящего "ставленника" Белого дома.

Конечно, нельзя исключать и того, что Пентангон всё же выполнят свои обещания Украине и поставит Киеву самолёты F-16. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, вероятность этого всё меньше и меньше.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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