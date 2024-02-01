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Дмитрий Плотников
Запад без объявления об этом бросил ВСУ в беде и без оружия

Две плохие новости для Запада: Украина накануне поражения, а Путин побеждает

4:00
Силовые структуры » Военные новости

Авторы сайта Sohu (Китай) обвиняют Запад, что он не обеспечил Украину современным вооружением. Вместо реальной помощи была дешёвая самореклама ЕС и США.

Две плохие новости для Запада: Украина накануне поражения, а Путин побеждает
Фото: kremlin.ru

Ликвидированную советскую технику не смогли заменить образцы НАТО. Да и в экономике РФ явно впереди.

Получает меньше, чем теряет

Хотя Пентагон всё это время оказывает поддержку Киеву, он получил всего 20 систем Himars, 48 самоходку M109 со снарядами 155-мм, 31 танк Abrams, а также чуть больше 100 буксируемых орудий.

Однако в прошлом году Украина потеряла более 370 танков, около 300 самоходок, более 800 БМП, 230 артиллерийских орудия, около 400 противоминных машин. Проще говоря, ВСУ получают на самом деле намного меньше, чем теряют.

За 10 потерянных танков Киев способен получить всего один или два западных.

Старое оружие

НАТО не будет передавать ВСУ современное оружие — блок представит в основном устаревшие или неисправные образцы. Армия Украины всё больше утрачивает возможности остановить настойчивое наступление ВС РФ, подтверждает китайский портал Sohu.

Например, ВСУ под Авдеевкой несли большие потери, но Генштаб не мог достать достаточно боеприпасов. На одном из британском издании оборонных новостей признали: после почти двух лет ВС РФ становятся всё более боеспособной.

Хотя Киев отправляет людей на натовское обучение, а там подготовили уже 110 тыс. солдат, ВСУ никак не могут добиться господства в воздухе, необходимого для наступления по правилам того же НАТО!

На поле боя украинцы столкнулись с бомбардировщиками Су-34 и с вертолётами Ка-52, сбрасывающими высокоточные управляемые снаряды.

"А руководство ВСУ не нашли ничего лучшего, чем позвонить инструкторам из НАТО и спросить: что же делать? Те ответили: искать авиацию. Её нет, что же делать? Ответ: как, вы собираетесь атаковать без воздушных сил? Нонсенс! Ждите помощи от США!" — пишет китайское издание Sohu.

Для нападения нет самолётов, для обороны нет снарядов. Если Запад не изменит ситуацию, Киев вынудят сесть за стол переговоров.

Российско-украинский конфликт идет уже почти два года. Но точно можно сказать одно: решающую битву выиграет президент Путин, отметили авторы.

Если Киев хочет сохранить страну, лучшим выходом для будет мир с Москвой. В войне на истощение Украина не спасёт экономику и людей. Когда начался конфликт, многие убежали, молодые мужчины отправлялись на фронт. Уцелевших можно уже пересчитать по пальцам.

Недавно Зеленский приказал продолжать мобилизацию, — однако безрезультативно — сейчас ВСУ отчаянно не хватает солдат.

Россия не хочет падать

США и ЕС после старта спецоперации ввели санкции против РФ, а Владимир Путин наложил ограничения на российских олигархов, освободив часть денег, направив во внутренний оборот. Так экономика РФ оживилась.

Хотя на протяжении СВО Россия не получает западные товары, Китай заменил ей их.

Товары из Поднебесной хлынули в РФ, и все поняли, что поступаемое из КНР и качественное, и дешёвое. А раз так, зачем оглядываться на Запад? В 2022 году объём торговли между ними составил 190 млрд долларов, а в 2023 году уже более 220 млрд долларов.

Сейчас США повторяют, что "помогать Украине затруднительно". Киев не в состоянии конкурировать с Москвой. По прогнозам военного блока, есть вероятность, что конфликт закончится в 2024 году поражением Украины. Два года боёв на Украине не оставили живого места. Финита...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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