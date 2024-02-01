Россия получила высокотехнологичное оборудование из Тайваня

The Washington Post: РФ получила высокотехнологичное оборудование из Тайваня

Российская Федерация получила высокотехнологичное оборудование из Тайваня.

Фото: datamarnews.com

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Газета утверждает, что полученное оборудование можно применять в военной промышленности, в частности, чтобы производить боевые беспилотные аппараты.

"С января 2023 года российская компания Machine Technology импортировала сложное оборудование, определенное как инструменты для станков с ЧПУ на сумму свыше 20 млн долларов, изготовленное на Тайване, который является стратегическим партнером США", — подчёркивает автор статьи.

Ранее сообщалось, что 13 китайских бригад развернули истребители-невидимки J-20.