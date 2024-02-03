Анонсированное Будановым контрнаступление весной превратится в "мясной штурм 2.0"

Европа не в состоянии подготовить армию Украины к новому контрнаступлению

Буквально с января украинское руководство и ряд западных аналитиков стали разгонять тему нового контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Фото: AP by Alex Brandon

Причём стали это делать словно по отмашке стартёра на забеге в 100 метров.

"Очевидно, что Украине и Западу необходимо новое стратегическое видение. Это означает планирование на ближайшие шесть месяцев или следующую наступательную операцию", — пишет западное издание War on the rocks.

Однако давайте разберёмся, реалистично ли коллективный Запад оценивает возможности для нового "контрнаступа".

Сроки нового наступления

Тут сроки разнятся в зависимости от интересов самого прогнозиста. В большинстве случаев мероприятие "назначено" на 2025 год. Например, пару дней назад в интервью изданию The Telegraph руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что армия Незалежной может повторить попытку контрнаступа уже весной 2024 года.

"К тому времени нынешнее российское наступление "полностью выдохнется", "и тогда придёт наша очередь", — заявил глава ГУР.

Вот тут и включаются интересы каждого спикера. Ясно, что финансы и вооружение Украине нужны уже сегодня. Поэтому Буданов и сдвигает своё "контрнаступление" на самые ранние сроки, подталкивая партнёров к помощи.

Давайте разберёмся, возможно ли весной наступление ВСУ?

Очень и очень сомневаюсь. Все аналитики утверждают, что в зоне боевых действий подавляющее большинство потерь пришлось на артиллерию. Это и не мудрено, именно эти войска были и остаются основным источником огневой мощи любой армии. А если брать армию Украины, то единственным. Вот и выходит, что для успешной обороны, а тем более наступления, Украине требуются снаряды. Много снарядов.

Но их нет.

Где брать снаряды?

На сегодня дела обстоят не очень радужно. В конце осени 2023 года Пентагон — главный поставщик боеприпасов для Украины на долгий срок или насовсем вышел из игры. Американские поставки практически остановились. По обещаниям, к этому моменту должно было заработать производство в Евросоюзе, однако не заработало. Одобренный весной прошлого года план поставки в Россию 1 миллион снарядов калибра 155-мм тоже не реализовано.

На лето прошлого года поставлено чуть больше 220 тысяч снарядов. К середине осени Европа наскребло ещё 75 тысяч штук, доведя общее количество до 300 тысяч снарядов. К началу зимы это количество подросло до 480 тысяч штук, и наконец 1 февраля на Совете Европы Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европейский Союз поставит Украине 520 тысяч снарядов к марту. И пообещала, что до конца 2024 года объем увеличат более чем в два раза.

Итак, из обещанного в срок поставлено примерно половина. Если потребности украинской армии в сутки (при активных действиях) 7 тысяч снарядов, то им нужно порядка 200 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц. Но, кстати, даже в начале прошлого года это число называли недостаточным.

Так откуда же брать их? Но позвольте, других источников боеприпасов сегодня в мире не существует. Поэтому перспективы наступления, которое не поддержано артиллерией, оценить сложно, но можно. Я бы назвал это очередной ликвидацией личного состава ВСУ или "мясной штурм 2.0".