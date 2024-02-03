Бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал европейские страны безоговорочно предоставить украинским войскам всё необходимое оружие.
В интервью Figaro он заявил, что украинские власти вводят людей в заблуждение, утверждая, что ВСУ успешно справляются с задачами на фронте.
"Их заставляют поверить, что в конце лета мы будем пить чай в Крыму. В реальности ситуация совсем другая", — отметил экс-президент Украины.
Сторонники Порошенко поддерживают его требования и считают, что Украине нужна более активная помощь Запада. Однако его противники критикуют Порошенко за то, что он сеет панику и дестабилизирует ситуацию.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.