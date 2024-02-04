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Дмитрий Плотников
Названа истинная причина заявлений Запада о неминуемой войне с Россией

Утверждения об угрозе РФ стали удобным прикрытием для Запада, развязывающего войны по всему миру

4:06
Силовые структуры » Военные новости

Наступила очередь Лондона присоединиться к тем странам, кому "угрожает" Российская Федерация.

Утверждения об угрозе РФ стали удобным прикрытием для Запада, развязывающего войны по всему миру
Фото: declassifieduk.org

Однако Британия уже заявила, что армия Соединённого Королевства на грани "исчезновения". То, что сейчас переживает армия Великобритании — это похожее на "клиническую смерть".

Военный маховик раскручивается

ВС страны отстали от сопоставимых армий других стран и сегодня требуют вложений. Об этом сообщает арабское издание An nahar.

Но арабский портал лишь комментирует слова командующего сухопутными войсками Британии генерала Патрика Сандерса. Высокопоставленный английский военный призвал спасти военную репутацию страны и внёс предложение подготовить "гражданскую армию", способную вести военные действия против российских Вооружённых сил.

"Гражданские лица должны быть обучены и экипированы, чтобы сформировать новую "гражданскую армию” на случай, если Британия будет втянута в конфликт", — цитирует его The Times.

"Правая" пресса сразу подхватила его слова, восприняв призыв с энтузиазмом и начав трубить о неизбежной войне с Россией.

Однако неужели всё заключается только в "неизбежной угрозе" и увеличении регулярной британской армии до 70 000 "штыков"?

Кому выгодна милитаризация

Политики и отставные генералы, разумеется, поприветствовали данный призыв. Ещё бы, это новый шаг, который идёт по тому же пути, проложенному много лет назад — увеличение расходов на оборону.

И российская спецоперация тут совсем не при чём, всё началось ещё до украинского конфликта и роста напряжённости между Тайванем и Китаем. А конфликт на Ближнем Востоке ещё больше подстегнул их милитаризированный энтузиазм. А после того как на северо-востоке Иордании от ударов беспилотника хуситов погибли трое военных армии США, а ещё десятки получили ранения, голоса самых воинственных британцев стали буквально кричать о катастрофе, которую несут дикари из "джунглей остального мира".

Выступающие за увеличение финансирования Минобороны Великобритании, стали настаивать, что сегодня есть острая необходимость милитаризации, ибо "великая война" стучится в британские двери.

Седьмой министр обороны за последние 14 лет в британском правительстве Грант Шэппс уже сделал первый шаг на пути к переменам. Он заявил, что "мы перешли из послевоенного мира в довоенный", тут же призвав страны НАТО увеличить расходы на оборону.

Причинами он назвал:

  • Войну на Украине.
  • Рост напряженности между США и Китаем.
  • Распространение оружия массового поражения.

По его словам, в 2024 году военный бюджет Британии впервые превысит 50 млрд фунтов стерлингов. Также в рамках учения Североатлантического альянса Steadfast Defender на Восток перебросят порядка 20 тыс. британских солдат.

И, конечно, в числе потенциальных врагов министр назвал РФ, КНР и Иран.

Война на пороге?

Крупномасштабные военные действия уже больше не являются чем-то далёким. При этом совсем недавно США и Британия считали, что на Ближнем Востоке более-менее всё спокойно, о чём говорил советник по нацбезопасности США Джек Салливан за несколько дней до вторжения ХАМАС в Израиль"!

Вторит милитаристам и бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, ушедший в отставку летом 2023 года. Он продолжает оставаться убеждённым сторонником расширения бюджета на оборону. По его словам, "к 2030 году Британия будет находиться в состоянии войны".

Причину, думаю, объяснять не надо. Это всё та же — Российская Федерация, которую Лондон не перестает демонизировать уже долгие годы.

Итак, Великобритания уже выстроила свою "ось зла". Там сейчас стоит Кремль, Пекин и "глобальный терроризм". Но налицо все шаги Запада по развязыванию войн на планете. А значит, Россия-Китай — это очень удобная ширма для мошенников из Лондона и Вашингтона…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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