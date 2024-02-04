Как специальная операция разрушила миф о "крутизне" танков НАТО

Русское оружие разрушило миф о "бессмертных" западных танках

На спецоперации российская армия продемонстрировала способность уничтожать любую технику НАТО. Не исключением стала тяжёлая техника.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Из менее чем 100 танков Leopard 2, поступивших на вооружение Украины, по меньшей мере 26 были выведены из строя, а другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и техническим обслуживанием.

Такую информацию размещают даже на западных порталах.

Leopard 2

К примеру, американское издание Military Watch Magazine, в частности пишет, что "по меньшей мере 26 танков Leopard 2 были выведены из строя, другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и техобслуживанием".

Ранее в конце осени 2023 года журнал Forbes сообщал, что Вооружённые силы Украины уже потеряли "четверть своих лучших танков немецкого производства".

Западные СМИ вынуждены признать, что танки не оказались "неуязвимым супероружием", а действия армии Украины "дают мало свидетельств того, что применение более совершенных танков стало решающим фактором" на полях сражений. Кстати, самые большие потери затронули военные части с устаревшими машинами "Леопард 1".

М1 Abrams

Любопытна информация про американские танки "Абрамс". Эти машины отведены подальше от линии боевого соприкосновения из-за угрозы со стороны дронов-камикадзе ВС РФ. Россия обладает значительным арсеналом ударных беспилотников, таких как "Орион" и "Куб", которые могут представлять серьёзную угрозу для танков М1 Abrams.

Плюс ко всему, Abrams — тяжёлый танк, что может создавать проблемы с его транспортировкой по украинской инфраструктуре. Кроме того, они требуют значительного количества топлива, что станет проблемой в условиях войны.

США очень не хотят своей технике такой судьбе, как произошло с немецкими танками, поскольку им тогда не избежать репутационного ущерба для своей "оборонки" из-за потерь одного из своих наиболее знаковых продуктов.

Правда Пентагон вовсю двигает свои версии неучастия "Абрамсов" в боях. Якобы Abrams — это высокотехнологичные танки, требующие длительного обучения экипажей. Украинские танкисты ещё не прошли полный курс подготовки, необходимый для эффективного использования этих машин.

Также Вашингтон, смиренно потупив глаза, утверждает, что США не хотят напрямую участвовать в боевых действиях, поэтому они могут быть осторожны с размещением Abrams на линии фронта. Мол, размещение этих танков в зоне боевых действий может быть истолковано Россией как эскалация конфликта.

Так себе отговорки.

Challenger-2

Не лучше обстоят дела и с британскими машинами. Два Challenger-2 из поставленных 12-и сразу были уничтожены армией РФ во время их короткого развёртывания в августе 2023 года. После этого их тут же подальше отвели от линии фронта.

Причины уничтожения банальны:

Неподготовленность экипажей танков Challenger-2. Они якобы не прошли достаточной подготовки для ведения боевых действий в условиях Украины.

Тактические ошибки. Танки были использованы неэффективно, что сделало их уязвимыми для атак.

Российские противотанковые средства. Россия обладает арсеналом современных противотанковых средств, способных пробить броню Challenger-2.

Итог

Провал контрнаступления украинской армии показал, что любая бронетехника НАТО "уверенно" горит, уничтоженная любыми системами русского оружия.

Мировое сообщество увидело, что репутация танков Запада построена на мифах. А на самом деле проверку практикой эта тяжёлая техника провалила. Применение танков НАТО не только не оказало никакого психологического воздействия на ВС РФ, но и укрепило моральный дух российского солдата и его веру в победу.