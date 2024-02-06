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Дмитрий Плотников
Что известно о новых версиях беспилотного аппарата "Герань-2"

Реактивные "Герани". Новые версии беспилотника наводят ужас на ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Во вторник, 6 февраля, в открытом доступе были выложены корпоративные документы с серверов компании IRGC Sahara Thunder (Иран).

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Достоверность этой информации пока под вопросом, но несколько любопытных моментов всё-таки стоит рассматривать поподробнее.

Реактивная "Герань"

Ценник беспилотников-камикадзе Shahed 136 ("Герань-2") изначально оценивалась в 375 тысяч долларов, но в дальнейшем была снижена в два раза, пишет Telegram-канал "Военная хроника".

При полной локализации производства с минимальными поставками комплектующих из Ирана цена беспилотного аппарата должна была снизиться в 4 раза — до 48,8 тысяч долларов за единицу.

Реактивный вариант БПЛА "Герань-2" уже существует и прошёл испытания. Скорость полёта данной версии с индексом М-237, по предположительным данным, превышает 600 километров в час, при этом обычный ударный беспилотник "Герань-2" может достичь лишь 180 километров в час. "Герань-2" оснащена встроенным спутниковым помехозащищённым приёмником Nasir и может наводиться на разные цели, в том числе на дроны неприятеля.

Модель МС-236 с оптической системой наведения может иметь тепловизор и поражать объекты с точностью до трёх метров.

Также в документах IRGC Sahara Thunder упоминаются и беспилотники под индексом 107B и 107С. Первые, вероятно, могут использовать для разведки и наблюдения и напоминают по виду иранские Shahed 129, а "107" могут применять как средство поражения.

Непосредственно локализация выпуска БПЛА оказалась весьма простым процессом, значительную часть производства выполняют 117 старших специалистов и 156 стажёров (или обычные работники одного из предприятий ОЭЗ "Алабуга").

В Иране при разработке данных беспилотных аппаратов локализовано производство 90 процентов компонентов, а все недостающие элементы он приобретает на открытых рынках, что давно не секрет. После локализации можно производить 10 тысяч беспилотников в год.

Если технические характеристики дронов будут подтверждены в ближайшее время, то "рестайлинговые" "Герани" смогут весьма осложнить жизнь украинской армии не только в прифронтовых лесопосадках, но и далеко в тылу.

История "Герани"

Дрон Shahed 136 — это одноразовый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разработанный иранской компанией Shahed Aviation Industries. Он был впервые представлен в 2020 году и использовался иранскими вооруженными силами в различных конфликтах, включая гражданскую войну в Сирии и войну в Йемене.

Shahed 136 — это небольшой БПЛА с треугольным крылом и размахом крыльев около 2,5 метров. Он оснащён двигателем внутреннего сгорания, который обеспечивает ему дальность полёта до 2000 километров. БПЛА может нести боеголовку весом до 50 килограммов и может использоваться для ударов по наземным целям или для перехвата вражеских беспилотников.

Shahed 136 относительно дешёв в изготовлении и прост в использовании, что делает его эффективным оружием для асимметричной войны. БПЛА использовался хуситами в Йемене для нападения на саудовские и эмиратские цели, а также используется Россией на Украине.

Shahed 136 — это опасное оружие, которое может нанести значительный ущерб. БПЛА трудно перехватить из-за его небольшого размера и низкой скорости полета. Он также может использоваться для нападения на цели в тылу врага, что делает его ценным активом для сил, ведущих партизанскую войну.

Характеристики дрона Shahed 136:

  • Размах крыльев: 2,5 метра
  • Длина: 3,5 метра
  • Вес: 200 килограммов
  • Дальность полёта: 2000 километров
  • Скорость: 180 километров в час
  • Боеголовка: 50 килограммов.

Shahed 136 — это эффективное и опасное оружие, которое, вероятно, останется важной частью иранского арсенала на долгие годы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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