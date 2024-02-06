Эксперт Даманцев раскрыл подробности удара ЗРК Patriot по Ил-76

"Изощрённая тактика": российский Ил-76 сбил "кочующий" украинский Patriot

24 января над территорией Белгородской области был сбит российский транспортный самолет Ил-76.

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По официальному заявлению Москвы, атака была осуществлена зенитно-ракетным комплексом Patriot (США).

Нападение на везущую пленных всушников воздушную машину было осуществлено расчётом ЗРК, находящимся в "кочующем режиме". Об этом заявил аналитик издания "Военное дело" Евгений Даманцев.

"Изощрённость тактики противника обусловлена пребыванием РЛС наведения комплексов Patriot в деактивированном режиме вплоть до момента выдачи на пункты боевого управления целеуказания", — отмечает эксперт.

РЛС Patriot кратковременно включается лишь после того, как расчёт получил точное целеуказание. Благодаря задействованию этого боевого режима, процесс "обнаружение — завязка трассы — захват" занимает всего 100 микросекунд. Затем запускается ракета MIM-104.

У экипажа атакуемого борта оставалось не более двух минут на выполнение противоракетного манёвра, подытожил Даманцев.