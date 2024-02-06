24 января над территорией Белгородской области был сбит российский транспортный самолет Ил-76.
По официальному заявлению Москвы, атака была осуществлена зенитно-ракетным комплексом Patriot (США).
Нападение на везущую пленных всушников воздушную машину было осуществлено расчётом ЗРК, находящимся в "кочующем режиме". Об этом заявил аналитик издания "Военное дело" Евгений Даманцев.
"Изощрённость тактики противника обусловлена пребыванием РЛС наведения комплексов Patriot в деактивированном режиме вплоть до момента выдачи на пункты боевого управления целеуказания", — отмечает эксперт.
РЛС Patriot кратковременно включается лишь после того, как расчёт получил точное целеуказание. Благодаря задействованию этого боевого режима, процесс "обнаружение — завязка трассы — захват" занимает всего 100 микросекунд. Затем запускается ракета MIM-104.
У экипажа атакуемого борта оставалось не более двух минут на выполнение противоракетного манёвра, подытожил Даманцев.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.