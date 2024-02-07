Что известно об атаке ВС РФ по военным объектам на Украине 7 февраля

Украинские военные цели подверглись массированной атаке ВС РФ. Что известно об ударах?

4:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, отчитались в Министерстве обороны (МО) России. Pravda.Ru рассказывает о ситуации.

Фото: Openverse by ermaleksandr is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Информация Минобороны

В оборонном ведомстве сообщили, что объектами атаки стали предприятия, которые производили безэкипажные катера, ракеты, используемые РСЗО, взрывчатые веществе и береговые ракетные комплексы. В министерстве подчеркнули, что все объекты были поражены, а цели ВС РФ были достигнуты.

"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — говорилось в сообщении МО.

Возможные цели

Как сообщил Telegram-канал "Рыбарь", удары были произведены в разных областях Украины, в атаках были задействованы крылатые ракеты и БПЛА "Герань". Сообщалось, что несколько попаданий было зафиксировано в Новомосковске и Павлограде Днепропетровской области. "Оба города уже становились объектами атак в этом году, причем в первом ракеты попали по цехам местного трубного завода, где организовано производство стволов для орудий", — уточняет канал.

"В Харькове зафиксировано попадание в промзоне на юге города, пожарные расчеты работают на улице Морозова. В этом районе расположено сразу несколько крупных предприятий, в том числе — танковый завод имени Малышева, где не без проблем, но продолжается ремонт поврежденной техники. Также есть сведения о нескольких прилетах в Николаеве: по предварительной информации, возник пожар на судостроительном заводе "Океан" в южной части города. Помимо этого есть пока не подтвержденная информация о взрывах в Дрогобыче Львовской области, а также Ивано-Франковске. В последнем расположен аэродром с железобетонными укрытиями, который сейчас готовят прод «прием» анонсированных к поставке истребителей F-16", — пишет "Рыбарь".

Воздушная тревога

О взрывах в украинских городах стало известно еще утром 7 февраля. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате атак были повреждены магистраль теплоснабжения и две высоковольные линии электропередачи. Министерство энергетики в свою очередь информировало о том, что Киев, Харьков и Николаев лишились электроснабжения.

Более того, в Дрогобыче (Львовская область) произошло возгорание на промышленном объекте. Как уточнял глава местной областной военной администрации Максим Козицкий, был хафиксирован пожар площадью примерно 300 квадратных метров. Ряд украинских СМИ информировали о том, что в городе есть большой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ.

В свою очередь, в Павлоградском районе Днепропетровской области в результате удара был поврежден инфраструктурный объект, рассказали в администрации.

На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Тревога была объявлена в Киеве и близлежащих регионах в семь утра и продолжалась примерно два часа — до девяти утра.

Участие Польши

В результате взрывов Польша поднимала в воздух свои и союзнические самолеты, уточняя, что эта необходимость объяснялась "активностью российской авиации".

"Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — рассказали представители командования.

Подобное произошло не в первый раз. 23 января Варшава совершала аналогичные действия. В тот день также были массированные удары по военным объектам Украины. Тогда польские представители подчеркивали, что командование "остается готовым к обеспечению безопасности польского воздушного пространства".