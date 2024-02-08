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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Авдеевке "потушен" Starlink, под Артёмовском "Солнцепёк" зачистил фланги

Сводка с фронта: в Авдеевке мощные удары ФАБ, российская РЭБ гасит Starlink

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине. Представляем военную сводку на четверг, 8 февраля.

Сводка с фронта: в Авдеевке мощные удары ФАБ, российская РЭБ гасит Starlink
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Запорожское направление

В Новоандреевке работает 503-й гвардейский мотострелковый полк ВС РФ, враг там попытался использовать замаскированные миномётные точки. Однако благодаря действиям российских операторов беспилотников, миномёты украинской армии были обнаружены, после чего уничтожены. Ситуация на этом фронте остается напряжённой. Продолжаются встречные бои западнее населённого пункта Работино, у Вербового и Новопрокоповки.

Авдеевка

Российская армия продолжает наступление на северо-востоке города. Сложная обстановка в жилых кварталах, включая улицу Независимости и садовое товарищество "Ивушка". Украинская армия сопротивляется, но контроль над улицами постепенно переходит к бойцам РФ. Армия России в городе пытается перерезать основную артерию логистики в Ласточкине. Вечером ВКС России начали мощный обстрел позиций ВСУ ФАБами. По информации военкоров, по позициям нацистов прилетело не менее 50 бомб.

Также ВС РФ начали использовать там систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), перехватывающую сигналы Starlink, которую ранее неоднократно российские войска пробовали в Запорожской области. По информации самих украинских ресурсов, доступ к Starlink был прерван по всей Авдеевке.

Южнодонецкое направление

После атаки армии России бойцы закрепились на восточной окраине Новомихайловки на улице Мира. Ожесточённые сражения севернее Никольского и в районе Победы. Снабжение украинской армии через Парасковиевку и Константиновку пока перерезать не удалось, но в скором времени оно будет перерезано.

Купянское направление

Из Белогоровки поступили данные об успешном выбивании всушников из промзоны. В зоне Табаевки и Тёрнов российская армия провела штурмы, расширив зону своего контроля. В Первомайском после боёв националисты отступили почти на два километра. Северо-западнее Синьковки армия России тоже сумела продвинуться. Также на этом направлении "Солнцепёки" уничтожили долговременные украинские укрытия. Склады, блиндажи, опорники были уничтожены вместе с находящимися в них военнослужащими ВСУ.

Херсонское направление

Ситуация в Крынках стабильна — ВКС России оказывают воздействие на боеготовность бандеровцев. Планируется переброска резервов для восполнения украинских потерь. Российская армия там активно использует ударные беспилотники. Армия РФ при поддержке средств дальнего поражения также вела штурмовые действия в западной и центральной части украинского плацдарма на левобережье в Крынках.

Фланги Артёмовска

На флангах города ликвидировано более двух отделений пехоты армии Украины. Бой провели артиллеристы ВДВ, сообщает Министерство обороны РФ.

"Подразделение 120-миллиметровых самоходных установок 2С31 "Вена" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ ежедневно уничтожает живую силу и технику украинских националистов, окопавшихся в лесопосадках к северо-западу от Артёмовска… Прицельным огнём из самоходных орудий уничтожено более двух отделений пехоты противника", — подчеркнуло военное ведомство.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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